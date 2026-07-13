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ఓటర్లకు అలర్ట్ - ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల సమర్పణకు నేడు, రేపే సమయం

గడువులోగా బీఎల్‌వోలకు అందిస్తేనే ఓటుహక్కు పదిలం - 3,88,34,360 మంది ఓటర్ల సర్‌ డిజిటైజేషన్‌ పూర్తి - ఇంకా రెండు రోజులే గడువు

SIR Submission Of Enumeration Forms in AP
SIR Submission Of Enumeration Forms in AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 10:03 AM IST

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SIR Submission Of Enumeration Forms in AP : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్‌)కు సంబంధించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంకా 27,93,334 మంది ఓటర్ల ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలు డిజిటైజేషన్‌ పెండింగ్‌లో ఉంది. ఎన్నికల సంఘం అధికారిక లెక్కల ప్రకారం, వాటిల్లో 27,86,205 మందికి ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల పంపిణీ పూర్తవగా, మరో 7,129 మందికి ఇప్పటికీ అందివ్వలేదు.

వారిలో కొందరు ఆయా చిరునామాల్లో అందుబాటులో లేకపోవటం, ఫోన్లు చేసినా స్పందించకపోవటం, అలాగే ఫోన్‌ నంబర్లు పనిచేయకపోవటంతో ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు అందజేయలేకపోయారు. అయితే వారికి పత్రాలు ఇవ్వటానికి, డిజిటైజేషన్‌ కోసం వాటిని పోర్టల్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేయటానికి, వివరాలు నింపిన వాటిని వెనక్కి తీసుకోవటానికి ఇంకా రెండు రోజులే గడువు ఉంది. ఇప్పటికే ఓటర్లకు పంపిణీ పూర్తయి, డిజిటైజేషన్‌ పెండింగ్‌లో ఉన్న పత్రాల్లో ఎన్ని వెనక్కి వచ్చాయనే దానిపైనా స్పష్టత లేదు.

99 శాతం ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలు పంపిణీ : రాష్ట వ్యాప్తంగా 4,16,27,694 ఓటర్లకు 4,16,20,565 మందికి (99.98 శాతం) ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలు పంపిణీ చేసినట్లు ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది. వీరిలో 3,88,34,360 (93.29 శాతం) మంది ఓటర్లు తమ వివరాలు నింపిన పత్రాలను సంబంధిత బీఎల్‌వోలకు వెనక్కు ఇచ్చారు. వాటి డిజిటైజేషన్‌ కూడా పూర్తయింది. అయితే పంపిణీ చేసిన పత్రాల్లో మరో 27,86,205 డిజిటైజేషన్‌ మాత్రమే మిగిలి ఉంది. వీటిల్లో ఎక్కువ శాతం పట్టణ, నగర ప్రాంతాల్లోని ఓటర్లకు సంబంధించినవే ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో నిర్దేశిత గడువులోగా వీటిల్లో 20-21 లక్షల ఓటర్లకు సంబంధించిన ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలు వెనక్కి వస్తాయని అనధికారిక అంచనా.

ఆ నాలుగు జిల్లాలు మినహా : మృతులు, అన్‌ కలెక్ట్‌బుల్, డబుల్‌ ఎంట్రీలు, శాశ్వత వలసలు తదితర వాటికి సంబంధించిన ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలు వెనక్కివచ్చే అవకాశం లేదని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఎన్టీఆర్, నెల్లూరు, నంద్యాల, విశాఖపట్నం మినహా మిగతా అన్ని జిల్లాల్లోనూ ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల డిజిటైజేషన్‌ 90 శాతం దాటింది. ఆ నాలుగు జిల్లాల్లోనూ 89 శాతం వరకు డిజిటైజేషన్‌ జరిగింది. రానున్న రెండు రోజుల్లో పెండింగ్‌లో ఉన్నవి పూర్తిచేసేలా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. అందుకోసం ప్రత్యేక డ్రైవ్‌ నిర్వహిస్తున్నారు.

గడువులోగా ఇవ్వకపోతే ఓటుహక్కు కోల్పోతారు : సర్‌కు సంబంధించి ఓటర్లు తమ వివరాలు నింపిన ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల్ని జులై 14లోగా వెనక్కి సమర్పించాలి. ఆ గడువులోగా ఇవ్వకపోతే జులై 21న ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేసే ముసాయిదా జాబితాలో ఓటరు పేరు ఉండదు. ఓటుహక్కు కోల్పోతారు. ఇప్పటికీ ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రం వెనక్కి ఇవ్వకపోతే వెంటనే అప్రమత్తమై మీ బీఎల్‌వోలను సంప్రదించండి.

2002 నాటి ఓటర్ల జాబితాలోని మీ వివరాలు, మీ తల్లిదండ్రులు, లేదా మీ కుటుంబ సభ్యుల వివరాలతో మ్యాపింగ్‌ చేసేందుకు బీఎల్‌వోలు సహకరిస్తారు. ఆన్‌లైన్‌లో సమర్పించాలనుకుంటే https://voters.eci.gov.in వెబ్‌సైట్, ఈసీఐ నెట్‌యాప్‌ల్లోకి వెళ్లి వివరాలివ్వొచ్చు.

‘సర్‌’పై సందేహాలున్నాయా? ఇవిగో సమాధానాలు - ఇంకా ఆలస్యం వద్దు

ఓటర్లకు అలర్ట్ - ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలు సబ్మిట్ చేశారా? - లేదంటే త్వరపడండి

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