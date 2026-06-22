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సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో సిట్‌ దర్యాప్తు - కుటుంబసభ్యుల స్టేట్‌మెంట్లు రికార్డు

సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో కొనసాగుతున్న సిట్‌ దర్యాప్తు - కృష్ణలంకలోని సాయికృష్ణ ఇంటికి వెళ్లిన సిట్‌ అధికారులు - కుటుంబసభ్యుల నుంచి స్టేట్‌మెంట్లు రికార్డు చేసిన అధికారులు

SIT Investigation Continues in Saikrishna Disappearance Case
SIT Investigation Continues in Saikrishna Disappearance Case (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 3:09 PM IST

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SIT Investigation Continues in Saikrishna Disappearance Case : విజయవాడ కృష్ణలంక పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలో సంచలనంగా మారిన సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో సిట్‌ దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. సాయికృష్ణ ఇంటికి వెళ్లిన సిట్‌ అధికారులు కుటుంబ సభ్యుల వాంగ్మూలాలు సేకరించారు. తమకు తెలిసిన విషయాలన్నీ చెప్పామని సాయికృష్ణ మేనమామ నవరంగ్ చెప్పారు. కేసులో న్యాయం జరుగుతుందనే విశ్వాసం ఉందన్నారు.

సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో సిట్‌ దర్యాప్తు - కుటుంబసభ్యుల స్టేట్‌మెంట్లు రికార్డు (ETV)

తమకు న్యాయం చేస్తామని సీఎం హామీ ఇచ్చారు : సాయికృష్ణ అదృశ్యం ఘటనపై ప్రభుత్వం సిట్ వేయటం ఆహ్వానించదగ్గ విషయమని సాయికృష్ణ మేనమామ నవరంగ్ అన్నారు. తమకు న్యాయం చేస్తామని సీఎం హామీ ఇచ్చారని, ఈ కేసులో నిందితులపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయనే నమ్మకం తమకు ఉందన్నారు. నూతన సిట్ సభ్యులు కృష్ణలంకలోని సాయికృష్ణ ఇంటికి వచ్చి కుటుంబసభ్యుల స్టేట్ మెంట్స్ నమోదు చేశారు. సాయికృష్ణ తల్లి, మేనమామలు, న్యాయవాది స్టేట్ మెంట్లను రికార్డు చేశారు. సాయికృష్ణ కుటుంబ సభ్యులకు నోటీసులిచ్చి వివరాలు తీసుకున్నారు.

ఎస్పీ అమిత్ బర్దార్, ఏఎస్పీ సుధాకర్ బృందం విచారణ జరిపింది. ఉదయం 8 నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు స్టేట్ మెంట్స్ తీసుకున్నారు. మార్కాపురం నుంచి విజయవాడ ఎప్పుడు తీసుకువచ్చారు? ఎవరు తీసుకువచ్చారు. సాయికృష్ణ ఆఖరిగా ఎప్పుడు మాట్లాడారు? అదృశ్య ఘటనపై అనుమానాలు ఏమి ఉన్నాయి? తదితర విషయాలపై ఆరా తీసినట్లు సమాచారం. సాయికృష్ణ అదృశ్యంపై తమకు తెలిసిన అన్ని విషయాలు చెప్పామని సాయికృష్ణ మేనమామ నవరంగ్ అన్నారు. ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సీఐ నాగరాజు పై చట్టపరమైన చర్యలుంటాయని తెలిపారు.

"సిట్‌ బృందం మా ఇంటికి వచ్చింది. నోటీసులు ఇచ్చి స్టేట్‌మెంట్లు రికార్డు చేసుకున్నారు. సాయికృష్ణ కుటుంబసభ్యుల స్టేట్‌మెంట్లు రికార్డు చేసుకున్నారు. మాకు తెలిసిన అన్ని వివరాలు చెప్పాం. దోషులను శిక్షించాలని కోరాం. మాకు న్యాయం చేస్తామని సీఎం హామీ ఇచ్చారు. న్యాయం జరుగుతుందని నమ్మకం ఉంది." - నవరంగ్‌, సాయికృష్ణ మేనమామ

కేసుకు సంబంధించిన పలు దస్త్రాలు స్వాధీనం : విజయవాడ కృష్ణలంక రౌడీషీటర్ సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసు దర్యాప్తును సిట్ తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. నిన్న(ఆదివారం) విజయవాడ చేరుకున్న సిట్ బృందం సభ్యులు టాస్క్‌ఫోర్స్‌ కార్యాలయంతో పాటు కృష్ణలంక స్టేషన్‌ను సందర్శించారు. ఇప్పటి వరకు జరిగిన దర్యాప్తు వివరాలు, అధికారులు, సిబ్బంది స్టేట్‌మెంట్లను పరిశీలించారు. విజయవాడ పోలీసుల నుంచి కేసుకు సంబంధించిన దస్త్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కొందరు పోలీసులను ప్రశ్నించారు. ఈ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటూ సస్పెండ్‌ అయిన సీఐ నాగరాజును సిట్‌ ప్రశ్నించనుంది.

కృష్ణలంక రౌడీషీటర్ సాయికృష్ణ అద్యశ్యం కేసు దర్యాప్తు చేసేందుకు IG స్థాయి అధికారి నేతృత్వంలో 4సభ్యులతో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన సిట్‌ రంగంలోకి దిగింది. ప్రొవిజన్స్‌ అండ్‌ లాజిస్టిక్స్‌ విభాగం ఐజీ ఎం.రవిప్రకాశ్‌కు సిట్‌ అధిపతిగా బాధ్యతలు అప్పగించింది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఎస్పీ అద్నాన్‌ నయీం అస్మీ, అల్లూరి జిల్లా ఎస్పీ అమిత్‌ బర్దర్, బాపట్ల జిల్లా అదనపు ఎస్పీ ఎల్‌.సుధాకర్‌ను సభ్యులుగా నియమించింది. విజయవాడ చేరుకున్న సిట్‌ బృందం టాస్క్‌ఫోర్స్‌ కార్యాలయంతో పాటు కృష్ణలంక PS ను పరిశీలించింది.

ప్రస్తుతం కేసు విచారణ చేస్తున్న విజయవాడ మహిళా స్టేషన్‌ ఏసీపీ దైవప్రసాద్‌ బృందంతో భేటీ అయ్యి వారు విచారణ చేసిన నివేదిక, ఆధారాలను స్వాధీనం చేసుకుంది. కేసు విచారణ కోసం ప్రత్యేక బృందం నగరంలో సిట్ కార్యాలయం ఏర్పాటు చేయనుంది. దర్యాప్తు కోసం డీఎస్పీలు, ఇన్‌స్పెకర్లు, ఎస్తైలు, కానిస్టేబుళ్లను ఈ బృందానికి ఇచ్చారు. స్థానిక పోలీసులతో సంబంధం లేకుండా పూర్తిగా తమ సిబ్బందితోనే దర్యాప్తును పర్యవేక్షించనున్నారు.

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