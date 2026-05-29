కోట్లు కొల్లగొట్టిన కేఎన్‌ఆర్‌కూ బినామీలు - వెలుగులోకి వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి శివశంకర్‌రెడ్డి

జగన్ పీఏ కేఎన్‌ఆర్‌ను రెండో రోజు విచారించిన సిట్ - కేఎన్‌ఆర్‌కు బినామీలు ఉన్నట్లు సిట్‌ గుర్తింపు - బినామీల్లో పుత్తా శివశంకర్‌రెడ్డి ఒకరని విచారణలో వెల్లడి -శివశంకర్‌రెడ్డి నివాసంలో సిట్‌ అధికారులు సోదాలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 7:11 AM IST

SIT Interrogation Second Day on Jagan PA KNR : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన రూ.వేల కోట్ల మద్యం కుంభకోణంలో కొల్లగొట్టిన లంచాల సొమ్ములో కొంత వెనకేసుకున్నారనే అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి పీఏ కె.నాగేశ్వరరెడ్డికీ బినామీలు ఉన్నట్లు సిట్‌ గుర్తించింది. మద్యం లంచాల సొమ్ముతో కొనుగోలు చేసిన ఆస్తులు, పెట్టిన పెట్టుబడులన్నీ కేవలం తన పేరిట, తన కుటుంబీకుల పేరిటే ఉంటే ఎప్పటికైనా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయనే ఉద్దేశంతో కొన్నింటిని బినామీల పేరిట కూడబెట్టినట్లు తేల్చింది.

వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి పుత్తా శివశంకర్‌రెడ్డి ఆ బినామీల్లో ఒకరని సిట్‌ విచారణలో వెల్లడైంది. 2019-24 మధ్య పుత్తా శివశంకర్‌రెడ్డి, అతని కుటుంబీకుల పేరిట కేఎన్‌ఆర్‌ స్థిరాస్తులు కొన్నట్లు, పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు నిర్ధారణైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ బినామీ ఆస్తుల గుట్టు రాబట్టేందుకు తాడేపల్లిలోని శివశంకర్‌రెడ్డి నివాసంలో సిట్‌ అధికారులు గురువారం సోదాలు నిర్వహించారు. నేడు(శుక్రవారం) విచారణకు హాజరుకావాలని ఆయనకు నోటీసులిచ్చారు. ఈ కేసులో ఇది కీలక పరిణామంగా చెప్పొచ్చు.

కేఎన్‌ఆర్​కు ఏకంగా 50 శాతం వాటా : మద్యం కుంభకోణం కేసులో వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ పీఏ కెఎన్​ఆర్​ను రెండో రోజు సిట్ అధికారులు విచారించారు. గురువారం ఉదయం 11 నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు విచారణ కొనసాగింది. సోమవారం మరోసారి విచారణకు రావాలని సిట్ అధికారులు కెఎన్​ఆర్​ను ఆదేశించారు. కెఎన్​ఆర్ ఇంటితో పాటు ఆయన పార్టనర్​గా ఉన్న కార్ల షోరూమ్​లో సిట్ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. విజయవాడ శివారు రామవరప్పాడులోని లక్కీ హ్యుందాయ్‌ షోరూమ్‌లో రూ.2-3 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టి ఏకంగా 50 శాతం వాటాను కేఎన్‌ఆర్‌ తీసుకున్నట్లు సిట్‌ ఇప్పటికే దర్యాప్తులో గుర్తించింది.

ఆ షోరూమ్‌లో రూ.2-3 కోట్ల పెట్టుబడితో 50 శాతం వాటా సాధ్యం కాదు. అలాంటప్పుడు అంత తక్కువ పెట్టుబడితో సగం వాటా ఎలా వచ్చింది? కొద్ది మొత్తం వైట్‌లో పెట్టి, భారీ మొత్తం బ్లాక్‌ రూపంలో చెల్లించారా? లేకా ఏదైనా వివాదంలో సెటిల్‌మెంట్‌కు పాల్పడి అందులో వాటా కాజేశారా? మద్యం లంచాల ద్వారా వచ్చిన బ్లాక్‌ను వైట్‌గా మార్చుకోవటానికి ఈ పెట్టుబడిని ఒక అవకాశంగా మలుచుకున్నారా? అనే కోణాల్లో సిట్‌ ఆరాతీస్తోంది. అందులో భాగంగా గురువారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి రాత్రి వరకూ లక్కీ హ్యుందాయ్‌ షోరూమ్‌లో సిట్‌ బృందాలు సోదాలు చేపట్టాయి.

పలు రికార్డులు పరిశీలించాయి. మొత్తం వాటాల పంపిణీ ఎలా జరిగింది? కేఎన్‌ఆర్‌ ఏ రూపంలో పెట్టుబడులు పెట్టారు? అనే అంశాలకు సంబంధించి వివరాలు రాబట్టింది. పలు పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకుంది. లక్కీ హ్యుందాయ్‌ షోరూమ్‌ యజమాని ఉస్మాన్‌ సందీప్‌కూ నోటీసులు జారీ చేసి శుక్రవారం నాడు విచారణకు హాజరుకావాలని ఆదేశించింది. ఆయన విచారణలో వెల్లడించే వివరాలు బట్టి ఈ పెట్టుబడి గుట్టు బయటకు వచ్చే అవకాశముంది.

10 గంటల పాటు ప్రశ్నలు వర్షం : కేఎన్‌ఆర్, అతని కుటుంబీకుల పేరిట ఇప్పటికే పదుల కోట్ల రూపాయిలు ఆస్తులు, పెట్టుబడులు ఉన్నట్లు నిగ్గు తేల్చిన సిట్‌ వాటి కొనుగోలుకు అంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనే కోణంలో విచారణ ముమ్మరం చేసింది. అందులో భాగంగా వరుసగా రెండో రోజైనా గురువారమూ సిట్‌ అధికారులు కేఎన్‌ఆర్‌ను ప్రశ్నించారు. ఉదయం 11 నుంచి రాత్రి 9 వరకూ దాదాపు 10 గంటల పాటు ఆయన్ను ప్రశ్నించారు. తమ దర్యాప్తులో గుర్తించిన ఆస్తులు ఏయే తేదీల్లో కొన్నారు? పెట్టుబడులు ఏయే తేదీల్లో పెట్టారు? కేఎన్‌ఆర్‌ సతీమణి శశికళ బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి భారీ మొత్తాల్లో ఏయే తేదీల్లో జమయ్యాయి? వంటి వివరాలతో జాబితా ముందే సిద్ధం చేసుకున్న సిట్‌ అధికారులు ఒక్కో లావాదేవీ గురించి ప్రశ్నించుకుంటూ వెళ్లారు.

బినామీల పేరిట కొన్న ఆస్తులపైనా ఆరా : ఆ డబ్బు ఎలా వచ్చిందనే అంశాలపైనే ఎక్కువగా ఆరా తీశారు. అయితే కేఎన్‌ఆర్‌ రెండో రోజూ విచారణకు పెద్దగా సహకరించలేదు. తన కుటుంబీకులు వ్యాపారాల ద్వారా సంపాదించుకున్న సొమ్ముని బుకాయించినట్లు సమాచారం. బినామీల పేరిట కొన్న ఆస్తులపైనా ఆరా తీశారు. ఈ విచారణ క్రమంలోనే పుత్తా శివశంకర్‌రెడ్డి పేరు వెలుగులోకి వచ్చినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలోనే పుత్తా శివశంకర్‌రెడ్డి నివాసంలో తనిఖీలు నిర్వహించటంతో పాటు అతనికి నోటీసులిచ్చి విచారణకు రమ్మని ఆదేశించారు. అంతకు ముందు మాచవరం పోలీసుస్టేషన్‌ పరిధిలోని కేఎన్‌ఆర్‌ నివాసంలోనూ సిట్‌ బృందాలు తనిఖీలు చేసి పలు పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. తిరుపతి జిల్లా ఒల్లూరు, దర్శి తదితర ప్రాంతాల్లో కేఎన్‌ఆర్‌ కొనుగోలు చేసిన ఆస్తులకు సంబంధించి సిట్‌ అధికారులు మరిన్ని వివరాలు రాబడుతున్నారు. అతన్ని సోమవారం మరోసారి విచారణకు రావాలని ఆదేశించారు.

