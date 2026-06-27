సాయికృష్ణ మిస్సింగ్ కేసులో సిట్ దూకుడు - ఇద్దరు హెడ్ కానిస్టేబుళ్ల కోసం గాలింపు
సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో సిట్ విచారణ వేగవంతం - పరారీలో ఉన్న ఇద్దరు హెడ్ కానిస్టేబుల్స్ కోసం ప్రత్యేక బృందాలు గాలింపు - నిందితుల కోసం హైదరాబాద్, బెంగళూరుకు ప్రత్యేక బృందాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 5:31 PM IST
SIT Enquiry SpeedUp on SaiKrishna Missing Case : రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన సాయికృష్ణ మృతి, మిస్సింగ్ మిస్టరీపై విచారణను సిట్ అధికారులు వేగవంతం చేశారు. అప్పటి సీఐ నాగరాజుకు సన్నిహితులుగా మెలిగిన కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్ హెడ్ కానిస్టేబుళ్లు అశోక్, నాని కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. నిందితుల కోసం హైదరాబాద్, బెంగళూరుకు ప్రత్యేక బృందాలు వెళ్లినట్లు తెలిసింది. సీఐ నాగరాజు అరెస్ట్ తర్వాత అశోక్, నాని అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లారు. ఫోన్లు స్విచ్ ఆఫ్ చేసి నాలుగు రోజులుగా విధులకు రావట్లేదు. విచారణకు రావాలని సిట్ అధికారులు వారి ఇళ్లకు వెళ్లి నోటీసులిచ్చారు. వారి ఆచూకీ కోసం గాలిస్తున్నారు.
ముందస్తు సమాచారం లేకుండా విధులకు గైర్హాజరయిన అశోక్, నానిలపై చర్యలు తీసుకునేందుకు సీపీ రాజశేఖరబాబు మరోవైపు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ కేసులో సీఐ నాగరాజుకు అనుచరుడిగా వ్యవహరించిన ప్రైవేట్ వ్యక్తి సురేష్ పాత్ర కూడా ఉందని సిట్ గుర్తించింది. సురేష్ను సిట్ అధికారులు గురువారం రాత్రి అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిసింది. ఈ కేసులో నాగరాజు తర్వాత ఈ ముగ్గురే కీలకమని భావిస్తున్న సిట్ అధికారులు, వీరిని నిందితులుగా చేరుస్తూ మూడు రోజుల్లో కోర్టులో మెమో దాఖలు చేయనున్నారు. గత నెల 29న సాయికృష్ణ బంధువులను కలిసేందుకు ఈ ముగ్గురూ గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలం వడ్డేశ్వరం వెళ్లారని సిట్ అధికారులు గుర్తించారు.
కేసులో కీలకంగా మారిన ముగ్గురు : కృష్ణలంక స్టేషన్ పరిధిలోని బార్లు, మద్యం దుకాణాలు, లాడ్జీలు ఇతరత్రా కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన వ్యవహారాలు అశోక్ చక్కదిద్దేవాడు. పలు సెటిల్మెంట్లకు పాల్పడేవాడని ఆరోపణలున్నాయి. స్టేషన్ పరిధిలోని రౌడీషీటర్లు, పాత నేరస్థులతో సఖ్యంగా ఉండటం, బెదిరింపులకు పాల్పడటం, నేరస్థులను స్టేషన్కు తీసుకురావడం వంటి పనులను నాని చేసేవాడు. నాని పటమట స్టేషన్లో పనిచేసినప్పుడు స్పా సెంటర్ల విషయంలో ఆరోపణలు రావడంతో వీఆర్కు పంపించారు. గన్నవరం స్టేషన్లో పనిచేసినప్పుడు ఓ మిస్సింగ్ కేసులో ఆత్కూరు స్టేషన్ ఎస్సైని అని చెప్పి డబ్బులు వసూలు చేసిన వ్యవహారంలో సస్పెండయ్యాడు.
సురేష్ కూడా వీరితో కలిసి రౌడీషీటర్ల కౌన్సెలింగ్, నిందితుల విచారణ, తదితర వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకునేవాడని తేలింది. గత నెల 29న సాయికృష్ణ బంధువులను కలిసేందుకు ఈ ముగ్గురూ గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలం వడ్డేశ్వరం వెళ్లారని సిట్ అధికారులు గుర్తించారు. మరోవైపు సాయికృష్ణ మృతదేహం ఆచూకీ కోసం రవిప్రకాష్ ఆధ్వర్యంలోని సిట్ కృష్ణలంకలోని స్వర్గపురితోపాటు విజయవాడ నగరం, చుట్టుపక్కల కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల సరిహద్దుల్లో ఉన్న శ్మశానవాటికల్లోనూ విచారణ జరుపుతోంది. కృష్ణలంక స్టేషన్లో కొందరు సిబ్బందిని పిలిచి శుక్రవారం విచారించారు. కొందరి సమాధానాలు అనుమానాస్పదంగా ఉండటంతో మరికొందరి పాత్ర కూడా ఉండొచ్చని అనుమానిస్తున్నారు.
ఎన్హెచ్ఆర్సీ విచారణ : సాయికృష్ణను పోలీసు కస్టడీలో చిత్రహింసలకు గురిచేసి మృతికి కారణమయ్యారంటూ పోలీసులపై తెలంగాణకు చెందిన రామారావు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ స్పందించింది. ఈ వ్యవహారంపై వారం రోజుల్లో సమగ్ర నివేదిక ఇవ్వాలంటూ ఏపీ డీజీపీ, విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్కు నోటీసులు ఇచ్చింది.
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