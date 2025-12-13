ప్రభాకర్రావుకు 5 ఐక్లౌడ్, 5 జీ-మెయిల్ ఖాతాలు - వాటి ఆధారంగానే సిట్ విచారణ!
ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ కేసులో మరోసారి ఊపందుకున్న సిట్ విచారణ - ప్రభాకర్రావు వినియోగించిన ఐక్లౌడ్, జీ-మెయిల్ ఖాతాలపై దృష్టి - పాస్వర్డ్ల ఆధారంగా ప్రభాకర్రావు వినియోగించిన డివైజ్ల విశ్లేషణ
Published : December 13, 2025 at 7:16 AM IST
Phone Tapping Case Update : ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ కేసులో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం విచారణ మరోసారి ఊపందుకొంది. ఈసారి స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్రాంచ్ మాజీ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ ప్రభాకర్రావు వినియోగించిన ఐ క్లౌడ్, జీ-మెయిల్ ఖాతాలే కేంద్రంగా సిట్ విచారణ సాగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆయా ఖాతాల్లోని సమాచారాన్ని విశ్లేషించడంపైనే సిట్ ప్రస్తుతం దృష్టి సారించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకొంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు విచారణ మరోసారి జోరందుకుంది. ప్రభాకర్రావు 5 ఐక్లౌడ్ ఖాతాలను, మరో 5 జీ-మెయిల్ ఖాతాలను వినియోగించినట్లు గతంలో సిట్ గుర్తించింది. వాటిల్లోని సమాచారాన్ని విశ్లేషించడంలో భాగంగా జీ-మెయిల్ ఖాతాల్లో నాలుగింటి పాస్వర్డ్లను, ఐ క్లౌడ్ ఖాతాల్లో రెండింటి పాస్వర్డ్లను అప్పట్లో ప్రభాకర్రావు నుంచి సేకరించింది. దీంతో ఎఫ్ఎస్ఎల్లో వాటి సమాచారాన్ని రిట్రీవ్ చేయడంతో పాటు గూగుల్, యాపిల్ కంపెనీల నుంచీ సమాచారాన్ని సేకరించడంలో నిమగ్నమైంది. మరోవైపు ఒక జీ-మెయిల్ ఖాతా ప్రస్తుతం ఉపయోగించడం లేదని గుర్తించింది.
పాస్వర్డ్ల ఆధారంగా డివైజ్ల విశ్లేషణ : అలాగే మరో ఐ క్లౌడ్ ఖాతాలను ప్రభాకర్రావు అమెరికాలో ఉన్న డివైజ్తో లాగిన్ అయ్యారు. ఆ డివైజ్ ప్రస్తుతం అక్కడే ఉండటంతో ఆ ఖాతాలోని సమాచారాన్ని విశ్లేషించే ప్రక్రియ ముందుకు సాగలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం సేకరించిన పాస్వర్డ్ల ఆధారంగా ప్రభాకర్రావు వినియోగించిన డివైజ్లను విశ్లేషించే పనిలో సిట్ నిమగ్నమైంది. ఈ సమాచారంపై స్పష్టత వస్తే ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ కేసు దర్యాప్తును ముందుకు తీసుకెళ్లే కీలక ఆధారాలు లభిస్తాయని సిట్ భావిస్తోంది.
సిట్ విచారణలో తన సెల్ఫోన్, ల్యాప్టాప్ల్లాంటి డివైజ్ల పాస్వర్డ్లు తనకు గుర్తు లేవని ప్రభాకర్రావు చెప్పడంతో సుపరిచితమైన పది ఆప్షన్లను ఎంచుకొని పాస్వర్డ్లను గుర్తించాలని అప్పట్లో సుప్రీంకోర్టు ఆయనకు స్పష్టం చేసింది. ఆ ప్రయత్నంలోనే ప్రభాకర్రావు కొన్ని పాస్వర్డ్లను చెప్పడంతో ఆయా డివైజ్లను తెరిచి ఎఫ్ఎస్ఎల్లో డేటాను రిట్రీవ్ చేయడంపై సిట్ దృష్టి సారించింది. వాటిల్లోని డేటాను తొలగించినట్లు ఎఫ్ఎస్ఎల్ విశ్లేషణలో తేలింది. అదే విషయమై నాడు సిట్ ప్రశ్నిస్తే డివైజ్ల్లోని తన వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని మాత్రమే తొలగించానని ప్రభాకర్రావు వెల్లడించినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన వాంగ్మూలంలో వాస్తవమెంత అని తెలుసుకునేందుకు జీ-మెయిల్, ఐ క్లౌడ్ ఖాతాలను లోతుగా విశ్లేషించడంపై సిట్ ప్రస్తుతం దృష్టి సారించినట్లు తెలుస్తోంది.
19 వరకు పోలీస్ కస్టడీలోనే : సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో ప్రభాకర్రావు శుక్రవారం ఉదయం సిట్ ఎదుట లొంగిపోయారు. ఆయన్ని కస్టోడియల్ ఇంటరాగేషన్ చేసేందుకు సిట్కు సుప్రీంకోర్టు అనుమతించిన నేపథ్యంలో ఉదయం 11 గంటల సమయంలో ఆయన జూబ్లీహిల్స్లోని సిట్ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. హైదరాబాద్ పోలీస్ జాయింట్ కమిషనర్ తఫ్సీర్ ఇక్బాల్, దర్యాప్తు అధికారి వెంకటగిరి విచారించారు. ప్రభాకర్ రావు వినియోగించిన జీ-మెయిల్, ఐ క్లౌడ్ ఖాతాల సమాచారం గురించి పలు ప్రశ్నలు అడిగినట్లు తెలిసింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో ప్రభాకర్రావును ఈ నెల 19 వరకు పోలీస్ కస్టడీలోనే ఉంచి విచారించనున్నారు. సిట్ కార్యాలయంలో అందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేశారు.
