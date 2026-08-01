ఇంటరాగేషన్ గదిలో రక్తపు మరకలు ఎందుకున్నాయ్? - సీఐ నాగరాజును ప్రశ్నించిన సిట్ అధికారులు
సాయికృష్ణ కేసులో నాగరాజును సుదీర్ఘంగా విచారించిన సిట్ అధికారులు - 7 గంటల పాటు విచారణలో చాలా ప్రశ్నలకు సమాధానాలు దాటవేత - ఆధారాలతో ప్రశ్నలు వేస్తే సీఐ మౌనం వహించినట్లుగా సమాచారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 11:57 AM IST
Sit Interrogation of Suspended CI Nagaraju : సాయికృష్ణ కేసులో నిందితుడు సస్పెండైన సీఐ నాగరాజును రెండోరోజు సిట్ అధికారులు సుదీర్ఘంగా విచారించారు. ఏడు గంటల పాటు జరిగిన విచారణలో సీఐ నాగరాజు చాలా ప్రశ్నలకు సమాధానాలు దాటవేసినట్లు తెలుస్తోంది. కృష్ణలంక పోలీసుస్టేషన్లోని ఇంటరాగేషన్ గదిలో రక్తపు మరకలు ఎందుకున్నాయి, అవి ఎవరివి, ఆ గదికి ఎందుకు పెయింటింగ్ వేయించారని సిట్ ప్రశ్నించగా తనకు తెలియదని సమాధానమిచ్చినట్లు తెలిసింది. ఆధారాలతో ప్రశ్నలు వేస్తే సీఐ మౌనం వహించినట్లు సమాచారం .
మీ ఆదేశాల మేరకే పెయింటింగ్ వేయించినట్టు ఓ కానిస్టేబుల్ చెప్పాడని సిట్ అధికారులు తిరిగి అడగ్గా, ఎందుకు అలా చెప్పాడో ఆ కానిస్టేబుల్నే అడగాలని, తనకు సంబంధం లేని విషయమంటూ దాటవేత ధోరణిని నాగరాజు ప్రదర్శించినట్టు తెలిసింది. టాస్క్ఫోర్స్ బృందం మార్కాపురం నుంచి సాయికృష్ణను స్టేషన్కు తీసుకొచ్చి కృష్ణలంక స్టేషన్కు అప్పగించిన విషయమే తన దృష్టికి రాలేదని, సెంట్రీలకు అప్పగించారంటూ తప్పించుకునే ధోరణిలో నాగరాజు సమాధానం ఇచ్చినట్లు తెలిసింది.
ఆర్ఎంపీని పిలిచి ఇంజెక్షన్ ఎందుకు చేయించారు?: ఆర్ఎంపీని పిలిపించి సాయికృష్ణకు ఎందుకు ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాల్సి వచ్చిందని సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించగా, అదేమీ తనకు తెలియదని, ఆర్ఎంపీని పిలిచిన కానిస్టేబుల్నే అడగాలంటూ నాగరాజు సమాధానాలు ఇచ్చినట్లు తెలిసింది. విచారణకు నాగరాజు సరిగా సహకరించకపోవడంతో ఈ కేసులో ఇప్పటివరకూ సేకరించిన ఆధారాలను చూపిస్తూ ప్రశ్నించగా ఆయన మౌనంగా ఉండిపోయినట్లు సమాచారం.
వారం రోజుల పాటు విచారణ: రాజమహేంద్రవరం కేంద్ర కారాగారంలో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న సీఐ నాగరాజును సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు సిట్ అధికారులు వారం రోజుల పాటు విచారించనున్నారు. ఈ క్రమంలో సీఐ నాగరాజును గురువారం ఉదయం విజయవాడ కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు. రాజమహేంద్రవరం న్యాయమూర్తి సెలవులో ఉండటం వల్ల ఇంఛార్జి జడ్జి ముందు ప్రవేశపెట్టారు. సీఐ నాగరాజును ఎన్ని గంటల వరకు విచారణ చేయాలన్న దానిపై న్యాయవాదులు వాదనలు వినిపించారు. ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు విచారణ చేయాలని కోర్టు ఈ సందర్భంగా ఆదేశించింది. సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణలో నాగరాజుకు భద్రత కల్పించాలని సూచించింది. దీంతో నాగరాజును కస్టడీలోకి తీసుకుని సిట్ కార్యాలయానికి తరలించారు. సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో నాగరాజు ఏ1గా ఉన్న విషయం తెలిసిందే.
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