మద్యం కేసు నిందితుల రిమాండ్‌ పొడిగింపు - జోగి-అద్దేపల్లిల ఆర్థిక బంధంపై సిట్​ దృష్టి

డిఫాల్ట్‌ బెయిల్‌ పొందిన నిందితుల మినహా మిగతావారికి రిమాండ్‌ పొడిగింపు- రమేష్, రాముల ఆర్థిక లావాదేవీల సిట్​ ఆరా - ఆస్తుల కొనుగోళ్లపై నిశిత పరిశీలన

Andhra Pradesh Liquor Scam Update
Andhra Pradesh Liquor Scam Update (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 2:14 PM IST

2 Min Read
Andhra Pradesh Liquor Scam Updates : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణంలో సిట్​ విచారణ కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే గుంటూరు, విజయవాడ జైళ్లలో జ్యుడీషియల్‌ రిమాండ్‌లో ఉన్న నిందితులను సిట్​ అధికారులు విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టుకు తీసుకువచ్చారు. డిఫాల్ట్‌ బెయిల్‌ పొందిన నిందితుల మినహా మిగతావారికి కోర్డు డిసెంబర్‌ 5 వరకు రిమాండ్‌ పొడిగించింది.

మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నేత జోగి రమేష్‌తో జనార్దనరావు ఆర్థిక బంధంపై సిట్‌ సునిశిత దృష్టి సారించింది. గతంలో ఉమ్మడిగా మద్యం వ్యాపారం చేసిన ఇద్దరి ఆర్థిక చరిత్రను తవ్వి తీస్తోంది. శుక్రవారం సిట్, ఎక్సైజ్‌ అధికారులు నిందితులు జనార్దనరావు (ఏ1), జగన్మోహన్‌రావు (ఏ2)ను ప్రధానంగా వీటిపైనే ప్రశ్నించారు. గత కొన్నేళ్ల నగదు విత్‌డ్రాయల్స్‌ను పరిశీలిస్తున్నారు. నగదు డ్రా చేసిన తేదీల్లో జోగి రమేష్, రాములకు ఇచ్చారా? ఇస్తే ఎంత మొత్తాన్ని అందజేశారు? అనే కోణంలో పలు ప్రశ్నలు సంధించి వివరాలు రాబట్టారు.

ఎన్నికల అఫిడవిట్‌లో చూపించారా? : ఈ కేసులో పలువురు నిందితులతో అద్దేపల్లి సోదరుల మధ్య ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిగినట్లు గుర్తించారు. ఈ స్టేట్‌మెంట్లను వారి ముందుంచి వివరాలు తీసుకున్నారు. ఏ1 ఇచ్చిన ముడుపులతో జోగి రమేష్‌ ఏవైనా ఆస్తులు కొన్నారా? కొంటే వాటి వివరాలు? వాటిని ఎన్నికల అఫిడవిట్‌లో చూపించారా? అనే వివరాలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఆదాయ పన్ను రిటర్న్‌లలో పొందుపరిచారా? అని కూడా పరిశీలిస్తున్నారు. ఇందుకు జోగి రమేష్‌ (ఏ18), జోగి రాము (ఏ19) బ్యాంకు స్టేట్‌మెంట్లను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు.

స్పిరిట్, మూతలు, సీసాలు, లేబుళ్లను సరఫరా చేసిన నిందితులకు జోగి రమేష్, రాములతో లింకులు ఉన్నాయా? అని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. వీటిపై రెండో రోజు కస్టడీలో నిందితులను పోలీసులు ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. ఏ1, ఏ2 నుంచి వీరి బంధువైన రవి (ఏ14)తో జరిగిన పెద్దఎత్తున లావాదేవీలను గుర్తించి వాటిని ఆరా తీశారు. మూతలు, లేబుళ్ల సరఫరాదారులకు డబ్బులు ఇచ్చేందుకే రవికి యూపీఐ ద్వారా బదిలీ చేసినట్లు విచారణలో వెల్లడించారు.

నకిలీ మద్యం కేసు - నిందితుల కస్టడీకి 2వసారి అనుమతి, జోగి రమేష్‌ పిటిషన్ వాయిదా

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు మద్యం కుంభకోణం కేసులో కీలక నిందితులుగా ఉన్న సీఎంవో మాజీ కార్యదర్శి, విశ్రాంత ఐఏఎస్‌ అధికారి కె. ధనుంజయరెడ్డి (ఏ-31), ఓఎస్‌డీ కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి (ఏ-32), భారతి సిమెంట్స్‌ డైరెక్టర్‌ బాలాజీ గోవిందప్పలకు (ఏ-33) హైకోర్టులో గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఈ ముగ్గురు నిందితులకు డిఫాల్ట్‌ బెయిలిస్తూ విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు సెప్టెంబర్‌ 6న ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను హైకోర్డు రద్దు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

ఈనెల 26లోపు ఏసీబీ కోర్టులో లొంగిపోవాలని (సరెండర్‌) నిందితులు ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి, బాలాజీ గోవిందప్పలకు తేల్చిచెప్పింది. ఏసీబీ కోర్టు ఇచ్చిన డిఫాల్ట్‌ బెయిలును రద్దు చేయాలని సీఐడీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లను పాక్షికంగా అనుమతించింది. మరోవైపు ఏసీబీ కోర్టులో రెగ్యులర్‌ బెయిలు పిటిషన్లు దాఖలు చేసుకోవచ్చని నిందితులకు సూచించింది. ఆ పిటిషన్ల పూర్వాపరాల ఆధారంగా విచారణ జరిపి నిర్ణయం ప్రకటించాలని ఏసీబీ కోర్టుకు స్పష్టం చేసింది.

‘మద్యం’ కేసు కీలక నిందితులకు హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ - డిఫాల్ట్‌ బెయిలు రద్దు

