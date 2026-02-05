కల్తీ నెయ్యి కేసు, వివేకా హత్య కేసులో సిట్ తీరుపై సందేహాలు - ఈ కుట్రల వెనకున్న ‘అదృశ్య’ శక్తులెవరో?
సీబీఐ నేతృత్వంలోని సిట్ల దర్యాప్తు తీరుపై అనుమానాలు - రెండింటిలోనూ అసలు దోషులెవరో తేల్చకుండా అర్ధంతరంగా దర్యాప్తు ముగించేసిన సిట్ - ప్రధాన కుట్రదారులెవరో వెలికితీసే స్థాయి వరకూ సాగిన విచారణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 7:16 AM IST
Sit Ended the Investigation in Adulterated Ghee Case and Viveka Murder Case without Determined : ఇది ఇద్దరు బాబాయ్ల కథ. ఒక బాబాయేమో అత్యంత క్రూరంగా హత్యకు గురికాగా, మరో బాబాయేమో దేవదేవుడి పాలిట జరిగిన మహాపాపానికి కారకులని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. కానీ వారితో ముడిపడిన కేసుల్లో ఒకరి కుటుంబానికి వ్యతిరేకంగా, మరో బాబాయ్కి మద్దతుగా ఆ అబ్బాయి నిలుస్తున్నారు. అత్యంత దారుణ హత్యకు గురైన చిన్నాన్న కుటుంబానికి అండగా నిలవాల్సిన అబ్బాయి ఆ కేసులో నిందితుల పక్షాన నిలచారన్న విమర్శలు ఉన్నాయి.
అదే సమయంలో తిరుమలలో కల్తీ నెయ్యి సరఫరా జరగడానికి కారకులయ్యారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న బాబాయ్ను మాత్రం వెనకేసుకొస్తున్నారు. మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసుతో పాటు వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో తిరుమలకు లక్షల కిలోల కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేసిన కేసులో కూడా సుప్రీంకోర్టే సీబీఐ ఆధ్వర్యంలో సిట్లు ఏర్పాటు చేసి, దర్యాప్తునకు ఆదేశించింది.
దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఈ రెండింటిలోనూ అసలు సూత్రధారులెవరో, అంతిమ లబ్ధిదారులెవరో తేల్చకుండానే సిట్లు దర్యాప్తును అర్ధంతరంగా, అసంపూర్తిగా ముగించేయడం ఈ కుట్రల వెనకున్న ‘అదృశ్య’ శక్తులెవరో ఛేదించకుండానే వదిలేయడం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
కుట్రలో రూ.235 కోట్ల నిధులు దుర్వినియోగం: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 5 ఏళ్ల పాటు తిరుమలకు కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేశారనేది, దాన్నే అత్యంత పవిత్రమైన శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదాల తయారీకి వినియోగించారనేది కఠిన వాస్తవం. సిట్ తన దర్యాప్తులో ఇదే విషయాన్ని తేల్చిచెప్పింది. ఈ కుట్రలో టీటీడీకి సంబంధించిన రూ.235 కోట్ల నిధులు దుర్వినియోగం చేసి, ఆ మేరకు అనుచిత లబ్ధి పొందారనేదీ నిజమే. కాకపోతే ఇదంతా ఆయా డెయిరీల ప్రతినిధులు, టీటీడీలోని కొందరు ఉద్యోగులు మాత్రమే చేశారని తేల్చేయటమే విచిత్రం. ఈ కల్తీ నెయ్యి మహాపాపం వెనకున్న అసలైన సూత్రధారులు, పెద్దల ప్రమేయంపై లోతైన దర్యాప్తే చేయకుండా సిట్ వదిలేసిందనేది నిజమన్న విమర్శలు సర్వత్రా వినిపిస్తున్నాయి.
నెయ్యి సరఫరా చేయటం వెనకున్న శక్తులెవరో తేల్చని సిట్: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అప్పటి ఛైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి పీఏ హోదాలో చిన్నప్పన్న టీటీడీ వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకున్నారని, నెయ్యి సరఫరా సంస్థల ఫోన్ నంబర్లు, వివరాలన్నీ నాటి ప్రొక్యూర్మెంట్ జీఎం నుంచి తీసుకున్నారని, కిలోకు రూ.25 చొప్పున లంచాలు డిమాండ్ చేశారని సిట్ తేల్చింది. ప్రీమియర్ డెయిరీ ప్రతినిధుల నుంచి చిన్నప్పన్న రూ.50 లక్షలు హవాలా ద్వారా లంచం తీసుకున్నారనీ తేల్చిచెప్పింది.
కానీ ఇదంతా ఎవరి కోసం, ఎవరి ఆదేశాలతో చేశారనేది దర్యాప్తే చేయలేదు. అప్పట్లో పాలకమండలి ఛైర్మన్లుగా వ్యవహరించిన వైవీ సుబ్బారెడ్డి, భూమన కరుణాకరరెడ్డి, అప్పట్లో ఈవోలుగా పని చేసిన అనిల్కుమార్ సింఘాల్, కేఎస్ జవహర్రెడ్డి, ధర్మారెడ్డిలు ఎందుకు దాన్ని గుర్తించలేదు, కల్తీ గురించి వారికి తెలుసా, తెలిస్తే ఎందుకు అడ్డుకోలేదు, దీని వెనక ఏదైనా కుట్ర ఉందా అని నిగ్గు తేల్చలేదు.
కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేస్తున్నారని పరీక్షల్లో నిర్ధారణైన తర్వాత కూడా భోలేబాబా డెయిరీకి కిలో రూ.329 చొప్పున 1.07 లక్షల కిలోల సరఫరాకు 2022 ఆగస్టు 29న ఆర్డరు ఇవ్వటం, దాని ప్రకారం 2022 అక్టోబరు 28 వరకూ భోలేబాబా డెయిరీ తిరుమలకు నెయ్యి సరఫరా చేయటం వెనకున్న శక్తులెవరో సిట్ తేల్చలేదు. టీటీడీ పాలకమండలిలోని పెద్దతలకాయలు, ఉన్నతాధికారుల సహకారం లేకుండా టీటీడీలోని చిరుద్యోగులు, డెయిరీ సంస్థల ప్రతినిధులే ఇంత పెద్ద కుంభకోణానికి పాల్పడటం అసాధ్యం. అయినా సరే వారెవరినీ సిట్ నిందితులుగా చేర్చలేదు. వారి ప్రమేయంపై లోతైన దర్యాప్తే చేయలేదన్న వాదన బలంగా వినిపిస్తోంది.
వివేకా హత్య కేసులోనూ: వివేకా హత్య కోసం రూ.40 కోట్లు వెచ్చించటానికి నిర్ణయించుకుని, హత్యలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్న నలుగురు నిందితులకు కోటి చొప్పున అడ్వాన్సు ఇచ్చారని సీబీఐ తేల్చింది. రూ.40 కోట్లు ఇవ్వటానికి సిద్ధమైన పెద్ద తలకాయలు ఎవరో బయటపెట్టకుండానే దర్యాప్తు ముగించేసింది. ‘వివేకా హత్యకు ముందు, ఆ తర్వాత కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్రెడ్డి వాట్సప్లో యాక్టివ్గా ఉన్నారని కాల్స్ కూడా చేశారని ఛార్జ్షీట్లలో సీబీఐ పేర్కొంది. హత్య సమాచారాన్ని జగన్కు చేరవేయటంలో ఆయన పాత్రపై మరింత లోతుగా విచారించాలంది. ఈ హత్య కోసం పన్నిన భారీ కుట్రలో ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారో తేల్చేందుకు దర్యాప్తు కొనసాగించాలి’ అంటూ తెలంగాణ హైకోర్టుకు సమర్పించిన అఫిడవిట్లు, ట్రయల్ కోర్టులో వేసిన అనుబంధ ఛార్జ్షీట్లలో సీబీఐ పేర్కొంది. కానీ ఆ కోణంలో దర్యాప్తు చేయకుండానే ఆపేసింది.
వివేకా హత్య తర్వాత నిందితుడు సునీల్యాదవ్, వైఎస్ అవినాష్రెడ్డి ఇంటికి వెళ్లినట్లు, అర్ధరాత్రి ఒంటి గంటా 58 నిమిషాల సమయంలో అవినాష్ ఇంట్లో ఉన్నట్లు గూగుల్ టేకౌట్ విశ్లేషణ ద్వారా తేల్చిన సీబీఐ వేకువజామున 4.11 గంటల నుంచి అవినాష్రెడ్డి వాట్సప్లో కాల్స్, చాట్స్ చేసినట్లు గుర్తించింది. హత్యకు ముందు ఆ అర్ధరాత్రి వేళలో, హత్య తర్వాత తెల్లవారుజామున అవినాష్రెడ్డి ఎవరితో వాట్సప్లో టచ్లో ఉన్నారో తేల్చగలిగితే ఈ కేసులో ప్రధాన కుట్రదారు బయటకొచ్చే అవకాశముంది.
కానీ సీబీఐ ఆ దిశగా దర్యాప్తు చేయలేదు. అవినాష్రెడ్డి ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నమూ చేయలేదు. హత్య చేసిన తర్వాత సునీల్యాదవ్ అవినాష్రెడ్డి ఇంట్లో ఎందుకున్నాడో కూడా తేల్చలేదు. వివేకా కుమార్తె సునీత సీబీఐ, కోర్టుల చుట్టూ కాళ్లరిగేలా తిరుగుతున్నా అసలు దోషుల్ని పట్టుకునేలా దర్యాప్తే సాగట్లేదు.
కల్తీ నెయ్యి కేసులో కీ రోల్ ! సిట్ నిర్ధారించినా చర్యలకు వెనుకడుగు?
వివేకా హత్య కేసులో తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగించాలా అక్కర్లేదా?: సీబీఐని ప్రశ్నించిన సుప్రీంకోర్టు