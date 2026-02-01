ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు - నందినగర్ నివాసంలో కేసీఆర్ను ప్రశ్నిస్తున్న సిట్
నందినగర్లోని కేసీఆర్ నివాసంలో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం విచారణ - పలు డాక్యుమెంట్లతో కేసీఆర్ ఇంట్లోకి వెళ్లిన సిట్ అధికారులు - కేసీఆర్ నివాసం వద్ద భారీగా మోహరించిన పోలీసులు
Published : February 1, 2026 at 3:26 PM IST
SIT Inquiry Starts KCR in Phone Tapping Case : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ అధికారుల దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. నందినగర్లోని కేసీఆర్ నివాసంలో సిట్ అధికారులు కేసు విచారణ ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో కేసీఆర్ను ప్రశ్నిస్తున్నారు. పలు డాక్యుమెంట్లు, పరికరాలతో కేసీఆర్ ఇంట్లోకి సిట్ అధికారులు వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో కేసీఆర్ నివాసం వద్ద పోలీసులు భారీ సంఖ్యలో మోహరించారు.