నకిలీ మద్యం తయారీ వెనక జోగి రమేష్‌ హస్తం - 1,300 పేజీలతో ఛార్జిషీట్‌ వేసిన సిట్

నకిలీ మద్యం కేసులో 1,300 పేజీలతో చివరి ఛార్జిషీట్‌ వేసిన సిట్, ఎక్సైజ్‌ అధికారులు - మద్యం తయారీ వెనక జోగి రమేష్‌ హస్తం ఉందని స్పష్టం

Published : May 19, 2026 at 7:25 AM IST

Final Chargesheet in Mulakalacheruvu Fake Liquor Case: అన్నమయ్య జిల్లా ములకలచెరువు, ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలో నకిలీ మద్యం తయారీ వెనక జోగి రమేష్‌ హస్తం ఉందని సిట్‌ స్పష్టం చేసింది. జోగి తోడ్పాటుతోనే ప్రధాన నిందితుడు అద్దేపల్లి జనార్దన్‌రావు నకిలీ మద్యం తయారు చేశాడని 1300 పేజీల చివరి ఛార్జిషీట్‌లో తెలిపింది. ఇద్దరి మధ్య వ్యాపార సంబంధాలు ఉన్నాయని దాన్ని అడ్డుపెట్టుకునే కూటమి ప్రభుత్వాన్ని అప్రదిష్ఠపాలు చేసేందుకే ఇదంతా చేసి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడని వివరించింది. నకిలీ మద్యం వ్యాపారం, జోగి సోదరులు, అద్దేపల్లి సోదరుల మధ్య బంధాన్ని ఛార్జ్‌షీట్‌లో వివరంగా ప్రస్తావిస్తూ కోర్టుకు సమర్పించింది.

గతేడాది అన్నమయ్య జిల్లా ములకలచెరువు, ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలో సంచలనం సృష్టించిన నకిలీ మద్యం కేసులో మద్యం తయారీ వెనక ఉన్న గుట్టును సిట్‌ అధికారులు వెలికితీశారు. కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్న అద్దేపల్లి జనార్దన్‌రావుకు వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్‌ అండదండలు అందించారని స్పష్టం చేసింది. జోగి ఇచ్చిన తోడ్పాటుతోనే రెండు ప్రాంతాల్లో నకిలీ మద్యం తయారీకి సిద్ధమయ్యాడని తెలిపింది. జనార్దన్‌రావు గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలోనే ఇబ్రహీంపట్నంలో ఈ దందా మొదలుపెట్టాడని సిట్‌ పేర్కొంది.

రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడగానే ములకలచెరువులో నకిలీ మద్యం తయారీ యూనిట్‌ ఏర్పాటులో జోగి కీలకపాత్ర పోషించారని వివరించింది. ఇందుకు జనార్దన్‌రావుకు రూ.3 కోట్లు ఇస్తానని ప్రలోభపెట్టారని ఛార్జ్‌షీట్‌లో వెల్లడించింది. గతంలో ఇద్దరూ కలసి మద్యం వ్యాపారం చేశారని తెలిపిన సిట్‌ కూటమి ప్రభుత్వంపై బురదజల్లేందుకే ఇదంతా చేశారని 1300 పేజీల ఛార్జ్‌షీట్‌లో వెల్లడించింది. తర్వాత ఈ సమాచారాన్ని ఎక్సైజ్‌ అధికారులకు ఉప్పందించి దాడులు చేయించారని తెలిపింది. జోగి సోదరులు, అద్దేపల్లి జనార్దన్‌రావుతోపాటు 25 మందిపై అభియోగాలు నమోదు చేసింది. 89 మందిని సాక్షులుగా చూపించింది.

25 మంది నిందితులు: నిందితులుగా అద్దేపల్లి జనార్దనరావు (ఏ1), అద్దేపల్లి జగన్మోహనరావు (ఏ2), బాలాజీ (ఏ3), నకిరికంటి రవి (ఏ4), సయ్యద్‌ హాజీ (ఏ5), కట్టా రాజు (ఏ6), బాదల్‌ దాస్‌ (ఏ7), ప్రదీప్‌ దాస్‌ (ఏ8), మిథున్‌ దాస్‌ (ఏ9), అంతదాస్‌ (ఏ10), శ్రీనివాసరెడ్డి (ఏ11), ఏవీ కల్యాణ్‌ (ఏ12), తిరుమలశెట్టి శ్రీనివాసరావు (ఏ13), తలారి రంగయ్య (ఏ14), తాండ్ర రమేష్‌ బాబు (ఏ15), అల్లా బక్ష్‌ (ఏ16), చెక్కా సతీష్‌ కుమార్‌ (ఏ17), జోగి రమేష్‌ (ఏ18), జోగి రాము (ఏ19), ముత్తా మనోజ్‌ కుమార్‌ (ఏ20), సుదర్శన్‌ (ఏ21), సెంథిల్‌ (ఏ22), దారబోయిన ప్రసాద్‌ (ఏ23), జినేష్‌ (ఏ24), శిబు (ఏ25) అభియోగపత్రంలో పేర్కొన్నారు.

జోగి, అద్దేపల్లి కుటుంబాల మధ్య ఏళ్లుగా సత్సంబంధాలున్నాయని జోగి రమేష్, ఆయన సోదరుడు రాము గతంలో ఇబ్రహీంపట్నంలో నడిపిన స్వర్ణ బార్, రెస్టారెంట్‌లో భాగస్వాములుగా ఉన్నారని ఛార్జ్‌షీట్‌లో సిట్‌ పేర్కొంది. దీన్ని 2019లో చెర్రీస్‌ బార్‌గా పేరు మార్చారని తెలిపింది. 2013లో జనార్దన్‌రావు బాలాజీ బార్‌ను కొనుగోలు చేసి, ఏఎన్​ఆర్​ బార్‌ అండ్‌ రెస్టారెంట్‌గా మార్చారని వెల్లడించింది. ఇబ్రహీంపట్నం మద్యం సిండికేట్‌లో వీరంతా కీలకంగా వ్యవహరించారని 2019 ఎన్నికల వరకూ ఇది సాగిందని స్పష్టం చేసింది.

వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక జనార్దన్‌రావు, అతని సోదరుడు జగన్మోహన్‌రావు హైదరాబాద్‌లో కొందరు భాగస్వాములతో కలసి ఈ-7 బార్‌ను ఏర్పాటు చేశారని సిట్‌ పేర్కొంది. ఎన్డీపీఎల్‌ను తెలంగాణలో కొని, ఏపీకి తెచ్చి అమ్మేవారని జగన్‌ క్యాబినెట్‌లో రమేష్‌ మంత్రి అయ్యాక అతని అండతో జనార్దన్‌రావు ఇబ్రహీంపట్నంలోని ఏఎన్​ఆర్​ బార్‌లో నకిలీ మద్యం తయారీని ప్రారంభించాడని వివరించింది. ప్రతిఫలంగా జోగి సోదరులకు 2, 3 నెలలకోసారి రూ.3 లక్షల నుంచి రూ.5 లక్షల చొప్పున డబ్బు ఇచ్చేవారని 2024 ఎన్నికల వరకూ ఇది కొనసాగిందని సిట్‌ స్పష్టం చేసింది.

ఒక్కో సీసాపై రూ.35 నుంచి రూ.40 లాభం: 2023 జనవరిలో ఈ-7 బార్‌ భాగస్వాములతో కలిసి జనార్దన్‌రావు గోవా వెళ్లాడన్న సిట్‌ అక్కడ బాలాజీ పరిచయమయ్యాడని తెలిపింది. నకిలీ మద్యం తయారీకి కావాల్సిన స్పిరిట్, సీళ్లు, క్యాప్‌లు, క్యారమెల్, ఎసెన్స్‌ వంటివి జనార్దన్‌రావుకు సమకూర్చాడని అదే ఏడాది ఏప్రిల్‌లోనే ఇబ్రహీంపట్నంలోని పాత ఏఎన్​ఆర్​ బార్‌ ప్రాంగణంలోనే నకిలీ మద్యం తయారీని ప్రారంభించారని ఛార్జ్‌షీట్‌లో పేర్కొంది. హైదరాబాద్‌కు చెందిన శ్రీనివాస్, రమేష్‌లు నకిలీ లేబుళ్లు, మద్యం సీసాలు సమకూర్చారని దారబోయిన ప్రసాద్‌ అనే వ్యక్తి సీసాల మూతలు అందించేవాడని తెలిపింది. నకిలీ మద్యాన్ని సీసాల్లోకి నింపి వాటిపై కేరళ మాల్ట్‌ విస్కీ, మంజీరా విస్కీ, ఓల్డ్‌ అడ్మిరల్‌ బ్రాందీ, క్లాసిక్‌ బ్లూ విస్కీ పేర్లతో నకిలీ లేబుళ్లు అతికించి జనార్దన్‌రావు తన బార్‌లో అమ్మేవాడని 180 ఎంఎల్​ సీసాల్లో నింపి విక్రయించడం ద్వారా ఒక్కో సీసాపై 35 నుంచి 40 రూపాయల వరకు లాభం వచ్చేదని వెల్లడించింది.

2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో తంబళ్లపల్లె నుంచి టీడీపీ అభ్యర్థిగా పోటీచేసిన జయచంద్రారెడ్డి, జనార్దన్‌రావు స్నేహితులని తెలిపిన సిట్‌ ములకలచెరువులో జయచంద్రారెడ్డి అనుచరులకు దక్కిన మద్యం దుకాణాలకు నష్టాలు రావడంతో నిర్వహణ బాధ్యతల్ని వారు జనార్దన్‌రావుకు ఇచ్చారని తెలిపింది. ఈ ముసుగులో అక్కడ గతేడాది మే నెలలో నకిలీ మద్యం తయారీ కేంద్రం ఏర్పాటు చేశాడని వెల్లడించింది. ఇబ్రహీంపట్నంలోని నకిలీ మద్యం తయారీ కేంద్రాన్ని కూడా తిరిగి ప్రారంభించాడని పేర్కొంది. దీని వెనుక కూడా జోగి రమేష్‌ అండదండలున్నాయని తర్వాత ఆఫ్రికాలో డిస్టిలరీ ఏర్పాటుకు రూ.3 కోట్లు ఇస్తామని జోగి రమేష్‌ జనార్దన్‌రావును ప్రలోభపెట్టారని ఛార్జ్‌షీట్‌లో వెల్లడించింది.

ఇందుకోసం జయచంద్రారెడ్డితో టచ్‌లో ఉండాలని చెప్పారని గతేడాది సెప్టెంబరు 23న రమేష్‌ జనార్దన్‌రావును ఇబ్రహీంపట్నంలోని తన ఇంటికి పిలిపించి, దీనిపై చర్చించారని తెలిపింది. తర్వాతి రోజైన సెప్టెంబర్‌ 24న జనార్దన్‌రావు ఆఫ్రికాకు బయల్దేరాడని ఆ వెంటనే జోగి రమేష్‌ ములకలచెరువు నకిలీ మద్యం తయారీ కేంద్రం గురించి సమాచారాన్ని బయటకు వ్యాప్తిచేసి, దుష్ప్రచారం ప్రారంభించారని సిట్‌ స్పష్టం చేసింది. తర్వాత ఇబ్రహీంపట్నంలోని నకిలీ తయారీ కేంద్రం గురించీ సమాచారమిచ్చి దాడులు చేయించారని వివరించింది.

లంచాల రూపంలో రూ.1.17 కోట్లు: జోగి, అద్దేపల్లి సోదరుల బంధం సీడీఆర్​ విశ్లేషణతో బయటపడింది. ఎక్కువ మంది నిందితుల టవర్‌ లొకేషన్లు ఇబ్రహీంపట్నంలో చూపించాయన్న సిట్‌ 2025 ఏప్రిల్‌ 7న జనార్దన్‌రావు, జగన్మోహనరావు, రవి, జోగి రమేష్, రాములు ఇబ్రహీంపట్నంలోని ఒకే లొకేషన్‌లో ఉన్నారని తెలిపింది. అదే ఏడాది మే 5న పవిత్ర సంగమం టవర్‌ లొకేషన్‌ పరిధిలో ఏ1, ఏ2, ఏ4, ఏ18, ఏ19 ఉన్నారని జూన్‌ 6, జులై 17, జులై 27 తేదీల్లో వీరంతా ఇబ్రహీంపట్నం టవర్‌ లొకేషన్‌లోనే సమావేశమయ్యారని వెల్లడించింది. సెప్టెంబరు 23న జనార్దన్‌రావు, జోగి సోదరులు ఫెర్రీ, ఏఎన్​ఆర్​ బార్‌ టవర్ల పరిధిలో ఉన్నారని 2023-25 మధ్య జోగి రాము, జనార్దన్‌రావు మధ్య 16 ఇన్‌కమింగ్, అవుట్‌గోయింగ్‌ కాల్స్‌ ఉన్నాయని సిట్‌ పేర్కొంది. ఆయా తేదీల్లో రమేష్‌ అదే టవర్‌ లొకేషన్‌ పరిధిలో ఉన్నారని స్పష్టం చేసింది.

జోగి రమేష్‌తో అద్దేపల్లి సోదరుల ఆర్థిక బంధాన్ని కూడా ఛార్జిషీట్‌ బయటపెట్టింది. నకిలీ మద్యం తయారీకి సహకరించినందుకు రమేష్‌కు రూ.1.17 కోట్లు లంచాల రూపంలో ముట్టాయని తేల్చింది. ఇందులో కొంత సొమ్మును ఏ1, ఏ2లు నేరుగా నగదు రూపంలో అందించగా, మరికొంత సొమ్మును జోగి రమేష్‌ సొంత సంస్థ అయిన స్వర్ణ డెవలపర్స్‌ ఖాతాలో వేశారని తెలిపింది. రమేష్‌కు చెందిన ఇతర ఖాతాల్లోనూ కోట్ల కొద్దీ డబ్బులు జమ కాగా, వాటిని అనుమానాస్పద లావాదేవీలుగా ఛార్జిషీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

