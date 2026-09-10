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గ్రూప్‌-1 ర్యాంకుల మార్పుపై సిట్‌ గుట్టు రట్టు - 3 దశల్లో మూడు రకాల మార్కులు

ఒక్కోసారి ఒక్కోలా మార్కులు వేసినట్లు సిట్‌ నివేదిక - ఏపీపీఎస్సీ ఛైర్మన్‌ అనుమతి లేకుండా డిజిటల్‌ మూల్యాంకనం - అభ్యర్థుల మార్కుల్లో వెలుగుచూసిన అనేక తేడాలు

గ్రూప్‌-1 ర్యాంకుల మార్పుపై సిట్‌ గుట్టు రట్టు
గ్రూప్‌-1 ర్యాంకుల మార్పుపై సిట్‌ గుట్టు రట్టు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 7:19 AM IST

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SIT Final Report on Group-1 Fraud : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నిర్వహించిన గ్రూప్‌-1 పరీక్ష జవాబుపత్రాల మూల్యాంకనంపై సిట్‌ తుది నివేదిక సంచలన విషయాలను బయటపెట్టింది. 3 దశల్లో మూడు రకాల మార్కులు వేసినట్లు గుర్తించింది. డిజిటల్‌లో 530 వస్తే, హాయ్‌ల్యాండ్‌లో 519, తుది మాన్యువల్‌లో 480.5 మార్కులు వచ్చాయి. రాత పరీక్షలో తక్కువ మార్కులు వచ్చిన అభ్యర్థులకు ఇంటర్వ్యూలో అసాధారణంగా ఎక్కువ మార్కులు రావడంతో ర్యాంకులు, పోస్టులు మారినట్లు సిట్‌ నివేదికలో బహిర్గతమైంది.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నిర్వహించిన గ్రూప్‌-1 జవాబుపత్రాల మూల్యాంకనంలో ఒక్కోసారి ఒక్కోలా మార్కులు వేసినట్లు సిట్‌ నివేదికలో బట్టబయలు చేసింది. APPSC ఛైర్మన్‌ అనుమతి లేకుండానే మొదట డిజిటల్‌ మూల్యాంకనం, తర్వాత హాయ్‌ల్యాండ్‌లో మూల్యాంకనం డ్రామా, మూడోసారి విజయవాడలో నిర్వహించిన మాన్యువల్‌ మూల్యాంకనాలను పరిశీలిస్తే అభ్యర్థుల మార్కుల్లో అనేక తేడాలు వెలుగుచూశాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 59,205 మంది ప్రిలిమినరీ పరీక్ష రాస్తే వీరిలో 9,679 మంది మెయిన్స్‌కు అర్హత సాధించారు.

గ్రూప్‌-1 ర్యాంకుల మార్పుపై సిట్‌ గుట్టు రట్టు - 3 దశల్లో మూడు రకాల మార్కులు (ETV)

6,807 మంది అన్ని మెయిన్స్‌ పేపర్లు రాశారు. డిజిటల్‌ మూల్యాంకనంలో 326 మంది ఇంటర్వ్యూలకు ఎంపిక కాగా తుది మాన్యువల్‌ మూల్యాంకనంలో 325 మందిని ఇంటర్వ్యూలకు ఎంపికచేశారు. APPSC నిబంధనల ప్రకారం పునర్‌ మూల్యాంకనం నిషేధం. ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లోనే చేయాలి. కానీ, ఈ గ్రూప్‌-1లో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించారు. మౌఖిక పరీక్షకు ఎంపికైన 325 మంది అభ్యర్థుల మార్కులను పరిశీలిస్తే అనేక తేడాలున్నట్లు సిట్‌ గుర్తించింది.

325 మందిలో 165 మంది ఉద్యోగాలకు ఎంపిక : మౌఖిక పరీక్షకు ఎంపికైన 325 మందిలో 165 మంది ఉద్యోగాలకు ఎంపికయ్యారు. ఏ ఒక్కరికీ మూడు మూల్యాంకనాల్లో ఒకేలా మార్కులు రాలేదు. రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబర్‌ 270402157 ఉన్న అభ్యర్థికి డిజిటల్‌ మూల్యాంకనంలో 530 మార్కులు, హాయ్‌ల్యాండ్‌ మూల్యాంకనంలో 519, తుది మాన్యువల్‌ మూల్యాంకనంలో కేవలం 480.5 మార్కులు వచ్చాయి. 271005875 నంబర్‌ గల మరో అభ్యర్థికి డిజిటల్‌- 495.5, హాయ్‌ల్యాండ్‌- 480, తుది మాన్యువన్‌లో-462 మార్కులకు తగ్గాయి. 270615684 నంబర్‌ గల ఇంకొకరికి డిజిటల్‌- 492, హాయ్‌ల్యాండ్‌- 474.5, తుది మాన్యువన్‌లో- 456 మార్కులు వచ్చాయి.

270602523 నంబర్‌ గల అభ్యర్థికి డిజిటల్‌లో-509.5, హాయ్‌ల్యాండ్‌-493.5, తుది మాన్యువన్‌లో-457 మార్కులు వచ్చాయి. 271200627 రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబర్‌ గల మరో అభ్యర్థికి డిజిటల్‌లో-506.5, హాయ్‌ల్యాండ్‌-490, తుది మాన్యువన్‌లో-450.5 మార్కులకు తగ్గింది. రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబర్‌ 271100326 ఉన్న అభ్యర్థికి డిజిటల్‌లో 439.5, హాయ్‌ల్యాండ్‌లో 419.5 మార్కులు రాగా తుది మాన్యువల్‌లో 449.5 మార్కులు వచ్చాయి. 271205598 నంబర్‌ గల అభ్యర్థికి డిజిటల్‌లో- 486.5, హాయ్‌ల్యాండ్‌లో -468 రాగా, తుది మాన్యువన్‌లో-449 మార్కులు వచ్చాయి. మూడు దశల్లోనూ ఏ ప్రామాణికంగా మార్కులు తీసుకున్నారన్న ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయని సిట్‌ నివేదికలో వివరాలు సూచిస్తున్నాయి.

రాతపరీక్షలో తక్కువ - ఇంటర్వ్యూలో ఎక్కువ మార్కులు : రాతపరీక్షలో తక్కువ మార్కులు వచ్చినవారికి ఇంటర్వ్యూలో ఎక్కువ మార్కులు రావడంతో కొందరికి మంచి పోస్టులు వచ్చినట్లు సిట్‌ విచారణలో తేలింది. మెయిన్స్‌లో అత్యధిక మార్కులు సాధించిన పలువురు అభ్యర్థులకు ఇంటర్వ్యూలో అసాధారణంగా తక్కువ మార్కులు వచ్చినట్లు గుర్తించింది. మెయిన్స్‌ 750 మార్కులకు నిర్వహించగా ఇంటర్వ్యూ 75 మార్కులకు నిర్వహించారు. ఉదాహరణగా పల్లెం శ్రీనివాసులు మెయిన్స్‌లో 401 మార్కులు సాధించగా, ఇంటర్వ్యూలో 73 మార్కులు వచ్చాయి. అతని మాన్యువల్‌ తుది ర్యాంకు 229 నుంచి 179కి మారింది. కందుల కిరణ్‌కుమార్‌కు మెయిన్స్‌లో 404, ఇంటర్వ్యూలో 73 మార్కులు రాగా ర్యాంకు 215 నుంచి 161కి మారింది.

ఇంటర్వ్యూ మార్కులతో మారిన ర్యాంకులు : దీరజ్‌ వినీల్‌కు 407.5 మెయిన్స్‌, 74 ఇంటర్వ్యూ మార్కులు రావడంతో ర్యాంకు 194 నుంచి 138కి మారింది. నాయక సతీష్‌ మెయిన్స్‌లో 446 మార్కులు సాధించినా ఇంటర్వ్యూలో 49 మార్కులు మాత్రమే వచ్చాయి. దీంతో ఆయన ర్యాంకు 14 నుంచి 55కి మారింది. షేఖ్‌ ఖాజా కరీముల్లాకూ మెయిన్స్‌లో 446 ఇంటర్వ్యూలో 46 మార్కులు వచ్చాయి. అతని ర్యాంకు 16 నుంచి 69కి మారింది.

చింతగుంటి నరేష్‌కుమార్‌కు 440.5 మెయిన్స్‌ మార్కులకు 48 ఇంటర్వ్యూ మార్కులు రావడంతో ర్యాంకు 20 నుంచి 81కి మారింది. ఎం.సాయిరామ్‌కు మెయిన్స్‌లో 426.5వస్తే, ఇంటర్వ్యూలో- 53 మార్కులు వచ్చాయి. కానీ, అతని మాన్యువల్‌ తుది ర్యాంకు మాత్రం 67నుంచి 148కి పెరిగింది. ఇదేలా సాధ్యమైందని సిట్‌ నివేదికలో ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి.

రోజువారీ ఇంటర్వ్యూలకు అక్షర క్రమంలో పిలిచినట్లు డిప్యూటీ కార్యదర్శి వెల్లడించగా అలా చేయలేదని సిట్‌ విచారణలో తేలింది. ప్రతి ఇంటర్వ్యూ బోర్డులో పాల్గొన్న సభ్యుల పేర్లు, వారి హోదాల వివరాలు గ్రూప్‌-1 నియామక సెక్షన్‌ రికార్డుల్లో లేవని APPSC బృందం తెలిపినట్లు సిట్‌ పేర్కొంది.

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