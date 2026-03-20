కొత్త మలుపులు తిరుగుతోన్న ఫౌంహౌస్ కేసు - డ్రగ్ పెడ్లర్ అభిషేక్ సింగ్ కోసం 4 బృందాలతో వేట
మొయినాబాద్ ఫాంహౌజ్ డ్రగ్స్ పార్టీ కేసులో సిట్ ముమ్మర దర్యాప్తు- కొత్త మలుపు తిరుగుతున్న రోహిత్ రెడ్డి ఫాంహౌస్లో డ్రగ్స్, మద్యం పార్టీ కేసు - నిందితుల ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఆరా తీస్తున్న పోలీసులు
Published : March 20, 2026 at 9:08 AM IST
Moinabad Farm House Drugs Case : బీఆర్ఎస్ నేత, తాండూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి ఫాంహౌస్లో డ్రగ్స్, మద్యం పార్టీ కేసు కొత్త మలుపు తిరుగుతోంది. మత్తు పదార్థాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయనే కోణంలో ఆరా తీస్తున్న పోలీసులు, 11 మంది నిందితుల మధ్య ఆర్థిక లావాదేవీలపై దృష్టి సారించారు. వారి బ్యాంకు ఖాతాల లావాదేవీలను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. ఎవరెవరి మధ్య ఎలాంటి లావాదేవీలు జరిగాయి? అవి ఏంటి? ఇతర సంబంధాలు తదితర అంశాలన్నీ సేకరిస్తున్నారు.
దర్యాప్తు వేగవంతం చేసిన సిట్ : కలకలం రేపిన మొయినాబాద్ ఫాంహౌజ్ డ్రగ్స్ పార్టీ కేసులో సిట్ దర్యాప్తును వేగవంతం చేసింది. 11 మంది నిందితుల మధ్య ఆర్థిక లావాదేవీలపై దృష్టి సారించిన అధికారులు, వారి బ్యాంకు ఖాతాల లావాదేవీలను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. నిందితుల్లో ఒక్కొక్కరిదీ ఒక్కో ప్రాంతం, ఒక్కో వ్యాపారమైనా వారి మధ్య స్నేహం ఎలా మొదలైంది? దీని వెనుక ఉన్న ఆర్థిక లావాదేవీలు, వ్యాపార సంబంధాలపై విచారిస్తున్నారు. ఈ నెల 14వ తేదీ సాయంత్రం డ్రగ్స్ పార్టీ జరిగేటప్పుడు పోలీసులు వచ్చే ముందు తుపాకీతో కాల్పులు ఎందుకు జరపాల్సి వచ్చిందని విచారిస్తున్నారు. రోహిత్ రెడ్డి, రితేశ్ రెడ్డి ఆదేశాలతో కాల్పులు జరిపినా, ఇతర కారణాలున్నాయా? అదే రోజు డ్రగ్స్ పార్టీ చేసుకోవడం వెనక ఉద్దేశం తెలుసుకునేందుకు నిందితుల్ని వేర్వేరుగా ప్రశ్నిస్తున్నారు.
అభిషేక్ సింగ్ కోసం గాలిస్తున్న సిట్ : కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా కొత్తగా తెరపైకి వచ్చిన డ్రగ్స్ విక్రేత అభిషేక్ సింగ్ కోసం నాలుగు ప్రత్యేక బృందాలతో సిట్ గాలిస్తోంది. అతడు చిక్కితే రోహిత్ రెడ్డితో ఉన్న సంబంధం, గతంలో ఎప్పుడైనా డ్రగ్స్ విక్రయించారా? ఇంకా ఎవరెవరికి సరఫరా అయ్యింది? తదితర అనేక ప్రశ్నలకు సమాధానాలు దొరికే అవకాశముంది. సాంకేతిక ఆధారాలు, సన్నిహితుల సమాచారం ఆధారంగా అభిషేక్ సింగ్ కోసం నాలుగైదు ప్రాంతాల్లో వెతుకుతున్నారు. విచారణలో భాగంగా ఏడుగురిని శంషాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో విచారించారు. అభిషేక్ సింగ్ గురించి సమాచారమిచ్చిన రోహిత్రెడ్డి డ్రైవర్, వ్యక్తిగత సహాయకుడు సిలివేరి శరత్, కొకైన్ సిమ్లా నుంచి తెచ్చినట్లు పోలీసుల్ని తప్పుదోవ పట్టించిన కౌశిక్ రవి ఇద్దర్నీ ప్రత్యేకంగా విచారిస్తున్నారు.
నిందితుల కస్టడీ పిటిషన్పై నేడు కోర్టు తీర్పు : వారి ఫోన్, కాల్డేటాను విశ్లేషిస్తున్నారు. నిందితులకు గతంలో నేర చరిత్ర, డ్రగ్స్ కేసుల్లో అనుమానితుల జాబితాలో ఉన్నారా అని పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం చంచల్గూడ జైల్లో ఉన్న ప్రధాన నిందితులు రోహిత్, రితేశ్ రెడ్డి, నమిత్ శర్మ కస్టడీ పిటిషన్ నేడు విచారణకు రానుంది. కస్టడీకి ఆదేశాలొస్తే వీరు చెప్పే సమాధానాల ఆధారంగా మరికొందరి పేర్లు తెరమీదకు వచ్చే అవకాశముందని పోలీసులు చెబుతున్నారు. హై ప్రొఫైల్ కేసు కావడంతో అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నట్లు ఆ అధికారి చెప్పారు. చేవెళ్ల డీసీపీ యోగేశ్ గౌతమ్ నిందితుల్ని నేరుగా విచారిస్తున్నారు. సిట్ పర్యవేక్షకుడు, ఫ్యూచర్ సిటీ కమిషనర్ సుధీర్ బాబు అధికారులతో ప్రతి రోజూ సమావేశమవుతూ దర్యాప్తు పురోగతిని తెలుసుకుంటున్నారు. నిందితుల కస్టడీ పిటిషన్పై నేడు ఉప్పరపల్లి కోర్టు తీర్పు వెలువరించనుంది.
అసలేంటీ కేసు : రంగారెడ్డి జిల్లాలోని మొయినాబాద్ మండలం అజీజ్నగర్లోని ఫాంహౌస్లో ఈ నెల 14న రాత్రి జరిగిన పార్టీపై ఈగల్ బృందంతో పాటు మొయినాబాద్ పోలీసులు సంయుక్తంగా దాడులు నిర్వహించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించగా, రోహిత్ రెడ్డి ఈ డ్రగ్స్, మద్యం పార్టీకి ప్రధాన సూత్రధారి అని తేలింది. గత కొన్ని రోజులుగా రోహిత్ రెడ్డి తన ఫాంహౌస్లో పార్టీ చేద్దామనే ఆలోచనలో ఉన్నాడు. ఈ క్రమంలో ఆయన ఫ్రెండ్, బెంగళూరుకు చెందిన న్యాయవాది కౌశిక్ రవి ఓ వ్యక్తి దగ్గర రూ.15 వేలకు కొకైన్ కొన్నాడని సమాచారం. ఆ విషయాన్ని రోహిత్రెడ్డితో పంచుకోగా, ఈ నెల 14వ తేదీ సాయంత్రం తన ఫాంహౌజ్లో పార్టీ చేద్దామని ఓ నిర్ణయానికి వచ్చారు. అందుకు తన స్నేహితుడు, ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ సహా పలువురు మిత్రులను ఆహ్వానించాడు.
మొయినాబాద్ ఫామ్హౌస్ కేసు - పోలీసుల విచారణలో ఆశ్చర్యకర విషయాలు వెలుగులోకి
'ఫామ్హౌస్' ఘటనతో అప్రమత్తం - తమ ఆనవాళ్లు దొరక్కుండా జాగ్రత్తపడుతున్న ప్రముఖ మత్తుప్రియులు