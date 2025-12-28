అక్కాచెల్లెళ్లను బ్లాక్మెయిల్ చేసిన యువకుడు - కళ్లలో కారం చల్లి చంపేసిన సోదరీమణులు
అక్కాచెల్లెళ్లతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న యువకుడు - యువతి పెళ్లి సంబంధం చెడగొట్టడంతో కోపం పెంచుకున్న సిస్టర్స్ - కళ్లలో కారం చల్లి కర్రలతో కొట్టి చంపిన వైనం
Published : December 28, 2025 at 12:55 PM IST
Sisters Murdered A Young Man in Jagtial : పెళ్లి సంబంధం చెడగొట్టడంతో పాటు ఫోన్లోని కొన్ని అసభ్యకరమైన వీడియోలు చూపుతూ బ్లాక్మెయిల్కు పాల్పడుతున్నాడని అక్కాచెల్లెళ్లు ఓ యువకుడిని హత్య చేసిన ఘటన జగిత్యాల జిల్లాలో శుక్రవారం అర్ధరాత్రి చోటు చేసుకుంది. జగిత్యాల గ్రామీణ పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, పెద్దపల్లి జిల్లా తుర్కల మద్దికుంట గ్రామానికి చెందిన బుర్ర మహేందర్ (32) హైదరాబాద్లో మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్గా ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు.
ఇద్దరితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న మహేందర్ : అక్కడే సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్న ఓ యువతితో అతడికి పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్తా వివాహేతర సంబంధానికి దారి తీసింది. అక్కడితో ఆగకుండా ఆమె అక్కతోనూ పరిచయం పెంచుకున్న మహేందర్, ఆమెతోనూ వివాహేతర సంబంధం కొనసాగించాడు. ఇటీవల ఆ యువతికి పెళ్లి సంబంధం రాగా, అవతలి వారికి మహేందర్ తన సెల్ఫోన్లో ఉన్న ఆమె అసభ్యకర వీడియోలను చూపి చెడగొట్టాడు. దీంతో బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్న అతడిపై ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు తీవ్రమైన పగ పెంచుకున్నారు.
కళ్లలో కారం చల్లి - తలపై కొట్టారు : పథకం ప్రకారం ఆ యువతి శుక్రవారం మహేందర్కు ఫోన్ చేసి తన అక్క గ్రామానికి రావాలని చెప్పగా మహేందర్ వెళ్లాడు. రాత్రి 10 గంటల ప్రాంతంలో అక్కాచెల్లెళ్లు అతడితో తీవ్ర వాగ్వాదానికి దిగారు. ముందస్తు పథకం ప్రకారం మహేందర్ కళ్లలో కారం చల్లి కర్రలతో మూకుమ్మడిగా దాడి చేశారు. అక్కడే ఉన్న ఆమె అక్క కుమారుడు, తమ బంధువు, మరో వ్యక్తి కలిసి కర్రలతో తీవ్రంగా కొట్టారు. దీంతో తలకు తీవ్ర గాయాలతో మహేందర్ ఇంటి ముందు రక్తం మడుగులో పడి స్పృహ కోల్పోయాడు.
కేసును స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్న డీఎస్పీ : స్థానికులు 108 వాహనంలో జగిత్యాల జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు విడిచాడు. జగిత్యాల రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్సై ఉమాసాగర్, సీఐ సుధాకర్ ఘటనా స్థలంలో కేసుకు సంబంధించిన వివరాలు సేకరించారు. మృతుడి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశామని, నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నట్లు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ సుధాకర్ తెలిపారు. మృతుడికి భార్య, తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు. జగిత్యాల డీఎస్పీ రఘుచందర్ ఈ కేసును స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
రోడ్డున పడుతున్న కుటుంబాలు : ఈ వివాహేతర సంబంధాలు ఇటీవలి కాలంలో ఎక్కువయ్యాయి. వీటి వల్ల ఎన్నో కుటుంబాలు రోడ్డున పడుతున్నాయి. ఈ కేసుల్లో ఎక్కువగా హత్యలు జరగడమే ఇందుకు కారణం. ప్రస్తుత రోజుల్లో ఏడు అడుగుల బంధం దినదిన గండంగా మారుతోంది. పెద్దల సమక్షంలో అగ్ని, వేద మంత్రాల సాక్షిగా పెళ్లి చేసుకున్న కొందరు అతివలు వివాహేతర సంబంధాల కోసం ఏకంగా భర్తను తొలగించడానికి ఏ మాత్రం వెనకాడడం లేదు. డబ్బులు ఇచ్చి మరీ సుపారీ హత్యలు చేయిస్తున్నారు. చివరకు పోలీసులకు చిక్కి జైలుపాలవుతున్నారు. దీంతో వారి కుటుంబాలు రోడ్డుమీదకు వస్తున్నాయి. తండ్రి మృతి చెందడం, తల్లి జైలు పాలు కావడంతో ఎంతో మంది పిల్లలు అనాథలవుతుండటం ఆందోళనకరం.
