ETV Bharat / state

ఆన్​లైన్​లో ఎస్​ఐఆర్​ ఓటర్ల నోటీసుల జాబితా - ఇలా చెక్​ చెసుకోండి

తెలంగాణలో మొత్తం 92.87 లక్షల మంది ఓటర్లకు నోటీసులు - నోటీసులు వివరాలపై గత కొంత కాలంగా గందరగోళం - స్పష్టత కోసం వెబ్​సైట్​లో ఓటర్ల జాబితాను పెట్టిన ఎన్నికల సంఘం

SIR Notice Voter List
ఎన్నికల సంఘ వెబ్​సైట్ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2026 at 8:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SIR Notice Voters List in Website : ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్‌) లో భాగంగా నోటీసులు జారీ అయిన ఓటర్ల పూర్తి వివరాలను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం http://ceotelangana.nic.in వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంచింది. తెలంగాణలో మొత్తం 92.87 లక్షల మంది ఓటర్లను ఎన్నికల అధికారులు నోటీసులు ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు. ఇందులో భారీగా అనామలీస్‌ ఓటర్లు 60.50 లక్షల మంది, అన్‌-మ్యాపింగ్‌ ఓటర్లు 32.36 లక్షల మంది ఉండటం ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ఇప్పటివరకు ఎన్నికల సంఘం వెబ్‌సైట్‌లో ముసాయిదా జాబితాను మాత్రమే అందుబాటులో ఉంచారు. అందులో ఎవరెవరికి నోటీసులు వచ్చాయనే వివరాలు మాత్రం అందుబాటులో లేవు. బీఎల్‌వోలు ఇంటికి వచ్చి స్లిప్‌ అందిస్తేనే ఆ ఓటరుకు నోటీసులు వచ్చినట్లు తెలిసేది.

రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం వెబ్‌సైట్‌లో : నోటీసులు అందుకునే వారి వివరాలను వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంచాలని తెలంగాణలోని ప్రధాన పార్టీలు పలుమార్లు ఎన్నికల సంఘం అధికారులకు వినతి పత్రాలను అందించాయి. దీంతో నోటీసులు పొందిన ఓటర్ల వివరాలను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అధికారులు వెబ్‌సైట్‌లో పెట్టారు. ఓటర్లు సీఈవో తెలంగాణ సైట్‌లోకి వెళ్లి నో మ్యాపింగ్‌ అండ్‌ అనామలీస్‌ ఆప్షన్‌లోకి వెళితే అక్కడి మీ జిల్లా, నియోజకవర్గాన్ని ఎంటర్​ చేయాలి. మీ గ్రామం పోలింగ్ బూత్​ వివరాలు ఉంటాయి. నోటీసులు జారీ అయిన ఓటర్ల వివరాలు పోలింగ్‌ బూత్‌ల వారీగా పూర్తిగా తెలుసుకోవచ్చు.

నోటీసు జాబితాలో పేరు లేకపోతే : ఓటర్ల ముసాయిదా జాబితాలో పేరు ఉండి, నోటీసు జాబితాలో పేరు లేకపోతే వారి ఎస్​ఐఆర్​ వివరాలు సమగ్రంగా ఉన్నట్లు గమనించాలి. వారు ఎలాంటి గుర్తింపు పత్రాలను బీఎల్​వోలకు అందించాల్సిన అవసరం ఉండదు. తుది జాబితాలో వారి పేర్లు ప్రచురణకు వెళ్తాయి. నోటీసు జాబితాలో పేరు ఉంటే మాత్రం అధికారులు సూచించిన తేదీల్లో సంబంధిత గుర్తింపు కార్డు వివరాలను అందించాల్సి ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

అక్టోబర్ 7 వరకు అవకాశం : సర్​ గడువును పొడిగిస్తూ ఎన్నికల సంఘం సెప్టెంబరు 7 వ తేదీన నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ సుదర్శన్ రెడ్డి​ విజ్ఞప్తితో కేంద్రం గడువును పొడిగించింది. దీంతో క్లెయిమ్‌లు, అభ్యంతరాల స్వీకరణ కోసం అక్టోబర్ 7 వరకు అవకాశం ఉంది. నవంబర్ 9వ తేదీన తుది ఓటరు జాబితా ప్రచురిస్తారు. ప్రస్తుతం పరిస్థితుల్లో ఓటర్లకు ఈ సమయం అత్యంత కీలకం కానుంది.

భారీగా నోటీసుల జారీ : బీఎల్వోలు ఇంటింటికి వెళ్లి ఓటర్లకు నోటీసులు అందించాలని ఎన్నికల సంఘం స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇస్తున్నా, క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది మాత్రం, కొన్ని చోట్ల నోటీసులు నేరుగా అందిస్తూ, మరికొన్ని చోట్ల ఫోన్​ చేసి నోటీసులు తీసుకెళ్లాలని చెబుతున్నారు. దీనికి తోడు ప్రజల్లోను సర్​ ప్రక్రియపై అవగాహన లోపం కనిపిస్తోంది. కొన్ని చోట్ల భారీగా నోటీసులు జారీ అయినా కూడా చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే హియరింగ్​కు హాజరవుతున్నారు. సర్​ ప్రక్రియతో హైదరాబాద్ నగరంలో భారీ సంఖ్యలో ఓట్లు తొలగిపోనున్నాయి. ఇతర రాష్ట్రాల వారు వారి సొంత రాష్ట్రంలోని ఓటుకే ప్రాధాన్యత ఇస్తుండటంతో ఇక్కడ ఓటును తీసేసుకుంటున్నారు. ఇలా దాదాపు 30 నుంచి 40 లక్షల మంది ఉన్నట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

ఎస్ఐఆర్ గడువు పొడిగింపు - నవంబర్ 9న తుది ఓటరు జాబితా ప్రచురణ

తెలంగాణలో కోటి ఓట్లను తొలగించే కుట్ర జరుగుతోంది : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

TAGGED:

ELECTION COMMISSION
SIR NOTICE VOTER LIST
UN MAPPING VOTERS
NO MAPPING AND ANOMALIES
SIR NOTICE VOTER LIST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.