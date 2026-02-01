ETV Bharat / state

వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలోనే కల్తీ నెయ్యి సరఫరా - తేల్చిన సిట్​

వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోనే తిరుమలకు నెయ్యి సరఫరా - భోలేబాబా డెయిరీ సరఫరా చేసిన నెయ్యిలో కలిసిన వెజిటబుల్‌ ఆయిల్స్‌ - అభియోగపత్రం, నిందితుల రిమాండ్‌ రిపోర్టుల్లో ప్రస్తావించిన సిట్‌

Adulterated Ghee During YSRCP Rule
Adulterated Ghee During YSRCP Rule (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 10:20 AM IST

|

Updated : February 1, 2026 at 11:46 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Sit Clarified Adulterated Ghee Detected During YSRCP Rule: పరమ పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుమలకు కల్తీ నెయ్యి సరఫరా జరుగుతోందని వైఎస్సార్సీపీ హయాంలోనే నిర్ధారణైనప్పటికీ సంబంధిత సరఫరాదారులపై ఏ విధమైన క్రిమినల్‌ చర్యలు తీసుకోకపోవడమే కాక ఆ సంస్థలనే యథాతథంగా కొనసాగించారని సుప్రీంకోర్టు ఏర్పాటు చేసిన సిట్‌ తేల్చింది. ప్రీమియర్‌ అగ్రి ఫుడ్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, వైష్ణవి డెయిరీ, భోలేబాబా డెయిరీలు సరఫరా చేస్తున్న నెయ్యిలో వెజిటబుల్ నూనెలు కలిసి ఉన్నాయని, ఇది కల్తీ నెయ్యేనని స్పష్టం చేశారు.

ప్రతిష్ఠాత్మక సీఎఫ్‌టీఆర్‌ఐ (సెంట్రల్‌ ఫుడ్‌ టెక్నోలాజికల్‌ రీసెర్చ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌), మైసూర్ 2022 ఆగస్టు 3వ తేదీన టీటీడీ కి దీనిపై సమగ్ర నివేదికను ఇచ్చినప్పటికీ దాన్ని తొక్కిపెట్టేసి ఏ ఒక్క సరఫరాదారు పైనా చర్యలు తీసుకోలేదని స్పష్టం చేసింది. అంతేకాకుండా కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేస్తున్నారని పరీక్షల్లో తేలిన తర్వాత సైతం భోలేబాబా డెయిరీకి కిలో రూ.329 చొప్పున 1.07 లక్షల కిలోలు సరఫరా చేసేందుకు 2022 ఆగస్టు 29న సరఫరా ఆర్డరు ఇచ్చారని పేర్కొంది. దాని ప్రకారం 2022 అక్టోబరు 28 వరకూ భోలేబాబా డెయిరీ తిరుమలకు నెయ్యి సరఫరా చేసిందని వెల్లడించింది.

వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలోనే కల్తీ నెయ్యి సరఫరా - తేల్చిన సిట్​ (ETV)

చర్యలు తీసుకోకుండా సరఫరా కొనసాగింపు: ప్రీమియర్‌ అగ్రి ఫుడ్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, వైష్ణవి డెయిరీలు 2024 వరకూ సరఫరాదారులుగా కొనసాగాయని సిట్ వివరించింది. తాజాగా దాఖలు చేసిన తుది అనుబంధ అభియోగపత్రంలోనూ, అంతకుముందు కోర్టుకు సమర్పించిన పలువురు నిందితుల రిమాండ్‌ రిపోర్టుల్లోనూ సిట్‌ ఈ విషయాల్ని ప్రస్తావించింది. కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేస్తున్నారని తెలిసిన తర్వాత కూడా చర్యలు తీసుకోకుండా ఆ సంస్థలనే కొనసాగించారంటే ఆంతర్యమేంటిమిటి? అని సిట్ ప్రశ్నించింది.

టీటీడీ ప్రొక్యూర్‌మెంట్‌ విభాగం జీఎంగా కొనసాగిన సుబ్రమణ్యం 2022 మే 20వ తేదీన అప్పటి పాలకమండలి ఛైర్మన్‌ వైవీ సుబ్బారెడ్డిని తిరుమలలోని ఆయన క్యాంప్‌ ఆఫీస్‌లో కలిశారు. అనంతరం ప్రీమియర్‌ అగ్రి ఫుడ్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, వైష్ణవి డెయిరీ, భోలేబాబా డెయిరీలు సరఫరా చేస్తున్న నెయ్యి నమూనాలను మైసూరులోని సీఎఫ్‌టీఆర్‌ఐకు పంపించి నాణ్యత పరీక్షలు చేయించాలని, ఆ ఫలితాలను తనకు చెప్పాలని ఆదేశించారు. సుబ్బారెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ఆయా డెయిరీలు ట్యాంకర్లు, టిన్‌ల ద్వారా సరఫరా చేస్తున్న నెయ్యి నుంచి నమూనాలను సేకరించి 2022 జూన్‌లో సీఎఫ్‌టీఆర్‌ఐకు పంపించారు.

కల్తీ నెయ్యేనని నిగ్గు తేల్చిన సిట్: 2022వ సంవత్సరం ఆగస్టు 3వ తేదీన నివేదిక ఇచ్చిన ఆ సంస్థ బేటా సిటోస్టెరోల్‌ పరీక్షల ప్రకారం ఈ నమూనాల్లో వెజిటేబుల్‌ ఆయిల్స్‌ కలిసి ఉన్నాయని, అది కల్తీ నెయ్యేనని తేల్చి చెప్పింది. అయితే ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో కానీ సంబంధిత సరఫరా సంస్థలపై ఎటువంటి చర్యలను తీసుకోలేదు. టీటీడీ నెయ్యి సరఫరా టెండరు షరతుల్లోని 50వ నిబంధన ప్రకారం కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేస్తున్నట్లు నిర్ధరణ అయితే ఆ సంస్థలపై వెంటనే క్రిమినల్‌ కేసులు నమోదు చేసి తక్షణమే విచారించాలి. ఆయా సంస్థల నుంచి సరఫరాను పూర్తిగా నిలిపి వేయించాలి. అంతేకాకుండా వాటిని బ్లాక్‌లిస్ట్‌లో పెట్టాలి. ఈఎండీ, సెక్యూరిటీ డిపాజిట్లు జప్తు చేయాలి. అయితే ఇవేవి జరగలేదు. సీఎఫ్‌టీఆర్‌ఐ నివేదిక అందిన సమయంలో టీటీడీ ఛైర్మన్‌గా వైవీ సుబ్బారెడ్డి, ఈవోగా ధర్మారెడ్డిలు ఉన్నారు.

ఆ నివేదిక అందిన తర్వాత కూడా దాదాపు ఏడాది పాటు సుబ్బారెడ్డి, రెండేళ్ల పాటు ధర్మారెడ్డి అవే హోదాల్లో కొనసాగారు. అయినా సరే కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేస్తున్న సంస్థలపై ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదు? వాటినే ఎందుకు కొనసాగించారు? అనేది నిగ్గు తేల్చకుండానే సిట్‌ దర్యాప్తు ముగించేయటం సర్వత్రా విస్మయాన్ని కలిగిస్తోంది. నెయ్యి నమూనాలను నాణ్యత పరీక్షల కోసం సీఎఫ్‌టీఆర్‌ఐకు పంపించాలని ఆదేశించిన సుబ్బారెడ్డి వాటి ఫలితాల గురించి ఆరా తీయకుండా ఉంటారా? ఆయనకు తెలియకుండా ఉండటం సాధ్యమేనా? అనే అనుమానాలు సైతం వ్యక్తమవుతున్నాయి.

భోలేబాబాపై ఫిర్యాదుపై అనుమానాలు: భోలేబాబా డెయిరీ డైరెక్టర్‌ పొమిల్‌ జైన్‌ 2022 మే 15న అప్పటి టీటీడీ ఛైర్మన్‌ సుబ్బారెడ్డి పీఏ కదురు చిన్నప్పన్నను దిల్లీలో కలవగా నెయ్యి సరఫరా టెండరు లభించాలంటే కిలోకు దాదాపు రూ.25 చొప్పున లంచంగా ఇవ్వాలని డిమాండ్​ చేశారు. అందుకు పొమిల్‌ జైన్‌ నిరాకరించటంతో 2022 మే 16న భోలేబాబా డెయిరీపై ఓ ఫిర్యాదును చిన్నప్పన్న సుబ్బారెడ్డికి ఇచ్చారు. దాన్ని ఆయన అప్పటి ప్రొక్యూర్‌మెంట్‌ జీఎం సుబ్రమణ్యంకు అందజేసి విచారించాలన్నారు. దానిపై విచారణ అవసరం లేదంటూ సుబ్రమణ్యం ముగించారు. అంటే లంచమివ్వటానికి నిరాకరించిన మరుసటి రోజే భోలేబాబాపై ఫిర్యాదు ఇవ్వటం గమనార్హం.

భోలేబాబాపై విచారణ అవసరం లేదని జీఎం సుబ్రమణ్యం తేల్చేసిన అనంతరం 4 రోజులకు అంటే 2022 మే 20వ తేదీన వైవీ సుబ్బారెడ్డి సుబ్రమణ్యంను పిలిపించి నెయ్యి నమూనాలను సీఎఫ్‌టీఆర్‌ఐకు పంపించి నాణ్యత పరీక్షలను చేయించాల్సిందిగా ఆదేశించారు. సీఎఫ్‌టీఆర్‌ఐకు నెయ్యి నమూనాలను పంపి నాణ్యత పరీక్షలను చేయించాలని సుబ్బారెడ్డి ఆదేశించిన 5 రోజుల వ్యవధిలోనే అంటే 2022 మే 25న కమీషన్‌ ఏజెంట్‌ పీపీ శ్రీనివాసన్, మరొకరితో పాటు భోలేబాబా డైరెక్టర్‌ పొమిల్‌ జైన్‌ వెళ్లి వైవీ సుబ్బారెడ్డిని కలిశారు.

గుట్టు విప్పని సిట్​: టీటీడీ మాజీ ఛైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి పీఏ చిన్నప్పన్న కిలోకు రూ. 25 చొప్పున లంచం అడుగుతున్నారని వివరించారు. ఏడాది లోపు తమ ప్లాంటులో తనిఖీలు చేయవద్దని విన్నవించారు. ఈ విషయాలన్నీ నిందితుల రిమాండ్‌ రిపోర్టుల్లో స్పష్టంగా సిట్‌ పేర్కొంది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందనే విషయంపై లోతుగా దర్యాప్తు చేయకుండా వదిలేసింది. భోలేబాబా డెయిరీ ఉత్తమ తయారీ, నిర్వహణ విధానాలు పాటించలేదని 2022 జులై 25న ఆ సంస్థను డిస్‌క్వాలీఫై చేశారు. ఆ తర్వాత సైతం సంస్థకు అదనంగా సరఫరా ఆర్డర్లునూ ఇచ్చారు. దీని గుట్టును కూడా సిట్‌ విప్పలేదు.

అరకొర సౌకర్యాలున్న ల్యాబ్‌ నివేదిక - దాన్నే ప్రామాణికంగా తీసుకున్న సిట్‌

కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారాన్ని చంద్రబాబు అంత తేలిగ్గా వదలరు: పయ్యావుల కేశవ్

Last Updated : February 1, 2026 at 11:46 AM IST

TAGGED:

SIT CLARIFIED ON ADULTERATED GHEE
ADULTERATED GHEE CASE UPDATES
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలోనే కల్తీనెయ్యి
ADULTERATED GHEE DURING YSRCP RULE
ADULTERATED GHEE IN YSRCP REGIME

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.