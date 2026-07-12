'సర్' మరో రెండు రోజులే - గడువులోగా సమర్పించక పోతే ఓటుహక్కు కోల్పోయే ప్రమాదం
ఇంకా డిజిటైజ్ కావాల్సిన ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు 54,76,855 - వాటిలో వెనక్కి రావాల్సినవే అధికం - రెండు రోజుల్లోనే పంపిణీ చేసి, వివరాలు నింపించి వాటిని వెనక్కి తీసుకోవాలి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 7:35 AM IST
Sir Submission Of Enumeration Forms Online There are Two More Days Left : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(సర్)కు సంబంధించి ఓటర్లు తమ వివరాలు నింపిన ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను బీఎల్వోలకు సమర్పించేందుకు ఈ నెల 14 ఆఖరి గడువు. మరో రెండు రోజులే సమయముంది. ఇప్పటికీ చాలామంది ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను బీఎల్వోలకు ఇవ్వలేదు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 4,16,27,694 మంది ఓటర్లలో 4,16,00,167 మంది(99.93 శాతం)కి ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను పంపిణీ చేశామని ఎన్నికల సంఘం చెబుతోంది.
శనివారం సాయంత్రం వరకూ వాటిలో 3,61,23,312(86.78 శాతం) మాత్రమే డిజిటైజ్ చేయగలిగారు. 54,76,855 మంది పత్రాలను 2 రోజుల్లో డిజిటైజ్ చేయాలి. ఇవి కాకుండా మరో 25,727 మందికి ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల పంపిణీ పెండింగ్లో ఉంది. ఈ రెండు, మూడు రోజుల్లోనే పంపిణీ చేసి, వివరాలు నింపించి వాటిని వెనక్కి తీసుకోవాలి. డిజిటైజేషన్ పెండింగ్లో ఉన్న 54,76,855 మంది ఓటర్ల ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల్లో చాలావరకూ బీఎల్వోలకు అందలేదు. వారిలో చాలామందికి బీఎల్వోలు ఫోన్లు చేస్తున్నా స్పందించట్లేదు.
పత్రాల పంపిణీ దశలోనే తప్పటడుగులు : ఎన్నికల సంఘం నిబంధనల ప్రకారం బీఎల్వోలే ఇంటింటికీ వెళ్లి ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు అందివ్వాలి. ఒక్కో బీఎల్వో పరిధిలో 800-1,200 ఓట్లే ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రతి ఇంటికీ మూడు సార్లు వెళ్లాలని ఈసీ నిర్దేశించింది. పత్రాల పంపిణీ దశలోనే కొందరు బీఎల్వోలు తప్పటడుగులు వేశారు. పంపిణీ పూర్తి చేసేశామని రికార్డుల్లో చూపించుకోవటం కోసం తోచిన విధంగా డిస్పోజ్ చేశారు. కొందరు ఓటర్లను వారి వద్దకు పిలిపించి ఈ పత్రాలు ఇవ్వగా, మరికొందరు స్థానికంగా ఉండే రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన బూత్ లెవల్ ఏజెంట్లకు అప్పగించారు. ఇంకొందరు పంపిణీ చేయకుండానే చేసినట్లు చూపించారు. ఆ పత్రాలు ఓటర్లకు చేరాయో లేదో తెలియని పరిస్థితి. వాటిని తిరిగి తీసుకోవడం వారికి ఇప్పుడు సమస్యగా మారింది.
నగరాలు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న వారిలో పలువురికి వారి స్వగ్రామాల్లో, ప్రస్తుతం నివసిస్తున్న చోటా ఓట్లు ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఓట్లకు సంబంధించిన ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలూ వారికి అందాయి. చాలామంది స్వగ్రామాల్లో ఓట్లు కొనసాగించుకునేందుకు మొగ్గు చూపి అక్కడే పత్రాలు సమర్పించారు. నగర, పట్టణ ప్రాంతాల ఓట్లకు సంబంధించిన ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల్ని పక్కన పడేశారు. బీఎల్వోలు ఫోన్లు చేసినా, అడిగినా వారి నుంచి స్పందన ఉండట్లేదు.
పట్టణాల్లో అద్దెకు ఉండేవారు, ఇళ్లు మారిపోవటం వల్ల చిరునామాలు, ఫోన్ నంబర్లను పట్టుకోవటం ఇబ్బందవుతోంది. అలాంటి వారి ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల్లో చాలావరకూ వెనక్కి రావట్లేదు. కొందరు ఓటర్లకు ఎన్యూమరేషన్ పత్రం ఎలా నింపాలో తెలియకపోవటం, 2002 నాటి ఓటర్ల జాబితాలో తమ వివరాలు తెలుసుకోవటం ఎలాగో తెలియక పోవటం తదితర సమస్యలు తలెత్తాయి. ఉద్యోగరీత్యా వివిధ ప్రాంతాలకు తిరుగుతున్న వారికి 2002లో తమ ఓటు ఎక్కడ ఉందో తెలియకపోవటం ఇబ్బందికరంగా మారింది.
మీకు ఎన్యూమరేషన్ పత్రం అందలేదా? : మీకు ఎన్యూమరేషన్ పత్రం అందలేదా? అందినా వివరాలు నింపిన పత్రాన్ని తీసుకోవటానికి బీఎల్వో రాలేదా? ఆలస్యం చేయొద్దు. వెంటనే మీ బీఎల్వోను సంప్రదించండి. వారి ఫోన్ నంబరు తెలియకపోతే ‘ఈసీఐ నెట్’ మొబైల్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ‘బుక్ ఏ కాల్ విత్ బీఎల్వో’ విభాగంలోకి వెళ్లి మీ ఫొటో ఓటరు గుర్తింపు కార్డు నంబరు, మీ ఫోన్ నంబరు నమోదు చేయండి. ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని నమోదు చేస్తే చాలు. మీకు బీఎల్వోతో కాల్ బుక్ అవుతుంది. బీఎల్వోనే మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తారు.
సబ్మిట్ అయ్యిందో లేదో చూసుకోండి : చాలామంది ఓటర్లు వారి ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను బీఎల్వోలకు ఇచ్చినప్పటికీ, అవి డిజిటైజ్ అయ్యాయో లేదో తెలియక సతమతమవుతున్నారు. అలాంటి వారు https://voters.eci.gov.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి ఓటరు ఫొటో గుర్తింపు కార్డు నంబరు నమోదు చేసి ఎన్యూమరేషన్ పత్రం సబ్మిట్ అయ్యిందో లేదో చూసుకోవచ్చు.
‘సర్’పై సందేహాలున్నాయా? ఇవిగో సమాధానాలు - ఇంకా ఆలస్యం వద్దు
ఓటర్లకు అలర్ట్ - ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు సబ్మిట్ చేశారా? - లేదంటే త్వరపడండి