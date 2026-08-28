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'మీ పేర్లు మేం చదవలేెం' : చాయ్​ తాగి - బిస్కెట్​ తిని సాదాసీదాగా వెళ్లిపోయారు 'సర్​'!

20 పోలింగ్‌ కేంద్రాలను కలిపి ఒకేచోట సమావేశాలు - అధికారులు ఫొటోలు దిగి, చాయ్‌ తాగి, బిస్కెట్లు తిని వెళ్లిపోయారని విమర్శలు - పాతబస్తీలో పరిస్థితి మరీ దారుణం

DRAFT VOTERS LIST
ఓటర్ల ముసాయిదా జాబితా (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 28, 2026 at 12:59 PM IST

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Updated : August 28, 2026 at 1:05 PM IST

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Meetings On Draft Voters List In State : ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్​) ప్రక్రియలో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఓటర్ల ముసాయిదా జాబితాపై గురువారం జరిగిన గ్రామ సభలు సాదాసీదాగా ముగిశాయి. ప్రధానంగా హైదరాబాద్​ నగరంలో మొక్కుబడిగా సమావేేశాలు నిర్వహించారు. ఎన్నికల సంఘం ఓటర్ల పేర్లను చదివి వినిపించాలని ఆదేశించినా కానీ ఏ ఒక్క పోలింగ్‌ కేంద్రంలోనూ అధికారులు ఓటరు జాబితా చదవలేదు. అంతేకాదు కొన్ని సభల్లో ఫారాలను సైతం తీసుకుని రాలేదు. ఫొటోలు దిగి, చాయ్‌ తాగి, బిస్కెట్లు తిని వెళ్లిపోయారని పలువురు ఆరోపిస్తున్నారు.

20 పోలింగ్‌ కేంద్రాలను కలిపి ఒకేచోట : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 36,353 పోలింగ్‌ కేంద్రాల పరిధిలో సభలను నిర్వహించారు. ఈ సమావేశాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో 6, 7, 8 ఫారాలను అసలు తీసుకురాలేదు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఓటరు నమోదు, సవరణ పత్రాలనూ పంపిణీ చేసినప్పటికీ వాటి గురించి వివరించలేదు. నిరక్షరాస్యులు, ఓటరు జాబితాలో పేరు చూసుకోవడం తెలియని వారిని ఉద్దేశించి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం వార్డు సభల నిర్వహణకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. అయితే సమావేశంలో పాల్గొన్న అధికారులు ఓటర్లతో మీ పేర్లు మేము చదవలేం, జాబితాలో మీ పేరును మీరే చూసుకోండని సమాధానమిచ్చారు. ఈ సమస్యకు అసలు కారణం 20 పోలింగ్​ కేంద్రాలకు ఒకేచోట సమావేశం నిర్వహించటమేనని అంటున్నారు.

సర్​ జాబితాలో ఓటర్ల చిక్కులు : ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాలో పలుచోట్ల వలస కార్మికుల ఓట్లను ఏఎస్​డీడీ జాబితా కింద తొలగించారు. వాటికి సంబంధించిన వివరాలను ఈ సమావేశంలో వెల్లడించారు. ఇక గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​లోని జూబ్లీహిల్స్​ నియోజకవర్గంలో ఓ వార్డు సభలో సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. సుమారు 80 మంది ఓటర్లకు అన్​-మ్యాపింగ్​ కింద నోటీసులు వచ్చాయి. 'మేము ఎస్​ఐఆర్​-2002 వివరాలనే అందులో నమోదు చేశాం. యాప్​లో సరిగా అప్​లోడ్​ చేయకపోవడం వల్లే మాకు నోటీసులు అందాయి' అని బాధితులు మొర పెట్టుకుంటున్నారు.

పాతబస్తీలో మరీ దారుణం : గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​లోని మూడు జిల్లాల్లో 10 వేల కేంద్రాలు ఉన్నాయి. కానీ 500 ప్రాంతాల్లోనే సమావేశాలు జరిగాయి. ఆ సమావేశాలు కూడా రెండు, మూడు గంటలు మాత్రమే కొనసాగాయి. ఓటర్లకు ఫారాలు సరిగ్గా పంపిణీ చేయకుండా శుక్ర, శనివారాల నుంచి నోటీసులపై విచారణ ప్రారంభిస్తుండటం అధికారుల నిర్లక్ష్య వైఖరికి అద్దం పడుతోంది. హైదరాబాద్​లోని పాత బస్తీలో మాత్రం మరీ దారుణ పరిస్థితి ఏర్పడింది. అక్కడ నోటీసుల పంపిణీ మూడంకెలకు మించలేదు.

ఇవాళే గ్రామ, వార్డు సభలు - ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను వినిపించనున్న బీఎల్వోలు

SIR : రేపు రాష్ట్రవ్యాప్త గ్రామ సభలు - ప్రజల సమక్షంలో ఓటర్ల జాబితాను చదివి వినిపించనున్న బీఎల్వోలు

Last Updated : August 28, 2026 at 1:05 PM IST

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MEETING ON DRAFT VOTERS LIST
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SIR PROCESS IN TELANGANA 2026
రాష్ట్రంలో ఓటర్ల ముసాయిదా జాబితా
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