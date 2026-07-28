90 వేలు - ఒక్క తిరుపతిలోనే తొలగించాల్సిన దొంగ ఓట్ల లెక్క ఇదీ!
సర్ ప్రక్రియలో భారీగా బయటపడుతున్న దొంగ ఓట్లు - ఒక్క తిరుపతిలోనే తొలగించాల్సిన ఓట్ల సంఖ్య 90 వేల పైమాటే - భారీ సంఖ్యలో చిరునామాల్లో లేని, శాశ్వతంగా వలసలు వెళ్లినవారు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 10:02 AM IST
Tirupati Assembly Constituency : 2021 తిరుపతి లోక్సభ ఉపఎన్నికలు జరిగిన తీరు అప్పట్లో తీవ్ర విమర్శలకు గురైన విషయం గుర్తుండే ఉంటుంది. ఎలాగైనా గెలిచి తీరాలని అప్పటి అధికార పార్టీ వైఎస్సార్సీపీ భారీగా దొంగ ఓట్లు చేర్చిందని, పక్క నియోజకవర్గాల నుంచీ ఓటర్లను తరలించిందన్న ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. వైఎస్సార్సీపీ దొంగ ఓట్లు చేర్చారన్న విషయం 'సర్'తో నిర్ధారణ అయ్యింది. ఒక్క తిరుపతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోనే తొలగించాల్సినవి 90 వేల ఓట్లు ఉన్నాయంటే, ఎంతగా అవకతవకలు జరిగాయో ఊహించవచ్చు. అటు కర్నూలు, కడప, అనంతపురం, నెల్లూరు వంటి నియోజకవర్గాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది.
తిరుపతి శాసనసభ నియోజకవర్గంలో తొలగించాల్సిన ఓట్లు ఏకంగా 90 వేలకు పైగా ఉన్నట్లు, ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ-సర్లో వెల్లడైంది. వీరిలో 57 వేల మందికి పైగా శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిపోయినవారే ఉన్నారు. మరో 20 వేల మందికి పైగా ఆ చిరునామాల్లో లేని వారు లేదా వివరాలు లభ్యం కానివారు ఉన్నారు. ఇంకో 6 వేల మందికి పైగా వ్యక్తులకు రెండేసి ఓట్లు ఉన్నాయి.
దాదాపు మూడో వంతు నకిలీ ఓటర్లే: తిరుపతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో మొత్తం 2 లక్షల 95 వేల 288 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. వీరిలో 90 వేల 882 మంది అంటే 30.77 శాతం ఓట్లను తొలగించాల్సిన జాబితాలోకి ఎన్నికల సంఘం చేర్చింది. అలా చూస్తే ఇక్కడ దాదాపు మూడో వంతు నకిలీ ఓటర్లేనని తేటతెల్లమవుతోంది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో తిరుపతి లోక్సభ ఉప ఎన్నిక వేళ ఆ పార్టీ నేతలు ప్రధానంగా తిరుపతి శాసనసభ పరిధిలో కల్పిత చిరునామాలు, వ్యక్తుల పేర్లతో భారీగా ఓట్లు చేర్చారు. నకిలీ ఓటరు ఐడీ కార్డులు తయారుచేయించారు. దొంగ ఓటర్లును తరలించి ఓట్లు వేయించారు. ఆ వ్యవహారమంతా ఇప్పుడు సర్లో బయటపడింది. రాష్ట్రంలోని పలు నియోజకవర్గాల్లో ప్రధానంగా రాయలసీమ జిల్లాల్లో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు అప్పట్లో భారీ ఎత్తున దొంగ ఓట్లు చేర్పించారన్న ఆరోపణలున్నాయి. అవన్నీ సర్లో వెలుగుచూశాయి.
ఆ రెండు నియోజకవర్గాల్లోనే అత్యధికం: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలోనే దొంగ ఓట్లపై ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులు ఎన్నికల సంఘానికి అనేకసార్లు ఫిర్యాదులు చేశారు. ఇప్పుడు సర్లో లెక్కలతో సహా ఆ ఆరోపణలు నిజమేనని నిర్ధారణ అయ్యాయి. ఒక్క కర్నూలు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోనే 24.67 శాతం ఓట్లను తొలగించాల్సిన జాబితాలో చేర్చారు. నియోజకవర్గంలో 2 లక్షల 74 వేల 622 ఓట్లకు గాను తొలగించాల్సిన ఓట్లు 67 వేల 755 ఉన్నట్లు తేల్చారు. 22 వేల 210 మంది వివరాలు లభ్యం కాలేదు. మరో 28 వేల 594 మంది శాశ్వత వలసలు వెళ్లిపోయారు. 11 వేల 449 మందికి రెండేసి ఓట్లున్నాయి. పాణ్యంలోనూ 15.52 శాతం ఓట్లను తొలగించాల్సిన జాబితాలో ఉంచారు. కర్నూలు జిల్లా పరిధిలో 60 వేల 768 డబుల్ ఎంట్రీ ఓట్లు ఉంటే వాటిలో అత్యధికం కర్నూలు, పాణ్యం నియోజకవర్గాల్లోనే కనిపించాయి.
సగం మంది కడప నియోజకవర్గంలోనే: వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్ సొంత జిల్లాలోని కడప నియోజకవర్గంలో 2 లక్షల 83 వేల 973 మంది ఓటర్లు ఉండగా, అందులో 67 వేల 31 ఓట్లు తొలగించాల్సిన జాబితాలోకి చేర్చారు. ఇది 23.60 శాతం. 32 వేల 73 మంది ఓటర్లు వారి చిరునామాల్లో అందుబాటులో లేని, లేదా వివరాలు లభ్యం కానివారే. 18 వేల 557 మంది శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిపోయారు. 8 వేల 669 మందికి రెండేసి ఓట్లున్నాయి. ఇక్కడి ఓట్లలో సుమారు పావు వంతు దొంగ ఓట్లేనని, అవన్నీ వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని నమోదు చేసినవేనన్న ఆరోపణలున్నాయి. చిరునామాల్లో అందుబాటులో లేని లేదా వివరాలు లభ్యం కాని ఓటర్లు రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా 79 వేల 40 మంది కడప జిల్లాలోనే ఉన్నారు. అందులో దాదాపు సగం కడప నియోజకవర్గంలోనే ఉన్నారు.
వైఎస్సార్సీపీ హయాం నాటి ఓట్లు: తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరిలో 3 లక్షల 13 వేల 795 ఓట్లకు గాను 50 వేల 273 ఓట్లు తొలగింపు జాబితాలో ఉన్నాయి. వీరిలో 19 మందికి పైగా ఓటర్ల ఆచూకీ లేదు. 16 వేల మంది శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిపోయారు. ఇవన్నీ వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నమోదైన దొంగ ఓట్లేనన్న విమర్శలున్నాయి. నెల్లూరు రూరల్లో 2 లక్షల 82 వేల 312 మంది ఓటర్లకు గాను 57 వేల 948 ఓట్లు తొలగించాల్సి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఇందులో 18 వేల 287 మంది ఆచూకీ లభ్యం కాలేదు. 21 వేల 911 మంది శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిపోయారని, 7 వేల 929 ఓట్లు డబుల్ ఎంట్రీలని తేలింది. అనంతపురం అర్బన్లో 2 లక్షల 82 వేల 463 మంది ఓటర్లకు గాను 53 వేల 790 ఓట్లు తొలగించాల్సి ఉందని తేల్చారు. ఇందులో 14 వేల 816 మంది ఆచూకీ లభ్యం కాలేదని,17 వేల 861 మంది శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిపోయారని తేలింది. 10 వేల 556డబుల్ ఎంట్రీలున్నాయని గుర్తించారు.
ఏపీలో సర్ ఎఫెక్ట్ - తొలగించాల్సిన జాబితాలో 44.89 లక్షల ఓట్లు
'సర్' ప్రక్రియలో దొంగ ఓట్ల గుట్టు రట్టు - అవన్నీ వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నమోదైనవే!