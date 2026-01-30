ETV Bharat / state

కేసీఆర్ అభ్యర్థనను తిరస్కరించిన సిట్ - మరోసారి నోటీసులు ఇవ్వాలని నిర్ణయం

కేసీఆర్‌కు మరోసారి నోటీసు ఇవ్వాలని సిట్‌ నిర్ణయం - నందినగర్‌లోని నివాసంలో నోటీసులు ఇవ్వనున్న సిట్‌ అధికారులు - ఎర్రవల్లి ఫాంహౌస్‌లో విచారణ చేయాలనే కేసీఆర్‌ విజ్ఞప్తి తిరస్కరణ

phone tapping case
KCR (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 30, 2026 at 7:27 PM IST

SIT Notices to KCR Again in Hyderabad : తెలంగాణలో సంచలనం సృష్టించిన ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. విచారణకు హాజరు కావాలని మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌కు సిట్‌ 160 సీఆర్పీసీ కింద మరోసారి నోటీస్‌ ఇవ్వాలని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం నిర్ణయించింది. ఆదివారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు హైదరాబాద్ నందినగర్‌లోని నివాసంలో విచారణ చేయనున్నట్టు సమాచారం.

విచారణకు రావాలని గురువారమే సిట్‌ నోటీసు ఇవ్వగా కేసీఆర్‌ వెంటనే స్పందించి ప్రత్యుత్తరం పంపారు. రాష్ట్రంలో మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో తలమునకలై ఉన్నందున మరో తేదీ ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేసిన సిట్‌ ఇవాళ రెండో విడత నోటీసు ఇచ్చేందుకు రంగం సిద్ధం చేసింది. తనను ఎర్రవల్లిలోనే విచారించాలన్న కేసీఆర్‌ అభ్యర్థనను సిట్‌ తిరస్కరించింది. కేసీఆర్‌ విజ్ఞప్తిపై సిట్‌ అధికారులు న్యాయసలహా కూడా తీసుకున్నారు. నందినగర్‌లోని ఆయన నివాసంలోనే విచారించాలని సిట్‌ అధికారులు నిర్ణయించినట్టు విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం.

