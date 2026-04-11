రాష్ట్రంలో 'సర్' సర్వే వాయిదా - మళ్లీ ఎప్పుడంటే?
ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలు, రాష్ట్రంలో జనగణన ఏర్పాట్లతో ఈ నిర్ణయం - 4.5 లక్షల మందికి రెండేసి చోట్ల ఓట్లు - కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం 25 ఏళ్లకోసారి ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ
Published : April 11, 2026 at 9:59 AM IST
SIR Survey Postponed in June : రాష్ట్రంలో ఏప్రిల్ నెలలో నిర్వహించాలని నిర్ణయించిన ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ సర్వే జాన్కు వాయిదా పడింది. ఏప్రిల్, మే నెలల్లో ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలు అలాగే రాష్ట్రంలో జనగణనలో భాగంగా సిబ్బందికి శిక్షణ వంటి కార్యక్రమాలు ఉండటంతో ఎన్నికల సంఘం వాయిదా వేయడానికి నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ సర్ సర్వే కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం 25 ఏళ్లకోసారి ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ చేస్తోంది. ఈ సవరణ చివరగా 2002లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగింది.
మూడు దశల్లో 'సర్' సర్వే నిర్వహణ : అప్పటి సమగ్ర జాబితా ఆధారంగా 2025 నాటి ఓటర్ల జాబితా మ్యాపింగ్ ప్రక్రియ ఇప్పటికీ కొనసాగుతుంది. దేశవ్యాప్తంగా మూడు దశల్లో సర్ సర్వే నిర్వహించాలని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయం తీసుకుంది. మొదటి దశ బిహార్లో పూర్తయింది. రెండో దశలో మొత్తం 11 రాష్ట్రాల్లో చేపట్టగా అక్కడ మ్యాపింగ్ పూర్తయి సర్ కూడా పూర్తి కావచ్చింది. ఇక చివరి దశకు వస్తే తెలంగాణతో పాటు మిగతా రాష్ట్రాల్లో చేసేందుకు మ్యాపింగ్ ప్రక్రియ మొదలైంది. ఇప్పటివరకు దాదాపు 80 శాతానికిపైగా పూర్తయింది. ఇక గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అయితే వంద శాతం జరిగింది.
'సర్' సర్వే వాయిదాకు కారణం అదేనా? : మ్యాపింగ్ చేసి పెట్టుకున్న ఓటర్ల వివరాలను సర్ సర్వేలో బీఎల్వోలు ఇంటింటికి వెళ్లి పరిశీలన చేస్తారు. ఏప్రిల్ నెలలోనే సర్వే ప్రారంభించాలని మొదట కేంద్రం ఎన్నికల సంఘం భావించి కార్యాచరణ సిద్ధం చేసింది. అయితే రాష్ట్రంలో జనగణన కుటుంబాల లెక్కింపు ప్రక్రియ వచ్చే నెలలో జరగాల్సి ఉంది. కానీ ఏప్రిల్, మే నెలల్లో 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల నేపథ్యంలో తెలంగాణలో సర్ సర్వే వాయిదా పడింది. తిరిగి మళ్లీ జూన్లో ప్రారంభం కానుంది. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో రెండు చోట్ల నమోదైన ఓటర్లు 4.5 లక్షల మంది ఉన్నట్లు కేంద్రం ఎన్నికల సంఘం అధికారుల సర్ సర్వే పూర్తయితే చనిపోయినవారి పేర్లతో పాటు ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా వెళ్లి, అక్కడ ఓటర్లుగా నమోదైన వారి పేర్లను తొలగిస్తారు.
ప్రామాణిక పత్రాలు ఏంటంటే :
- ఈ సర్వే ఓటర్లకు సంబంధించి 11 రకాల గుర్తింపు కార్డులను స్వీకరిస్తుంది.
- 1987 ముందు జన్మించిన వారికి తల్లిదండ్రుల వివరాలు 1987 -2004 వరకు పుట్టిన తేదీ, ధ్రువీకరణ పత్రాలు.
- 2004 తర్వాత అదనపు పత్రాల్లో పాస్పోర్ట్, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల గుర్తింపు కార్డులను తీసుకోనుంది.
- 1987 ముందే అయితే దేశంలో ప్రభుత్వ, స్థానిక సంస్థలు, బ్యాంకులు, ఎల్ఐసీ జారీ చేసిన ఆధారాలు
- జనన ధ్రువీకరణ పత్రం
- కుల ధ్రువీకరణ పత్రం
- విశ్వవిద్యాలయం జారీ చేసిన విద్యా ధ్రువీకరణ పత్రం
- అధికారిక స్థిర నివాసస ధ్రువీకరణ పత్రం
- జాతీయ గుర్తింపు కార్డు
- అటవీ హక్కుల పత్రం
- స్థానిక అధికారుల కుటుంబ గుర్తింపు
- ప్రభుత్వం జారీ చేసిన భూమి లేదా ఇంటి కేటాయింపు పత్రం
- ఇందులో ఏవైనా పత్రాలు సమర్పించాలి.
2002 ఎందుకంటే? : ఆఖరి సారిగా 2002లో సర్ సర్వే జరిగింది. నాటి ఓటరు జాబితాను ప్రక్షాళన చేస్తున్నారు. అక్రమంగా ఓటు హక్కు పొందిన శరణార్థులు, విదేశీయులు, ఒకే వ్యక్తి స్వగ్రామంతో రాజధానిలోనూ ఓటు హక్కు కలిగి ఉండటం వంటి పరిస్థితులకు 'సర్' తో తెరపడుతుంది.
ఎవరు ఓటర్ కార్డు చూపాలంటే? :
- ఏ - 1987 ముందు పుట్టిన వారు 2002లో ఓటరు జాబితాలో ఓటు కలిగి ఉన్న వారు. సర్వే రోజున గుర్తింపు కార్డు చూపాల్సిన అవసరం లేదు.
- బీ - 1987కు ముందు జన్మించి 2002 జాబితాలో ఓటరుగా నమోదు కాని వారు. గుర్తింపు కార్డును సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
- సీ - 1987 నుంచి 2004 మధ్యలో జన్మించిన వారు తమ తల్లిదండ్రుల 2002 నాటి ఓటరు గుర్తింపు కార్డును ఇవ్వాలి.
- డీ - 2004 తర్వాత పుట్టిన వారు తల్లిదండ్రుల ఓటరు వివరాలతో సర్వే పూర్తి చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఓటరు జాబితాలను పరిశీలించేందుకు అధికారులు వస్తున్నారు - ఆ పత్రాలు చూపాల్సిందే