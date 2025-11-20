నెయ్యి నమూనాలను మైసూరులోని ల్యాబ్కు ఎందుకు పంపారు? - సుబ్బారెడ్డిని విచారిస్తున్న సిట్
తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసులో సిట్ అధికారులు టీటీడీ మాజీఛైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డిని ప్రశ్నిస్తున్న సిట్ అధికారులు - మాజీ పీఏ అప్పన్నతో సంబంధాలపై ఆరా
Published : November 20, 2025 at 10:35 PM IST
SIT Investigating Former YV Subbareddy in Tirumala Ghee Case: తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదంలో కల్తీ నెయ్యి వినియోగం కేసులో సిట్ అధికారులు మరో కీలక ముందడుగు వేశారు. టీటీడీ మాజీఛైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డిని సిట్ అధికారులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ లోని వైవీ సుబ్బారెడ్డి నివాసంలో విచారణ కొనసాగుతోంది. ఈ కేసులో ఇప్పటికే అరెస్టైన వైవీ సుబ్బారెడ్డి మాజీ పీఏ చిన్నఅప్పన్నను కస్టడీలోకి తీసుకుని సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించారు. చిన్న అప్పన్న వాంగ్మూలం ఆధారంగా వైవీ సుబ్బారెడ్డిని మరింత లోతుగా సిట్ అధికారులు విచారిస్తున్నారు. విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన మాజీ పీఏ అప్పన్నతో సంబంధాలపై ఆరా తీసినట్లు సమాచారం.
తిరుమల వ్యవహారాలు, నెయ్యి సరఫరాదారులు, డెయిరీల ప్రతినిధుల వివరాలపై ప్రశ్నించిట్లు సమాచారం. 2022లో ప్రొక్యూర్మెంట్ జీఎం నుంచి నెయ్యి ఎందుకు సేకరించారు?, తర్వాత నెయ్యి నమూనాలను మైసూరులోని సీఎఫ్టీఆర్ఐ ల్యాబ్కు ఎందుకు పంపాల్సి వచ్చిందో పోలీసులు వివరణ కోరినట్లు సమాచారం. నెయ్యిలో వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ కలసి ఉన్నాయని 2022 ఆగస్టులో నివేదిక వచ్చాక కూడా భోలేబాబా, శ్రీవైష్ణవి డెయిరీ, ప్రీమియర్ అగ్రిఫుడ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థల నుంచి సరఫరా కొనసాగించడంపై సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. ఈ వ్యవహారంలో ఒక్క సరఫరాదారుడిపైనా ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదని ప్రశ్నించిట్లు తెలిసింది. కస్టడీలో చిన్న అప్పన్న చెప్పిన వివరాలపై సుబ్బారెడ్డిని ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది.
ప్రశ్నించిన చిన్నఅప్పన్నను సిట్ అధికారులు: ఇటీవల సుబ్బారెడ్డి మాజీ పీఏ చిన్నఅప్పన్నను కస్టడీకి తీసుకుని సిట్ అధికారులు విచారించారు. నెల్లూరు కేంద్ర కారాగారంలో ఉన్న చిన్న అప్పన్నని తిరుపతి భూదేవి కాంప్లెక్స్లోని సిట్ కార్యాలయానికి తీసుకువచ్చి మధ్యాహ్న భోజనం తర్వాత 4 గంటలపాటు ప్రశ్నించారు. ‘దిల్లీలోని ఏపీ భవన్లో ప్రత్యేక లైజన్ అధికారిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన ఐదేళ్లలో మీ జీతం, ఇతర భత్యాలు కలుపుకుంటే రూ. 65 లక్షలకు మించదు అలాంటప్పుడు మీ బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ. 4.69 కోట్లు ఎలా జమయ్యాయని ప్రశ్నించారు. వీటిపై ఆయన ఎలాంటి సమాధానం ఇవ్వకుండా మౌనం వహించినట్లు తెలిసింది. విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన మీకు వైవీ సుబ్బారెడ్డితో పరిచయం ఎలా ఏర్పడిందని అడిగారు.
5 ఏళ్ల మొత్తంలో జీతం లక్షల్లో ఉంటే మీ ఖాతాల్లోకి కోట్లు ఎలా జమయ్యాయంటూ టీటీడీ మాజీ ఛైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి మాజీ పీఏ చిన్నఅప్పన్నను సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించారు. తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసులో చిన్న అప్పన్నను కస్టడీకి తీసుకున్న సిట్ అధికారులు ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. విజయగరానికి చెందిన మీకు వైవీతో సంబంధం ఎలా ఏర్పడింది? తిరుమల వ్యవహారాలతో మీకేం పని? అంటూ ప్రశ్నలు సంధించారు.
