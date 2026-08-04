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స్ట్రింగ్‌ ఆర్ట్‌లో రాణిస్తున్న అక్కాచెల్లెళ్లు - ఈవెంట్స్​కు తగ్గట్టుగా కస్టమైజ్డ్ థీమ్స్

ఉద్యోగం చేస్తూనే స్ట్రింగ్‌ ఆర్ట్‌ చేస్తున్న అమిత - మేకులు, దారాలు, కొయ్య పలకలతో కళాఖండాలు - నేమ్ ప్లేట్స్, ఫొటో పోట్రెయిట్స్‌ తదితరాల రూపకల్పన

Sisters Excelling in String Art
Sisters Excelling in String Art (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 4, 2026 at 5:38 PM IST

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Sisters Excelling in String Art : సాధారణంగా బీటెక్‌, ఎంబీఏ చదివిన వారు కార్పొరేట్‌ కంపెనీల్లో ఏసీ గదుల్లో ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటారు. కానీ ఈ అక్కాచెల్లెళ్ల ఆలోచనే వేరు. చిన్ననాటి నుంచే అలవాటున్న స్ప్రింగ్‌ ఆర్ట్‌నే వ్యాపార ఆలోచనగా మలచుకున్నారు. మేకులు, దారాలు, కొయ్య పలకలు ఉపయోగించి ట్వినీ టేల్స్ పేరుతో అద్భుతమైన కళాఖండాలు తయారు చేస్తున్నారు. నేమ్ ప్లేట్స్, ఫొటో పొట్రెయిట్స్‌, దేవుడి విగ్రహాలతో పాటు బర్త్‌డే, వెడ్డింగ్, కార్పొరేట్ ఈవెంట్స్‌కు తగ్గట్లుగా కస్టమైజ్డ్ థీమ్స్ రూపొందిస్తూ ఆదాయం ఆర్జిస్తున్నారు.

హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఈ ఇద్దరూ సోదరీమణులు అవని, అమిత, చిన్నప్పటి నుంచే కళల పట్ల ఉన్న ఆసక్తితో 2018లో సరదాగా స్ట్రింగ్‌ ఆర్ట్‌ చేయడం మొదలు పెట్టారు. మొదట్లో స్నేహితులు, బంధువుల పుట్టినరోజులకు బహుమతులుగా ఇవ్వడానికి మాత్రమే దీన్ని తయారు చేసేవారు. వీరి నైపుణ్యాన్ని గమనించిన ఓ స్నేహితుడు తన కంపెనీ లోగోను ఈ ఆర్ట్‌ ద్వారా డిజైన్‌ చేసి ఇవ్వమని అడగడంతో వీరి ప్రయాణం ఊహించని మలుపు తిరిగింది.

స్ట్రింగ్‌ ఆర్ట్‌లో రాణిస్తున్న అక్కాచెల్లెళ్లు - ఈవెంట్స్​కు తగ్గట్టుగా కస్టమైజ్డ్ థీమ్స్ (ETV Bharat)

ఒక్క నేమ్​ కనీసం 3 గంటలు సమయం : చూడడానికి ఎవరికైనా మేకులు, దారాలతో చేసే పనే కదా అనిపిస్తుంది. కానీ దీని వెనుక ఎంతో ఏకాగ్రత, ఓర్పు, కఠోర శ్రమ దాగి ఉన్నాయంటోంది అమిత. ఇనుప మేకులు వాడటం వల్ల అవి తుప్పు పడుతున్నాయని గ్రహించి ఇత్తడి మేకులను తెప్పిస్తున్నారు. ఆర్ట్ పాడవకుండా ఉండేందుకు చెదలు పట్టని టర్మైట్ ప్రూఫ్ బోర్డులు వాడుతున్నారు. చిన్న నేమ్ ప్లేట్ చేయడానికి కనీసం 3 గంటల సమయం పడితే భారీ కళాఖండాలు పూర్తి కావడానికి 1 నుంచి 2 నెలల సమయం పడుతుంది. అయినా సరే తమకు ఇష్టమైన పనికావడంతో ఆ కష్టాన్ని ఎంతో ఇష్టంగా చేస్తున్నామంటున్నారు అక్కాచెల్లెళ్లు.

మేము ఇద్దరం అక్కా చెల్లెలం. చిన్నప్పటి నుంచి ఆర్ట్​ అంటే బాగా ఇష్టం. దాంతో 2018లో స్ట్రింగ్​ ఆర్ట్​ ప్రారంభించాం. ఆ సమయంలో ఇది బిజినెస్​లా చేద్దాం అని కూడా ఏం అనుకోలేదు. కేవలం ఫ్రెండ్స్​కి గిఫ్స్​గా వీటిని చేసి ఇచ్చే వాళ్లం. అలా ఓసారి నా ఫ్రెండ్​ తన కంపెనీ లోగో కోసం స్ట్రింగ్​ ఆర్ట్​ బోర్డు చేసి ఇస్తారా? అని అడిగాడు. అలా మొదటి పెట్టాం. కానీ అప్పుడు బిజినెస్​ ఆలోచన లేకపోయినా, ఆ తర్వాత ఇష్ట్రాన్ని వ్యాపారంగా మార్చాం'' - అమిత, స్ట్రింగ్‌ ఆర్టిస్ట్‌

ఈవెంట్స్​కు తగ్గట్టుగా కస్టమైజ్డ్ థీమ్స్​ : కస్టమర్ల అభిరుచులకు అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు కొత్త డిజైన్లతో ఆకట్టుకుంటున్నారు అవని, అమిత. నేమ్ ప్లేట్స్, ఫోటో పోర్ట్రెయిట్స్, దేవుడి విగ్రహాలతో పాటు బర్త్‌డే, వెడ్డింగ్, కార్పొరేట్ ఈవెంట్స్‌కు తగ్గట్లుగా కస్టమైజ్డ్ థీమ్స్ రూపొందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మంజీరా కన్స్ట్రక్షన్స్ బోర్డ్ రూమ్ కోసం వారు స్థాపించిన ఏడాది, వారి పనిని ప్రతిబింబించేలా 8 అడుగుల భారీ లైఫ్ సైజ్ బోర్డు తయారు చేసి ప్రశంసలు పొందారు. ఆసక్తి ఉన్నవారికి ప్రత్యేకంగా వర్క్ షాప్స్ నిర్వహించి ఈ కళలో మెళకువలు నేర్పిస్తూ ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు.

డిజైన్స్​ తగ్గట్టుగా దాని రేటు ఉంటుంది. దీనిలో ఉన్న కాంప్లెక్సిటిని బట్టి దాని ధర మారుతుంటుంది. కష్టపడకుండా మనం ఏది సాధించలేము. ఏదీ రాదు. కాకపోతే ఈ ఆర్ట్​ అంటే ఇష్టం ఉంది. దానివల్ల మేము చేసే కష్టం మాకు తెలియట్లేదు. మొదట్లో ఇన్​స్టాగ్రామ్​ స్టార్ట్​ చేశాము. దాని ద్వారా బాగా క్యాచప్​ అయింది. అలా అర్డర్లు రావడం మొదలైయ్యాయి'' - అవని, స్ట్రింగ్‌ ఆర్టిస్ట్‌

విదేశాల నుంచి ఆర్డర్లు : ఇప్పటికే ఏపీ విద్యాశాఖమంత్రి నారాలోకేష్‌ కోసం యువగళం సమయంలో లోగో ఆర్ట్‌ చేసిచ్చి ప్రశంసలు పొందారు ఈ అక్కాచెల్లెళ్లు. ప్రస్తుతం విదేశాల నుంచి కూడా ఆర్డర్లు వస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. ఉద్యోగంతో పాటు మనసుకు నచ్చిన పనిచేస్తూ అందులో విజయం సాధించడం ఆనందంగా ఉందంటున్నారు. ఆత్మవిశ్వాసం, కుటుంబ సభ్యుల అండ ఉంటే మహిళలు ఏ రంగంలోనైనా రాణించగలరని నిరూపిస్తున్నారు, అవని, అమిత నిరూపిస్తున్నారు.

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