రష్యా సైన్యంలో తెలంగాణ వాసుల మృత్యుఘోష - 'నాతో వచ్చిన 50 మంది చనిపోయారు'
Telangana Youth Trapped in Russian Military : ఏజెంట్ల మోసాలతో రష్యా సైన్యంలో చేరిన తెలంగాణవాసుల పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా మారింది. పదులసంఖ్యలో మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని అక్కడివారు కుటుంబ సభ్యులకు సందేశాలు పంపిస్తున్నారు.
Published : October 13, 2026 at 7:40 AM IST
Telangana youth trapped in Russian military : నకిలీ ఏజెంట్ల మోసానికి గురై, భారత పౌరసత్వం రద్దు చేసుకొని, రష్యా సైన్యంలో బలవంతంగా జవాన్లుగా చేరిన తెలంగాణ వాసులు అక్కడ ప్రతీరోజు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని గడుపుతున్నారు. ఏ క్షణాన ఎలాంటి చేదువార్త వినాల్సి వస్తుందోనని, ఇక్కడ ఉన్న కుటుంబసభ్యులు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు.
నిజామాబాద్ జిల్లా సిరికొండ మండలానికి చెందిన సిర్షు అశోక్ రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో తాను సైనికుడిగా ఎదుర్కొంటున్న భయానక పరిస్థితులను తన వాయిస్ ద్వారా రికార్డు చేసి సెల్ఫోన్లో పంపించడంతో, కుటుంబసభ్యులు తీవ్రంగా భయపడుతున్నారు. ధర్పల్లి మండలానికి చెందిన మునిపల్లికి చెందిన భూక్యా రవీందర్, మెగావత్ ప్రకాశ్ కుటుంబీకులు తమ వాళ్లు ఎక్కడ ఉన్నారో, ఏం చేస్తున్నారోనని తెలియక తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"బాన్సువాడకు చెందిన వ్యక్తి పది రోజుల క్రితం చనిపోయాడు. వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఈ విషయాన్ని చెప్పు. నాతో వచ్చిన 50 మంది చనిపోయారు. ప్రస్తుతం ఇద్దరమే మిగిలి ఉన్నాం. బేడీలు వేసి నన్ను కట్టి పడేశారు. నా కాలుకు తీవ్రంగా గాయం అయ్యింది. అయినా నడవమని ఒత్తిడి చేస్తున్నారు. పది రోజుల క్రితం ఇక్కడ పట్టుబడ్డాం" -సిర్షు అశోక్, నిజామాబాద్ జిల్లా వాసి తన భార్యకు పంపిన వాయిస్ మెసేజ్
స్పష్టత ఇవ్వకపోవడంతో
ఏజెంట్ల మోసాలతో రష్యా సైన్యంలో చేరిన నిజామాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లాలకు చెందిన నలుగురిని విడుదల చేయాలని చేసిన విజ్ఞప్తిపై అక్కడి సైన్యాధికారులు ఇప్పటివరకు స్పష్టత ఇవ్వలేదని సమాచారం. వివిధ జిల్లాల నుంచి 20 మందికి పైగా రష్యా సైన్యంలోకి వెళ్లారని బాధిత కుటుంబసభ్యులు ఇటీవల హైదరాబాద్లోని ప్రవాసీ ప్రజావాణిలో చేసిన ఫిర్యాదుల ఆధారంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇందులో 10 మంది ఇప్పటికే తిరిగి స్వస్థలానికి చేరుకోగా, మిగిలిన వారి గురించి కేంద్ర విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు, రష్యా అధికారులతో చర్చలు చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో 47 దేశాలకు చెందిన వ్యక్తులు సైనికులుగా పనిచేస్తుండగా ఇందులో ఇప్పటి వరకు భారతీయులే 51 మంది చనిపోయారని అధికారులు చెబుతున్నారు. అనధికారికంగా ఈ సంఖ్య మరింత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్నట్లు అర్థమవుతోంది.
"రష్యా సైన్యంలో పనిచేస్తున్న నా భర్త ఎలా ఉన్నారో, ఏం చేస్తున్నారో నాకు, నా పిల్లలకు అస్సలు తెలియడం లేదు. ఆయన వివరాలు లభించక మాకు చాలా భయంగా ఉంది. నేను బతుకుతానో లేదో అర్థం కావడం లేదంటూ అని ఏడుస్తూ పది రోజుల క్రితం వాయిస్ మెసేజ్ పంపించారు. భోజనం, నీళ్లు లేవని ఏడ్చారు. అప్పటి నుంచి మళ్లీ మెసేజ్ పంపలేదు. ఆయన ఆచూకీ కనుక్కొని మా ఇంటికి రప్పించేలా ప్రభుత్వం సహాయం చేయాలి" -జమీలా బేగం, అఫ్జల్ఖాన్ భార్య, తాడ్కొల్ (బాన్సువాడ)
రష్యా - ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన జగిత్యాల జిల్లా, హస్నాబాద్ గ్రామానికి చెందిన వావిలాల సుదర్శన్ గౌడ్ కుటుంబాన్ని ఆదుకునేందుకు ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎ. రేవంత్ రెడ్డి గారు మానవతా దృక్పథంతో స్పందించారు. ఉపాధి కోసం నాలుగు నెలల క్రితం ఉక్రెయిన్కు వెళ్లిన సుదర్శన్ గౌడ్, క్షిపణులు, డ్రోన్ దాడుల నేపథ్యంలో ప్రాణాలు కోల్పోవడం పట్ల ముఖ్యమంత్రి గారు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి, సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషాద సమయంలో బాధిత కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తుందని భరోసా ఇచ్చారు. సుదర్శన్ గౌడ్ భార్య విజ్ఞాపన మేరకు ఈ ఘటనను మంత్రి శ్రీ అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకురాగా, వెంటనే స్పందించిన ముఖ్యమంత్రి గారు బాధిత కుటుంబానికి రూ. 6 లక్షల ఆర్థిక సహాయం ప్రకటించారు. ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి (#CMRF) నుంచి ఈ ఆర్థిక సహాయం అందించేందుకు అధికారులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. సుదర్శన్ గౌడ్ భౌతికకాయాన్ని స్వదేశానికి తీసుకురావడానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. #FinancialAssistance #SupportForBereavedFamily #UkraineRussiaWar— Telangana CMO (@TelanganaCMO) October 12, 2026
సుదర్శన్గౌడ్ మృతదేహం స్వదేశానికి తెప్పించండి
రష్యా సైన్యం జరిపిన డ్రోన్ దాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన జగిత్యాల అర్బన్ మండలం హస్నాబాద్ గ్రామానికి చెందిన వావిలాల సుదర్శన్ గౌడ్ మృతదేహాన్ని స్వదేశానికి తీసుకొచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. ఉపాధి కోసం సుదర్శన్గౌడ్ నాలుగు నెలల క్రితం ఉక్రెయిన్ దేశానికి వెళ్లారు. రష్యా సెప్టెంబరు 1న చేసిన దాడిలో దురదృష్టవశాత్తు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతదేహాన్ని తెప్పించాలని, మృతుడి కుటుంబానికి రూ.6 లక్షల సాయం అందించాలని సంక్షేమశాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ చేసిన విజ్ఞప్తి మేరకు ముఖ్యమంత్రి స్పందించారు. ఈ ఘటన పట్ల తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన ఆయన సుదర్శన్గౌడ్ భార్య భార్గవికి సీఎం సహాయనిధి నుంచి రూ.6 లక్షలు మంజూరు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
రష్యా సైన్యంలో చిక్కుకున్న వారిలో 10 మందికి విముక్తి - మిగిలిన వారి కోసం అధికారుల చర్చలు
రష్యా ఆర్మీలో నరకయాతన - తన భర్తను స్వదేశానికి రప్పించాలని భార్య వేడుకోలు