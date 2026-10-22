సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన ఎస్ఐపీబీ సమావేశం - పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనలపై చర్చ
అమరావతిలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన ఎస్ఐపీబీ సమావేశం జరిగింది. పరిశ్రమలు, ఇంధనశాఖ, పర్యాటకం, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, మౌలిక సౌకర్యాల కల్పన తదితర రంగాల్లో పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనలపై చర్చించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 6:37 PM IST
SIPB Meeting Chaired by CM Chandrababu in Amaravati : గతంలో కుదుర్చుకున్న పెట్టుబడుల ఒప్పందాలన్నీ కార్యరూపం దాల్చి ఉత్పత్తి ప్రారంభించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. అమరావతిలో సీఎం అధ్యక్షతన జరిగిన 22వ రాష్ట్రస్థాయి పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక బోర్డు సమావేశంలో వివిధ రంగాల్లో పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలపై చర్చించారు. ఈ సమావేశానికి మంత్రులు నారా లోకేష్, టీజీ భరత్, అనగాని సత్యప్రసాద్, గొట్టిపాటి రవికుమార్, నారాయణ, కందుల దుర్గేష్ వర్చువల్గా హాజరయ్యారు.
మొత్తం 714 ఒప్పందాల్లో 519 ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి కార్యాచరణ ప్రారంభమైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. విశాఖలో అంతర్జాతీయ స్థాయి కన్వెన్షన్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని చంద్రబాబు సూచించారు. రాయలసీమను గ్లోబల్ హార్టికల్చర్ హబ్గా అభివృద్ధి చేసే క్రమంలో పెట్టుబడులు, మౌలిక సదుపాయాలు, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని చెప్పారు. లాజిస్టిక్స్ హబ్లో భాగంగా పోర్టులు, విమానాశ్రయాలతో పాటు ఈస్ట్–వెస్ట్ కనెక్టివిటీని మెరుగుపరచాలని, సెమీకండక్టర్ తయారీ యూనిట్లతో కూడిన సమగ్ర ఎకోసిస్టమ్ను రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.