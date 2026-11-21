రాష్ట్రానికి రూ.38,362 కోట్ల పెట్టుబడులు - 20 వేల మందికి ఉపాధి
Titanium Complex In Srikakulam: ప్రముఖ సంస్థలు భారీ పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు సమర్పించాయి. వివిధ సంస్థలు రూ. 38,362.12 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఆసక్తి చూపాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 5:02 PM IST
కియా, అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్, సెయింట్-గోబైన్ వంటి ప్రముఖ సంస్థలు భారీ పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు సమర్పించాయి. మొత్తం మీద, వివిధ సంస్థలు రూ. 38,362.12 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఆసక్తి చూపాయి. దీని ద్వారా సుమారు 20,398 మందికి ఉపాధి లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రతిపాదనలపై శుక్రవారం సచివాలయంలో, ప్రధాన కార్యదర్శి సాయి ప్రసాద్ అధ్యక్షతన జరిగిన రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక కమిటీ (ఎస్ఐపీసీ) సమావేశంలో చర్చించారు.
విశాఖపట్నంలో ఇటీవల జరిగిన 'పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్' తర్వాత, పలు కంపెనీలు ప్రభుత్వంతో అవగాహన ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేశాయి. వీటిలో కొన్ని సంస్థలు ఇప్పటికే తమ ప్రాజెక్టులను క్షేత్రస్థాయిలో ప్రారంభించే ప్రక్రియను కూడా మొదలుపెట్టాయి. కియా ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో రూ. 19,000 కోట్ల పెట్టుబడితో రెండవ కార్ల తయారీ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించింది.
330.03 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ కేంద్రాన్ని నిర్మించాలని కంపెనీ యోచిస్తోంది. దీని ద్వారా 12,000 మందికి ఉపాధి లభించనుంది. పెనుకొండ సమీపంలో ఉన్న ప్రస్తుత ప్లాంట్లో ఏటా 4,30,000 కార్లు తయారవుతుండగా, కొత్త ప్లాంట్ ద్వారా అదనంగా మరో 2,00,000 కార్ల ఉత్పత్తి సామర్థ్యం సమకూరుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన విధానం ద్వారా ప్రోత్సాహకాలను కల్పించాలని కంపెనీ కోరింది.
టైటానియం కాంప్లెక్స్ ఏర్పాటు : అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్, శ్రీకాకుళం జిల్లాలో రూ. 13,667 కోట్ల పెట్టుబడితో ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ టైటానియం కాంప్లెక్స్ను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించింది. 2032 నాటికి ఈ ప్లాంట్ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేస్తామని, దీని ద్వారా 765 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తామని కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ కాంప్లెక్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో టైటానియం పారిశ్రామిక పర్యావరణ వ్యవస్థ అభివృద్ధికి మార్గం సుగమం చేస్తుందని తెలిపింది.
సెయింట్-గోబైన్ సంస్థ, అనకాపల్లి జిల్లా అచ్యుతాపురంలో రూ. 1,800 కోట్ల పెట్టుబడితో రోజుకు 12 టన్నుల సామర్థ్యం కలిగిన ఫ్లోట్ గ్లాస్ తయారీ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించింది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 500 మందికి ఉపాధి లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ సంస్థ అక్టోబర్ 2029 నాటికి నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీని కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన (కస్టమైజ్డ్) విధానం ద్వారా ప్రోత్సాహకాలను కల్పించాలని కోరింది.
ఏటీసీ టైర్స్ ప్లాంట్ : ఏటీసీ టైర్స్ సంస్థ అనకాపల్లి జిల్లాలో తన ప్లాంట్ను విస్తరించేందుకు ప్రతిపాదించింది. 97.11 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో చేపట్టనున్న ఈ ప్రాజెక్టు కోసం రూ. 1,047.47 కోట్ల పెట్టుబడిని ప్రతిపాదించింది. మార్చి 2029 నాటికి నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ఈ సంస్థ, దీని ద్వారా 350 ఉద్యోగాలను కల్పించడంతో పాటు, రోజువారీ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని 100 టన్నుల మేర పెంచనుంది.
స్మార్ట్ గార్మెంట్ ప్లాంట్ : ఈస్ట్మ్యాన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ గ్లోబల్ క్లోతింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ, చిత్తూరు జిల్లాలోని టెనెబండ గ్రామంలో 'స్మార్ట్ గార్మెంట్' తయారీ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రతిపాదించింది. ఈ పెట్టుబడి మూడు దశల్లో ఉంటుంది. మొదటి దశ నిర్మాణం ఏప్రిల్ 2027 నాటికి పూర్తవుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా 3,103 మందికి ప్రత్యక్ష ఉపాధి, 1,500 మందికి పరోక్ష ఉపాధి లభిస్తుందని సంస్థ పేర్కొంది. ప్రకాశం జిల్లా ముండ్లమూరు మండలంలో, ఆర్వీఏఎస్ రీజెన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ రోజుకు 12 టన్నుల సామర్థ్యం గల కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేసేందుకు ముందుకు వచ్చింది. రూ. 66.50 కోట్ల పెట్టుబడితో చేపట్టనున్న ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా 600 మందికి ఉపాధి లభించనుంది.
ఈకోరన్ ఎనర్జీ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ : జెంటారి రెన్యూవబుల్స్ ఇండియా క్యాస్టర్ వన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ, నంద్యాల జిల్లా బేతంచెర్లలో రూ. 1,722 కోట్ల పెట్టుబడితో 210 మెగావాట్ల పవన విద్యుత్ ప్రాజెక్టును ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించింది. గతంలో 'ఈకోరన్ ఎనర్జీ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్'కు కేటాయించిన ప్రాజెక్టును తమ పేరు మీదకు బదిలీ చేయాలని ఈ సంస్థ కోరింది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా 400 ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి.
'నోవోటెల్' బ్రాండ్తో హోటల్ : శ్రీ భ్రమర టౌన్షిప్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ, చీరాలలో 'అకోర్ గ్రూప్'కు చెందిన 'నోవోటెల్' బ్రాండ్తో ఫోర్-స్టార్ హోటల్ను నిర్మించేందుకు ప్రతిపాదించింది. రూ. 264.10 కోట్ల పెట్టుబడితో చేపట్టనున్న ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా 990 మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని సంస్థ పేర్కొంది. అలాగే, ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక విధానం ప్రకారం ప్రోత్సాహకాలను కల్పించాలని కోరింది. ఏఎస్జీ ఇన్ఫ్రా అండ్ డెవలపర్స్, విజయనగరం జిల్లాలోని భోగపురంలో లీజుకు తీసుకున్న భూమిలో ‘హయత్ సెలెక్ట్’ బ్రాండ్ క్రింద రూ. 125 కోట్ల పెట్టుబడితో ఒక ఫోర్-స్టార్ హోటల్ను అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రతిపాదించింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా 800 మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని అంచనా. భోగపురం గ్రాండ్ హోటల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, కర్నూలు జిల్లాలోని మంత్రాలయంలో ఐటీసీ ఫార్చ్యూన్ నుంచి లీజుకు తీసుకున్న భూమిలో రూ. 60 కోట్ల పెట్టుబడితో ఒక ఫోర్-స్టార్ హోటల్ను ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రతిపాదించింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా 420 మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని అంచనా.
కొన్ని ప్రైవేట్ సంస్థల ప్రతిపాదన : అవంతి వేర్హౌసింగ్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, విశాఖపట్నం జిల్లాలోని గుర్రంపాలెంలో రూ. 142 కోట్ల పెట్టుబడితో ఒక పారిశ్రామిక, లాజిస్టిక్స్ హబ్ను ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రతిపాదించింది. ఈ చొరవ ద్వారా 800 ఉద్యోగాలు సృష్టించనున్నాయి. ఫ్లయింగ్ వెడ్జ్ డిఫెన్స్ అండ్ ఏరోస్పేస్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని లేపాక్షి మండలంలో రూ.347.81 కోట్ల పెట్టుబడితో మానవరహిత వైమానిక వాహనాలు, యుద్ధ వైమానిక వాహనాల పరిశోధన, అభివృద్ధి, తయారీ, పరీక్ష, ఎమ్ఆర్ఓ (నిర్వహణ, మరమ్మత్తు, ఓవర్హాల్) కోసం ఒక కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రతిపాదించింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా 212 మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని అంచనా. హిరా ఎలక్ట్రో స్మెల్టర్స్ లిమిటెడ్, విజయలోని బొబ్బిలి గ్రోత్ సెంటర్లో మాంగనీస్/ఐరన్ సింటర్ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేయడానికి ఒక ప్రతిపాదనను సమర్పించింది.
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