చేనేత మగ్గంతో అద్భుతం - 170 నిమిషాల్లోనే అగ్గిపెట్టెలో పట్టే పట్టుచీర తయారీ
అద్భుతమైన కళానైపుణ్యంతో చేనేత కార్మికుడు వెల్ది హరిప్రసాద్ - 5.5 మీటర్ల పొడవు, 45 అంగుళాల వెడల్పు, 175 గ్రాముల బరువుతో చీర - చేనేత కళను ప్రపంచానికి తెలియజేయడానికే ఈ సాహసమని వెల్లడి
Published : August 4, 2026 at 10:25 AM IST
Hariprasad Weaves a Silk Saree in Record Time : రంగురంగుల దారాలను మగ్గంపై పేర్చి, తమ ఊపిరిని నూలుపోగులుగా మలచి, అద్భుతమైన వస్త్రాలను సృష్టించే వారే చేనేత కార్మికులు. చేనేత అంటే కేవలం ఒక వృత్తి కాదు. తెలంగాణ సంస్కృతి, వారసత్వానికి, కళా వైభవానికి సజీవ రూపం. అలాంటి గొప్ప కళ గురించి ఇప్పుడు విస్తృతంగా మాట్లాడుకునే విధంగా చేశాడు ఈ నేతన్న. అంతే కాకుండా చేనేత వృత్తి గురించి నిరంతరం ప్రపంచానికి చాటి చేప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు.
ఎంత కళా నైపుణ్యమున్న చేనేత కార్మికుడైనా పట్టు చీరను నేయాలంటే కనీసంగా ఒక్కరోజు పడుతుంది. అలాంటిది కేవలం 170 నిమిషాల్లో చీరను నేసి అగ్గిపెట్టెలో పట్టే విధంగా రికార్డు నెలకొల్పారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా సిరిసిల్ల పట్టణానికి చెందిన చేనేత కార్మికుడు వెల్ది హరిప్రసాద్. ఆగస్టు 7న అంతర్జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని సిరిసిల్ల నేతన్నల కళా నైపుణ్యం, వైభవాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పేందుకు ఈ సాహసం చేశారు. అనుకున్న సమయం కన్నా ముందుగానే చీరను నేసి, అందరి నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు హరిప్రసాద్.
చేనేత చరిత్రలో మైలురాయి : ఆగస్టు 3న ఉదయం 9:30 గంటలకు పట్టుచీర నేతను హరిప్రసాద్ తన యంత్రంలో పెట్టి ప్రారంభించాడు. 5.5 మీటర్ల పొడవు, 45 అంగుళాల వెడల్పు, 175 గ్రాముల బరువున్న చీరను 170 నిమిషాల్లో అంటే సరిగ్గా 12:20కి వేగంగా పూర్తి చేశాడు. ప్రత్యేక నైపుణ్యంతో ఆ చీరను మడిచి, ప్రముఖుల సమక్షంలో సాధారణ అగ్గిపెట్టెలో పెట్టి తన ప్రతిభను ప్రదర్శించారు. ఈ చీర తయారీలో సుమారు 10,500 వెఫ్ట్ పోగులు, 1,500 వార్పు పోగులు ఉపయోగించడం విశేషం.
మరమగ్గం వేగానికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా సంప్రదాయ చేనేత మగ్గంపైనే ఈ అరుదైన ఘనత సాధించడం చేనేత చరిత్రలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో నమోదు అవుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ రికార్డును సాధించడం కోసం హరిప్రసాద్ ఏడాది కాలంగా రోజుకు 3 నుంచి 4 గంటల పాటు సాధన చేసినట్లు తెలిపారు.
"నేను ఒక సంవత్సర కాలంగా కష్టపడ్డాను. రోజుకు 3 గంటల చొప్పున నేసి చీరల తయారీ చేసేవాడిని. మరమగ్గంతో పోటీ పడాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేయడం సంతోషంగా ఉంది. ఈ చీర 10,500 వెఫ్ట్ పోగులు, 1,500 వార్పు పోగులతో 175 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది. గతంలో G-20 లోగో నేసి ప్రధాని మోదీ గారికి పంపాం. 95వ మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో నా గురించి, మా సిరిసిల్ల పట్టణం గురించి మోదీ ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు." - వెల్ది హరిప్రసాద్, చీరను నేసిన కార్మికుడు
ఒక చీరను ఎంత నైపుణ్యం ఉన్న నేత కార్మికుడు నేసినా కనీసం ఒక రోజు పడుతుంది. మర మగ్గం (ఆధునిక యంత్రం) మీద నేసినా అంతకన్నా ఎక్కువ సమయమే పడుతుంది. అలాంటిది మరమగ్గంతో పోటీ పడి, ఈ ఘనతను సాధించానని చెబుతున్నాడు హరి ప్రసాద్. శరీరంలోని అన్ని అవయవాలను ఏకీకృతం చేస్తే తప్ప ఇంత తక్కువ సమయంలో చీర నేయడం సాధ్యం కాదని చెబుతున్నాడు.
"దీనిని మొదట ప్రారంభించినప్పుడు 3 నెలల సమయం పట్టింది. అటువంటిది ఇవాళ కేవలం 3 గంటల్లోపే నేయడం జరిగింది. నా భర్త అనుకున్న దానిని సాధించినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది" -రేఖ, హరి ప్రసాద్ భార్య
చేనేత కార్మికుల నైపుణ్యానికి నిదర్శనం : గతంలోనూ హరిప్రసాద్ జీ-20 లోగోను అద్భుతంగా నేయడంతో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు సైతం అందుకున్నారు. అగ్గిపెట్టెలో పట్టే చీరలు, పట్టుపీతాంబరాలు, భద్రాచలం రాముడికి ప్రత్యేక వస్త్రాలు, ఆయోధ్య రాముడి ప్రాణ ప్రతిష్ఠకు సైతం రామాయణ ఇతి వృత్తాలతో బంగారు పట్టుచీర, బుల్లి మరమగ్గాలు, ప్రముఖ చిత్రాలతో చేనేత చీరలు తయారు చేసి నేతన్నల కళారూపాన్ని తెలియజెప్పారు. హరిప్రసాద్ సాధించిన ఈ ఘనత చేనేత కార్మికుల నైపుణ్యానికి, ఓర్పుకు, అంకితభావానికి నిదర్శనమని పలువురు పద్మశాలి సంఘం ప్రముఖులు ప్రశంసించారు.
ఒకప్పుడు సమాజంలో ఎంతో గౌరవప్రదంగా సాగిన నేతన్న వృత్తి, నేడు అనేక సంక్షోభాల వలయంలో చిక్కుకుని కొట్టుమిట్టాడుతోంది. మార్కెట్లోకి పవర్ లూమ్స్ ప్రవేశం, ముడి సరుకుల ధరల పెరుగుదల, దళారీల దోపిడీ, ప్రభుత్వ ఆదరణ దక్కకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల చేనేత రంగం తీవ్రమైన సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడని పరిస్థితుల్లో చేనేత కుటుంబాలు అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోతున్నాయి. జీవనాధారం కోల్పోతున్న చేనేత కార్మికుల వాస్తవ పరిస్థితిని, వారి కష్టాలను అర్థం చేసుకుని వారిని ఆదుకోవడం పాలకులు, ప్రభుత్వాలపై ఉన్న కనీస బాధ్యత. కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతీయ చేనేత వస్త్రాలకు ఎంతో గుర్తింపు ఉన్నప్పటికీ, ఆ వస్త్రాలను నేసే కార్మికుల జీవితాలు మాత్రం చీకట్లోనే మగ్గిపోతుండటం బాధాకరమే.
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