కల్తీ నెయ్యి కేసులో వెలుగులోకి విస్తుపోయే వాస్తవాలు - ఊరికో ఏజెంట్‌ను పెట్టుకున్న భోలేబాబా డెయిరీ

కల్తీ నెయ్యి సరఫరాకు సహకరించిన వారికి హవాలా మారాల్లో లంచాలు - వైష్ణవి డెయిరీ సీఈవో, టీటీడీ అధికారులు, ఉద్యోగులకు లంచాలు - సిట్‌ దర్యాప్తులో గుట్టు రట్టైన హవాలా వ్యవహారం

Sit Chargesheet on Tirumala Laddu Adulterated Ghee Case
Sit Chargesheet on Tirumala Laddu Adulterated Ghee Case (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 10:48 AM IST

3 Min Read
Sit Chargesheet on Tirumala Laddu Adulterated Ghee Case: విజయవాడలో భరత్‌భాయ్‌ ఠాకూర్‌, చెన్నైలో మదరం దేవాసి, హైదరాబాద్‌లో అర్జున్‌ గోస్వామి, గుజరాత్‌లో లాల్‌భాయ్‌ పటేల్‌, దిల్లీలో ఆశిష్‌ అగర్వాల్, రాధేశ్యామ్‌ ఓఝా, రిషబ్‌ జైన్‌, గ్వాలియర్‌లో గోపాల్‌ వాధ్వా వీరంతా ఎవరనుకుంటున్నారా? వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో తిరుమలకు కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేసిన వారికి హవాలా మారాల్లో లంచాలు అందజేసిన ఘనులు. భోలేబాబా డెయిరీ తమ అక్రమ కార్యకలాపాల కోసం ఇలా ఊరికో ఏజెంట్‌ను అడ్డుపెట్టుకుని భారీ ఎత్తున హవాలా లావాదేవీలు నడిపింది. భోలేబాబా డైరెక్టర్లు, పొమిల్‌ జైన్‌, విపిన్‌ జైన్‌ ఈ హవాలా దందాలో కీలకంగా వ్యవహరించారు.

తిరుమలకు కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేసిన కేసులో సుప్రీం కోర్టు ఏర్పాటు చేసిన సిట్‌ లావాదేవీల గుట్టు రట్టు చేసింది. భోలేబాబా డెయిరీ 2019 నుంచి 2024 మధ్య 68 లక్షల కిలోలకు పైగా కల్తీ నెయ్యి తయారు చేసింది. అందులో 59 లక్షల 71వేల కిలోల కల్తీ నెయ్యిని తమ సంస్థలతో పాటు వైష్ణవి, మాల్‌గంగా, ఏఆర్‌ సహా మరికొన్ని డెయిరీల ద్వారా టీటీడీకి సరఫరా చేసి 235 కోట్ల రూపాయల అనుచిత లబ్ధి పొందింది. ఈ క్రమంలో భోలేబాబా డెయిరీకి సహకరించిన వైష్ణవి డెయిరీ సీఈవో అపూర్వ చావ్డా, టీటీడీలోని అప్పటి అధికారులు, ఉద్యోగులకు లంచాలిచ్చేందుకు హవాలా మార్గాలు ఎంచుకున్నట్లు సిట్‌ నిగ్గు తేల్చింది.

మొదటి దశలో దిల్లీలోని చాందినీ చౌక్‌లో హవాలా దుకాణం నిర్వహించే ఆశిష్‌ అగర్వాల్‌ సంస్థల నుంచి నెయ్యి కొనకుండానే కొన్నట్లు పొమిల్‌ జైన్, విపిన్‌ జైన్‌ రికార్డులు సృష్టించారు. భోలేబాబా డెయిరీ బ్యాంకు ఖాతా నుంచి ఆశిష్‌ అగర్వాల్‌ సంస్థల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి డబ్బులు జమ చేశారు. ఆ సొత్తును ఆశిష్‌ చాందినీ చౌక్‌లో హవాలా దుకాణం నడిపే రాధేశ్యామ్‌ ఓఝా అనే మరో ఏజెంట్‌కు పంపించారు.

2వ దశలో కల్తీ నెయ్యి తయారీ కోసం పొమిల్‌ జైన్, విపిన్‌ జైన్‌ కొన్న పామ్‌ కర్నెల్‌ ఆయిల్, పామాయిల్‌ను గ్వాలియర్‌కు చెందిన దీపక్‌ జైన్‌ సంస్థలకు విక్రయించినట్లు నకిలీ రికార్డులు తయారు చేశారు. ఈ నకిలీ విక్రయాన్ని నిజమైనదిగా చూపించేందుకు ఆశిష్‌ అగర్వాల్‌ నుంచి మరో హవాలా ఏజెంట్‌ రిషబ్‌ జైన్‌ దుకాణానికి నగదు పంపించారు. రిషబ్‌ ఆ సొత్తును గ్వాలియర్‌కు చెందిన గోపాల్‌ వాద్వా అనే హవాలా ఏజెంట్‌ ద్వారా దీపక్‌జైన్‌కు అందజేశారు. ఆయన తన సంస్థల బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి పొమిల్‌జైన్, విపిన్‌ జైన్‌ సంస్థల ఖాతాలకు చెల్లించారు.

3వ దశలో పొమిల్‌ జైన్, విపిన్‌ జైన్‌ వైష్ణవి డెయిరీ సీఈవో అపూర్వ చావ్డా, డెయిరీ నిపుణుడు మద్ది విజయభాస్కరరెడ్డి , తమ కమీషన్‌ ఏజెంట్‌ పీపీ శ్రీనివాసన్‌లకు హవాలా మార్గాల ద్వారా నగదు చేర్చారు. దిల్లీ ఏజెంట్‌ ఆశిష్‌ అగర్వాల్‌ ద్వారా గుజరాత్‌కు చెందిన మరో హవాలా ఏజెంట్‌ లాలాభాయ్‌ పటేల్‌కు పంపించేవారు. లాలా భాయ్‌ దుకాణంపై సిట్‌ సోదాల్లో హవాలా లావాదేవీలకు సంబంధించి గుజరాతీలో పెన్సిల్‌తో రాసుకున్న పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

4వ దశలో లాలాభాయ్‌ హవాలా ఏజెంట్లైన విజయవాడలోని భరత్‌భాయ్‌ ఠాకుర్, చెన్నైలోని మదరం దేవాసి, హైదరాబాద్‌లోని అర్జున్‌ గోస్వామికి సొమ్ము చేర్చారు. 5వ దశలో భరత్‌భాయ్‌ 2024లో పలు సందర్భాల్లో అపూర్వ చావ్డా ఇంటికెళ్లి రూ.8.55 కోట్లు అందజేశారు. భరత్ నుంచి మరో రూ.4 కోట్లు, చెన్నైలో మదరం దేవాసి ద్వారా రూ.7.31 కోట్లు అపూర్వ చావ్డాకు అందాయి. వైష్ణవి డెయిరీ ద్వారా టీటీడీకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరాకు సహకరిస్తున్నందుకు ఆయనకు రూ.19.86 కోట్లు ముట్టాయి.

6వ దశలో మదరం దేవాసి ద్వారా పొమిల్‌ జైన్, విపిన్‌ జైన్‌ తమ కమీషన్‌ ఏజెంట్‌ పీపీ శ్రీనివాసన్‌కు రూ.31.40 లక్షలు హవాలా రూపంలో అందజేశారు. శ్రీనివాసన్‌ అందులో కొంత కమీషన్‌గా మినహాయించుకుని మిగతా సొమ్మును కల్తీ నెయ్యి సరఫరాకు సహకరించిన కొందరు టీటీడీ ఉద్యోగులకు లంచాలిచ్చారు. 7వ దశలో పొమిల్‌ జైన్‌ డెయిరీ నిపుణుడు విజయభాస్కరరెడ్డికి ఒక్కో విడతలో రూ.25 లక్షల చొప్పున రూ.75 లక్షలను హైదరాబాద్‌లోని హవాలా ఏజెంట్‌ అర్జున్‌ గోస్వామి ద్వారా చెల్లించారు. అందులో రూ.34 లక్షలను సిట్‌ తాజాగా సీజ్‌ చేసింది.

