ETV Bharat / state

ఇంటింటి సర్వేకు స్వస్తి, నాయకులతో దోస్తీ - కొంతమంది సిబ్బంది తీరుతో గందరగోళంగా ఓటరు సర్వే

చిరునామా దొరకట్లేదంటూ బీఎల్వోల ఇష్టారాజ్యం - రాజకీయ పార్టీల కార్యాలయాల్లో ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలు - ఒటరు సర్వేను గందరగోళంగా మార్చిన కొందరు అధికారులు

Delay in Distribution of Enumeration Forms
Delay in Distribution of Enumeration Forms (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 1, 2026 at 10:29 PM IST

|

Updated : July 1, 2026 at 10:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Delay in Distribution of Enumeration Forms : కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం(సీఈసీ) ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన ఓటరు సర్వేను కొంతమంది అధికారులు గందరగోళంగా మార్చారు. పనిచేసేందుకు బద్ధకించిన కొందరు బూత్‌ లెవల్​ అధికారులు(బీఎల్వోలు) ఓటరు నమోదు పత్రాలను రాజకీయపార్టీలకు అప్పగిస్తున్నారు. మరికొందరు బీఎల్వోలు రాజకీయపార్టీల ఒత్తిడితో ఎన్యూమరేషన్‌ పేపర్లను కార్యకర్తలకు ఇచ్చి ఇంటికి వెళ్లిపోతున్నారు. దాంతో ఓటర్లు స్థానిక నేతల ఇళ్లు, పార్టీ ఆఫీసుల చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తున్నారు. ఓల్డ్​సిటీలోని ఏడు నియోజకవర్గాలతో పాటు కూకట్‌పల్లి, శేరిలింగంపల్లి, జూబ్లీహిల్స్, ముషీరాబాద్, సికింద్రాబాద్, కంటోన్మెంట్, కుత్బుల్లాపూర్‌ తదితర నియోజకవర్గాల్లో ఈ సమస్య స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

ఇంటింటికీ వెళ్లాల్సిందే : ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారాల పంపిణీకి ఏడు రోజుల గడువు ఉంది. రోజుకు 100 నుంచి 200 పత్రాలు పంపిణీ చేస్తే గడువు తేదీలోపు పంపిణీ పూర్తవుతుంది. ఇళ్లలో ఎవరూ లేనట్లయితే అలాంటి ఇళ్లకు రెండుమూడుసార్లు వెళ్లాలన్నది రూల్. అప్పుడూ కుదరనట్లయితే ఆ ఇంటి తలుపు లేదా కిటికీల్లోంచి ఫారాలను లోపలికి వేయాల్సి ఉంటుంది. సులభంగా పూర్తయ్యే ఈ ప్రక్రియను బీఎల్వోలు పని భారంగా భావిస్తున్నారు. ఆయా రాజకీయ పార్టీలతో చేతులు కలిపి పారదర్శకంగా, ప్రశాంతంగా జరగాల్సిన ఓటరు సర్వేను నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు. ఈ పద్ధతితో అర్హులైన ఓటర్లకు ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలు అందకపోయే అవకాశం ఉంది. వారి ఓటరు గుర్తింపు కార్డులు సర్‌-2026 జాబితాలో ఉండవు.

Delay in Distribution of Enumeration Forms
గౌతమ్‌నగర్‌లో ఓ చోట కూర్చుని స్థానిక నేతలతో కలిసి పత్రాలు పంచుతున్న బీఎల్వో (ETV Bharat)

సానుభూతిపరులకే ఓటు? : దాదాపు ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఏదో ఓ రాజకీయ పార్టీకి అనుకూలంగా ఉండే బస్తీలు, అపార్ట్‌మెంట్లు, కాలనీలు కొన్ని ఉంటాయి. అలాంటిచోట ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారాల పంపిణీలో వివక్ష చోటు చేసుకుంటోంది. కొంతమందికి ఇచ్చి మరికొందరికి ఇవ్వకపోవడం బస్తీల్లో చిచ్చు రేపుతోంది.ఇదేంటని ప్రశ్నిస్తే మీఇంటికి తాళం వేసి ఉండటంతో ఇవ్వలేకపోయామని బీఎల్వోలు సమాధానమిస్తున్నారు.

సమస్యలు ఇలా :

  • మలక్‌పేట్‌ నియోజకవర్గంలోని చావుని డివిజన్‌కు చెందిన ఓ ఓటరు బీఎల్వోకు ఫోన్‌ చేసి ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారాలు ఇవ్వాలని కోరారు. డివిజన్‌లోని డైనమిక్‌ హైస్కూల్‌ పక్కనున్న ఎంఐఎం పార్టీ ఆఫీసుకు వెళ్లి సల్మాన్‌ను సంప్రదించాలని, ఆయన వద్ద పత్రాలున్నాయని బీఎల్వో సమాధానమిచ్చాడు. ఓల్డ్​సిటీలో ఏడు నియోజకవర్గాల్లోనూ ఓటరు సర్వే ఇలాగే కొనసాగుతోంది. అధికారులు కేవలం ప్రేక్షకపాత్రను వహిస్తున్నారు.
  • కూకట్‌పల్లి నియోజకవర్గంలోని ఫతేనగర్‌లోని గౌతమ్‌నగర్‌లో బీఎల్వో ఓ ఇంటి వద్దకు ఓటర్లను పిలిపించి పత్రాలు పంపిణీ చేశారు.
  • సికింద్రాబాద్‌ నియోజకవర్గంలోని సీతాఫల్‌మండి డివిజన్‌లో ఓ ప్రజాప్రతినిధికి చెందిన ఫంక్షన్‌హాల్‌ కేంద్రంగా ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారాల పంపిణీ జరుగుతోంది. కార్యకర్తలే ఓటర్లను పిలిపించి వాటిపై సంతకాలను తీసుకుంటున్నారు.
  • జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గం శ్రీకృష్ణానగర్, రహ్మత్‌నగర్, బోరబండ, ఎర్రగడ్డ డివిజన్లలో ప్రజాప్రతినిధి అనుచరులే ఎన్యూమరేషన్‌ పేపర్లను పంపిణీ చేస్తున్నారు. కొంతమందికి మాత్రమే ఇస్తున్నారని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఆ 14 గ్రామాలకు 2 రాష్ట్రాల్లో ఓటు హక్కు - ఎటూతేల్చని ప్రభుత్వాలు - 'సర్​'కు స్థానికుల ససేమిరా

Last Updated : July 1, 2026 at 10:35 PM IST

TAGGED:

SIR SURVEY IN TELANGANA
VOTER REGISTRATION ISSUES IN TG
తెలంగాణలో ఓటర్ల జాబితా సవరణ
VOTERS FACING PROBLEMS WITH SIR
SIR SURVEY IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.