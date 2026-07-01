సాయికృష్ణ కేసు అప్డేట్స్ - క్రైమ్ కానిస్టేబుళ్లు బాబురావు, సాంబయ్యకు 14 రోజుల రిమాండ్
సాయికృష్ణ కేసులో కానిస్టేబుళ్లు బాబురావు, సాంబయ్య అరెస్ట్ - ఇద్దరికీ 14 రోజులు రిమాండ్ విధించిన విజయవాడ రెండో ఏసీఎం కోర్టు - సాంబయ్యను గన్నవరం జైలుకు, బాబురావును అవనిగడ్డ జైలుకు తరలింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 6:17 PM IST
Sai Krishna Missing Case Updates : సాయికృష్ణ మృతి, మిస్సింగ్ మిస్టరీ కేసులో మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో మరో ఇద్దరిని సిట్ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. కృష్ణలంక క్రైమ్ కానిస్టేబుళ్లు ఏ5 బాబురావు, ఏ6 సాంబయ్యను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇద్దరి పాత్రపై విచారించి సిట్ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. భారీ భద్రత మధ్య ఇద్దరినీ విజయవాడ రెండో ఏసీఎం కోర్టులో హాజరుపర్చారు. కోర్టు వీరికి 14 రోజుల రిమాండ్ విధించింది. సాంబయ్యను గన్నవరం జైలుకు, బాబురావును అవనిగడ్డ జైలుకు తరలించాలని కోర్టు ఆదేశించింది. కోర్టు ఆదేశాలతో ఇద్దరిని అధికారులు జైలుకు తరలించారు.
సిట్ రిమాండ్ రిపోర్టులో కీలకాంశాలు : అంతకుముందు సిట్ రిమాండ్ రిపోర్టులో బాబురావు, సాంబయ్య సాక్షాలను మాయం చేయడంలో కీలకంగా వ్యవహరించారని పేర్కొంది. కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్లోని సీసీ టీవీ హార్డ్ డిస్క్ను మార్చివేశారని, వేరే హార్డ్ డిస్క్ను అమర్చి సాక్షాలను ధ్వంసం చేశారని తెలిపింది. సాయికృష్ణ మృతదేహం ఎక్కడుందో ఇప్పటికీ తెలియలేదని, అరెస్ట్ అయిన నిందితులు విచారణకు సహకరించడం లేదని చెప్పింది. నిందితులు దర్యాప్తును పక్కదారి పట్టిస్తున్నారని వివరించింది. నిందితులు పోలీసులు కావడంతో సాక్షాలను ప్రభావతం చేసే అవకాశం ఉందని రిమాండ్ రిపోర్టులో వెల్లడించింది.