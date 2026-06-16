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అగ్గిపెట్టెలో పట్టే పట్టుచీర - బెజవాడ దుర్గమ్మకు సమర్పించిన సిరిసిల్ల నేతన్న

అమ్మవారికి పట్టుచీరను అందజేసిన చేనేత కళారత్న నల్ల విజయ్ కుమార్ - 5.5 మీటర్ల పొడవు, కానీ బరువు మాత్రం కేవలం 200గ్రాములే - కనకదుర్గ గుడి ఈవో శీనా నాయక్‌కు పట్టుచీర అందజేత

​Matchbox Saree to Durgamma
​Matchbox Saree to Durgamma (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 3:11 PM IST

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Updated : June 16, 2026 at 3:18 PM IST

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Matchbox Saree to Durgamma : తెలంగాణలోని రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాకు చెందిన ప్రముఖ చేనేత కళాకారుడు మరో అద్భుతాన్ని సృష్టించారు. తన అసాధారణ చేనేత నైపుణ్యంతో ఒక చిన్న అగ్గిపెట్టెలో ఇమిడిపోయే పట్టుచీరను నేసి ఔరా అనిపించారు. ఈ అద్భుతమైన పట్టుచీరను విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్లకు కానుకగా సమర్పించారు. 'చేనేత కళా రత్న' అవార్డు గ్రహీత అయిన నల్ల విజయ్ కుమార్ ఈ గొప్ప బహుమతిని అమ్మవారికి అలంకరించాలని కోరుతూ ఆలయ ఈవో వి.కె. శీనా నాయక్‌కు అందజేశారు.

తండ్రి అడుగుజాడల్లో : నల్ల విజయ్ కుమార్‌కు చేనేత కళ వారసత్వంగా వచ్చింది. ఆయన తండ్రి పేరు నల్ల పరంధాములు. ఈయన కూడా దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన ప్రముఖ చేనేత శిల్పి. ఆయన తన నైపుణ్యంతో ఎన్నో అవార్డులు అందుకున్నారు. విజయ్ కుమార్ సైతం తన తండ్రి అడుగుజాడల్లోనే నడుస్తున్నారు. ఆయన స్ఫూర్తితోనే ఎన్నో చేనేత అద్భుతాలకు విజయ్ కుమార్ ప్రాణం పోస్తున్నారు. తాజాగా నేసిన ఈ అగ్గిపెట్టె పట్టుచీర కూడా అందులో భాగమే.

ఇంద్రకీలాద్రిపై అగ్గిపెట్టెలో పట్టే చీరను దుర్గమ్మకు సమర్పించిన సిరిసిల్ల నేతన్న (ETV)

'అగ్గిపెట్టె పట్టుచీర' ప్రత్యేకతలు ఇవే : ఈ చీర తయారీ వెనుక నేతన్న అపారమైన శ్రమ దాగి ఉంది. విజయ్ కుమార్ మగ్గంపై ఈ చీరను నేసేందుకు వారం రోజుల పాటు రాత్రింబవళ్లు శ్రమించారు. ఈ పట్టుచీర 5.5 మీటర్లు (ఐదున్నర మీటర్లు) పొడవు ఉంటుంది. ఈ చీర వెడల్పు 48 అంగుళాలు (ఇంచులు) ఉంటుంది. ఇంత పెద్ద పరిమాణంలో ఉన్నా కూడా దీని బరువు 200 గ్రాములు మాత్రమే. ఈ పట్టుచీరను సాంప్రదాయ 'ఇక్కత్ డిజైన్' పద్ధతిలో తీర్చిదిద్దారు. అత్యంత నైపుణ్యంతో దీనిని రూపొందించారు. ఈ చీరను చక్కగా మడతపెడితే చాలా సులభంగా ఒక చిన్న అగ్గిపెట్టెలో ఇమిడిపోతుంది.

దుర్గమ్మ తల్లి ఆశీస్సులు ఉండాలని : విజయ్ కుమార్‌కు అమ్మవారిపై ఎంతో భక్తిభావం ఉంది. గతంలో తాను తయారు చేసిన ప్రతి కొత్త చేనేత సృష్టికి ఇంద్రకీలాద్రి దుర్గమ్మ ఆశీస్సులు లభించాయని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ సరికొత్త పట్టుచీరను కూడా అమ్మవారికి సమర్పించడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. దుర్గమ్మ తల్లి దీవెనలు ఎల్లప్పుడూ తమపై ఉండాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. అమ్మవారి కృపకు పాత్రులం కావడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని విజయ్ కుమార్ తెలిపారు.

ప్రధాని మోదీ నుంచి ప్రశంసలు : విజయ్ కుమార్ ప్రతిభ కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాలకే పరిమితం కాలేదు. జాతీయ స్థాయిలో కూడా గుర్తింపు పొందింది. ఆయన గతంలో 'ఆపరేషన్ సింధు' పేరిట ఒక అద్భుతమైన శాలువను తయారు చేశారు. ఆ శాలువను ఆయన స్వయంగా భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీకి అందించారు. ఆ సందర్భంగా ప్రధాని చేతుల మీదుగా ఆయన ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ప్రధాని అభినందించిన అదే స్ఫూర్తితో ఆయన ముందుకు సాగుతున్నారు. మన దేశ చేనేత కళా నైపుణ్యాన్ని మరింతగా చాటుతూ ఇప్పుడు ఈ అగ్గిపెట్టె చీరను రూపొందించినట్లు ఆయన చెప్పారు.

'కళలను ఆదరించాలి': విజయ్ కుమార్ సమర్పించిన ఈ చేనేత కళాఖండాన్ని ఆలయ ఈవో శీనా నాయక్ ఆసక్తిగా పరిశీలించారు. చీరను చూసి ఆయన ఎంతగానో ఆశ్చర్యపోయారు. విజయ్ కుమార్ చూపిన అసాధారణ ప్రతిభను ఆయన మనస్ఫూర్తిగా ప్రశంసించారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మన చేనేత, సంప్రదాయ కళలను అన్ని విధాలా ప్రోత్సహిస్తున్నాయని గుర్తుచేశారు. ప్రభుత్వాల మాదిరిగానే ప్రతి ఒక్కరూ ఇలాంటి గొప్ప కళలను ఆదరించాలని, కళాకారులను ప్రోత్సహించాలని ఈవో శీనా నాయక్ ప్రజలను కోరారు.

అగ్గిపెట్టెలో చీర... అందరి మనసులు దోచింది

పెద్దాపురం పట్టుచీరకు జాతీయస్థాయి పురస్కారం

Last Updated : June 16, 2026 at 3:18 PM IST

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