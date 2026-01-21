"తెలియదు, గుర్తులేదు, నేను నమ్మను" - సిట్ విచారణలో హరీశ్రావు సమాధానాలు
ఏడున్నర గంటలపాటు సుదీర్ఘంగా విచారణ చేపట్టిన సిట్ అధికారులు - రఘునందన్రావు కదలికలను ఎలా కట్టడి చేశారంటూ ప్రశ్నలు - త్వరలో మరోసారి విచారణకు పిలవాలని సిట్ నిర్ణయం
Published : January 21, 2026 at 9:29 AM IST
Telangana Phone Taping Case : ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ కేసులో మాజీ మంత్రి హరీశ్రావును ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) ఏడున్నర గంటలపాటు సుదీర్ఘంగా విచారించింది. సిట్ వేసిన పలు ప్రశ్నలకు ఆయన 'తెలియదు, గుర్తులేదు, నేను నమ్మను' లాంటి జవాబులు ఇచ్చినట్లు సమాచారం. ఈ కేసు విచారణలో తమ వద్దకు హాజరు కావాలాలని సిట్ నోటీస్ ఇచ్చిన నేపథ్యంలో హరీశ్రావు మంగళవారం ఉదయం 11 గంటలకు జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లోని సిట్ కార్యాలయానికి వెళ్లారు. ముందుగా తనను కేసులో ఇరికించే ప్రయత్నం చేయొద్దని, అవసరమైతే కోర్టుకు వెళతానని ఆయన ముగ్గురు అధికారులను ఉద్దేశించి అన్నట్లు సమాచారం.
విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం, '2018 శాసనసభ ఎన్నికల తరువాత మీతో పాటు అప్పటి బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేత ఫోన్లపై ఏడాది పాటు నిఘా ఉంచిన విషయం తెలుసా' అని సిట్ అధికారులు అడిగారు. దీనికి బదులుగా 'నేను నమ్మను' అని హరీశ్రావు చెప్పినట్లు తెలిసింది. దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ఆధారాలను అధికారులు ఆయన ముందు ఉంచగా అవి నకిలీవి అయి ఉంటాయని ఆయన అన్నట్లు తెలిసింది. ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ కేసు నిందితులు ప్రభాకర్రావు, ప్రణీత్రావులతో శ్రవణ్రావుకు మధ్య జరిగిన లావాదేవీలు, సంభాషణల గురించి సిట్ ప్రశ్నలను అడిగింది.
ప్రత్యర్థి పార్టీల నేతలపై నిఘా : ప్రభాకర్రావు, ప్రణీత్రావులకు శ్రవణ్రావును ఎందుకు పరిచయం చేయించాల్సి వచ్చిందనే కోణంలో అధికారులు ప్రశ్నించారు. శ్రవణ్రావు 2023 అక్టోబరులో తన మీడియా సంస్థతో చేయించిన సర్వేలో బీఆర్ఎస్కు 40 సీట్లు దాటడంలేదని తేలింది. అయితే నిఘా విభాగం సర్వేలో మాత్రం మరోసారి అధికారంలోకి వస్తుందని ఉండటంతో ఆ అంశంపై చర్చించేందుకే వారి మధ్య సమావేశం ఏర్పాటు చేయించానని హరీశ్రావు చెప్పినట్లు సమాచారం.
దీనికి సంబంధించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జిల్లాల్లోని ప్రత్యర్థి పార్టీల నేతలపై నిఘా ఉంచాలని మీరు ఆదేశించలేదా అని అధికారులు అడగగా అలాంటిది ఏమీ లేదని చెప్పినట్లు తెలిసింది. కాగా 2023 నవంబరు 30న శాసనసభ ఎన్నికలు నిర్వహించగా దానికి ముందురోజు వరకు శ్రవణ్రావు ఇచ్చిన ఫోన్ నంబర్లను ప్రభాకర్రావు, ప్రణీత్రావు ట్యాప్ చేయించడానికి కారణమేంటని అడగగా హరీశ్రావు సరైన సమాధానాలు ఇవ్వలేదని సమాచారం.
స్క్రీన్షాట్లను ముందుంచి ప్రశ్నించగా : శ్రవణ్రావు, ప్రణీత్రావుల మధ్య జరిగిన ఛాటింగ్ల స్క్రీన్షాట్లను ముందుంచి ప్రశ్నించగా తనకు ఆ విషయం తెలియదని చెప్పినట్లు సమాచారం. ఇంకోవైపు ప్రభాకర్రావుతో సంబంధాలు విషయంలో వివిధ ప్రశ్నలకు హరీశ్రావు సమాధానాలు దాటవేసినట్లు సమాచారం. ఆయనతో పెద్దగా సంబంధాలు లేవని, ఆయన తనయుడి నేపథ్యం తనకు తెలియదని చెప్పినట్లు సమాచారం.
నిరంతరనిఘా ఎలా సాధ్యం : దుబ్బాక ఉప ఎన్నిక సమయంలో బీఆర్ఎస్ తరఫున ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న మీరు బీజేపీ అభ్యర్థి రఘునందన్రావు కదలికలపై నిరంతరం నిఘా ఉంచడం, కట్టడి చేయడం ఎలా సాధ్యపడిందని సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించారు. రఘనందన్రావుకు చెందిన వాహనాన్ని పోలీసులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చిందని ప్రస్థావించారు. ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్తోనే అది సాధ్యమయ్యిందని దీనికి సంబంధించిన ఫిర్యాదులు వచ్చాయని తెలిపారు. ఈ విషయాలు తనకెలా తెలుస్తాయని హరీశ్రావు సమాధానమిచ్చినట్లు తెలిసింది.
ఇంకోవైపు ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో నిఘా విభాగానికి అవసరమైన పరికరాల కొనుగోలుకు అత్యధికంగా నిధులు మంజూరు చేయాల్సిన అవసరమేమిటని సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించగా పోలీస్ శాఖ నుంచి వచ్చిన విజ్ఞప్తి మేరకు అలా చేయాల్సి వచ్చిందని చెప్పినట్లు తెలిసింది.
సాక్షులను సంప్రదించొద్దు : హరీశ్రావు విచారణ సుమారు ఏడున్నర గంటలపాటు సుదీర్ఘంగా సాగింది. తన కుమారుడికి మంగళవారం రాత్రి విమాన ప్రయాణం ఉందని హరీశ్రావు తెలపడంతో విచారణను ముగించి పంపించివేశారు. ఈ కేసు దర్యాప్తుతో సంబంధం ఉన్న సాక్షులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సంప్రదించొద్దని, ప్రభావితం చేయొద్దని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ కేసులో హరీశ్రావును త్వరలో మరోసారి విచారణకు పిలవాలని సిట్ నిర్ణయించింది. ఒకటి రెండు రోజుల్లో మరోసారి నోటీస్ జారీ చేయనుంది. హరీశ్రావును విచారించిన తరువాత మరో ఇద్దరు ప్రముఖుల్ను విచారించే అవకాశమున్నట్లు సమాచారం.
"ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ కేసు దర్యాప్తు రాజకీయ నేతలు, వ్యాపారవేత్తల ఫోన్లను అనధికారికంగా చట్టవిరుద్ధంగా ట్యాపింగ్ చేయడం వారిపై నిఘా ఉంచడం వంటి తీవ్ర ఆరోపణలపై 2024 మార్చి 10 నుంచి జరుగుతోంది. ఇప్పటికే కొందరు నిందితులపై ప్రధాన అభియోగపత్రం దాఖలు చేశాం. ఇంకా లోతుగా దర్యాప్తు జరుగుతోంది. అయితే సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలున్నా హరీశ్రావును విచారిస్తున్నారంటూ జరుగుతున్నది అసత్యప్రచారం. దానిని ఎవరూ నమ్మొద్దు." - సజ్జనార్, హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్
