మద్యం కుంభకోణం కేసులో ముంబయి వ్యాపారి అనిల్ చోఖ్రా అరెస్ట్
వైఎస్సార్సీపీ ముఠా కోసం డొల్ల కంపెనీలు ఏర్పాటు చేసిన అనిల్ చోఖ్రా - 49వ నిందితుడు అనిల్ను అదుపులోకి తీసుకున్న సిట్ అధికారులు
SIT Arrested Anil Chokhra on AP Liquor Scam Case: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణం కేసులో 49వ నిందితుడు అనిల్ చోఖ్రాను సిట్ అధికారులు శుక్రవారం అరెస్టు చేశారు. ఠాణెలోని బెలాపుర్ కోర్టులో ఆయన్ను ప్రవేశపెట్టి ట్రాన్సిట్ వారెంట్పై విజయవాడకు తీసుకొస్తున్నారు. ఏసీబీ న్యాయస్థానంలో ఇవాళ హాజరుపరుస్తారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో అత్యధికంగా మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లు దక్కించుకున్న కంపెనీలు నాటి ప్రభుత్వ పెద్దలకు నగదు రూపంలో ముడుపుల సొమ్ము చెల్లించేందుకు డొల్ల కంపెనీల ద్వారా నిధులు మళ్లించడంలో అనిల్ చోఖ్రా కీలకంగా వ్యవహరించారని సిట్ గుర్తించింది.
వైఎస్సార్సీపీ ముఠా కొల్లగొట్టిన ముడుపుల సొమ్ము రూటింగ్, మనీ లాండరింగ్ కోసం అనిల్ పెద్ద ఎత్తున డొల్ల కంపెనీలు ఏర్పాటు చేసినట్లు తేల్చింది. ఈ క్రమంలోనే ఆయన్ను అరెస్టు చేసింది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అత్యధికంగా మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లు దక్కించుకున్న అదాన్ డిస్టిలరీస్, వైఎస్సార్సీపీ ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్, లీలా డిస్టిలరీస్ సంస్థలు ఏ-1 రాజ్ కెసిరెడ్డి, A-7 ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డిల నియంత్రణ, పర్యవేక్షణలో ఉండేవి.
ఈ మూడు సంస్థలు కలిపి మొత్తం రూ.77 కోట్ల 55 లక్షలు ముంబయికి చెందిన ఏ-11 ఓల్విక్ మల్టీవెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, A-12 క్రిపటి ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఏ-13 నైస్న మల్టీ వెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఏ-19 విశాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ వంటి డొల్ల కంపెనీల ఖాతాల్లోకి మళ్లించాయి. ఈ సంస్థలన్నీ అనిల్ చోఖ్రా నిర్వహిస్తున్నవే. రెండో దశలో ఆ నిధులు మరో 32 డొల్ల కంపెనీల ఖాతాల్లోకి మళ్లించేవారు. అక్కడి నుంచి వివిధ రూపాల్లో ఆ సొత్తు వైఎస్సార్సీపీ ముఠాకు చేర్చేవారు. ఎక్కడా ఆడిట్కు దొరక్కుండా, నేరం గుట్టు బయటపడకుండా బహుళ అంచెల్లో నిధుల మళ్లింపునకు పాల్పడినట్లు సిట్ గుర్తించింది.
అనిల్ చోఖ్రా నియంత్రణలో మొత్తం 35 డొల్ల కంపెనీలు ఉన్నట్లు సిట్ గుర్తించింది. నకిలీ పేర్లు, డమ్మీ డైరెక్టర్లతో వీటన్నింటినీ ఆయనే ఏర్పాటు చేసి నిర్వహిస్తున్నట్లు తేల్చింది. తప్పుడు పత్రాలు తయారు చేసి, మోసపూరిత బులియన్ ట్రేడ్ లావాదేవీల ద్వారా మనీ లాండరింగ్కు పాల్పడినట్లు గుర్తించింది. గత 13 రోజులుగా ముంబయిలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహిస్తున్న సిట్ బృందాలు కీలక ఆధారాలు సేకరించి అనిల్ చోఖ్రాను అదుపులోకి తీసుకున్నాయి. మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద అతనిపై అనేక కేసులున్నాయి. గతంలో ఆయన్ను ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ రెండు సార్లు అరెస్టు చేసింది. హవాలా ఏజెంట్లు, నిధుల రూటింగ్, లేయరింగ్లో ఆరితేరిన వారిని అడ్డం పెట్టుకుని డొల్ల కంపెనీల ద్వారా మనీ లాండరింగ్కు పాల్పడిన వైఎస్సార్సీపీ ముఠా దర్యాప్తు సంస్థల నిఘా, పర్యవేక్షణ నుంచి తప్పించుకోవటానికి అనేక సంక్లిష్ట లావాదేవీలను నిర్వహించినట్లు సిట్ గుర్తించింది. ఇలా కొల్లగొట్టిన సొత్తులో ఎక్కువ భాగం విదేశాల్లోని ఖాతాలకు తరలించినట్లు భావిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో అనిల్ చోఖ్రా విచారణలో ఆ గుట్టు బయటపడే అవకాశముంది.
