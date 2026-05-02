ధర్మారెడ్డిదే కల్తీ పాపం - కుండలు బద్దలు కొట్టిన ఏకసభ్య కమిషన్
తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదంలో కల్తీ నెయ్యి పాపం ధర్మారెడ్డిదే - ధర్మారెడ్డి పాత్రను నిగ్గుతేల్చిన ఏకసభ్య కమిషన్ నివేదిక - టెండరు నిబంధనలు సడలించడానికి అనుమతించింది ధర్మారెడ్డే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 12:16 PM IST
Dharma Reddy Was Primarily Responsible For The Supply Of Adulterated Ghee : తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదానికి సంబంధించి కల్తీ నెయ్యి సరఫరాకు నాటి ఈవో ధర్మారెడ్డే ప్రధాన కారకుడని ఏకసభ్య కమిషన్ కుండబద్ధలు కొట్టింది. టెండరు నిబంధనలు సడలించడానికి అనుమతిచ్చింది ఆయనేనని తేల్చిచెప్పింది. ఆయన నిర్ణయాల వల్లే టీటీడీలోకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా సంస్థలు చొరబడ్డాయని తేటతెల్లం చేసింది. వాటిని బ్లాక్లిస్టులో పెట్టకుండా కొనసాగించారని స్పష్టం చేసింది. ప్రభుత్వానికి సమర్పించిన తన నివేదికలో, ధర్మారెడ్డిపై క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవాలని కమిటీ సిఫార్సు చేసింది. అప్పటి కార్యనిర్వాహక అధికారి అనిల్ కుమార్ సింఘాల్, ఆర్థిక సలహాదారు బాలాజీ ప్రమేయాన్ని కూడా కమిటీ ప్రస్తావించింది.
ప్రమాదంలో పడ్డ టీటీడీ నెయ్యి కొనుగోలు ప్రక్రియ : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం తయారీ కోసం కల్తీ నెయ్యి సరఫరా జరగడానికి నాటి ఈవో ఏవీ ధర్మారెడ్డే ప్రధాన కారణమని ఏకసభ్య కమిషన్ నిగ్గు తేల్చింది. నాణ్యమైన నెయ్యి సరఫరాకు తూట్లు పొడిచేలా టెండరు నిబంధనలు సడలించడానికి ఆయనే అనుమతిచ్చారని స్పష్టం చేసింది. ఆయన చర్యల వల్ల టీటీడీ నెయ్యి కొనుగోలు ప్రక్రియ పూర్తిగా ప్రమాదంలో పడిపోయిందని ఏకసభ్య కమిషన్ తన నివేదికలో వెల్లడించింది.
వ్యవస్థల పనితీరు పరిశీలనలో ధర్మారెడ్డి విఫలం : సరఫరా సంస్థల అర్హతలు, విశ్వసనీయత, వాటి సామర్థ్యం, నాణ్యత హామీ, వ్యవస్థలు సరిగ్గా ఉన్నాయా లేదా అనేది పరిశీలించటంలో ధర్మారెడ్డి విఫలమయ్యారని నిర్ధారించింది. దీని వల్లే మోసపూరిత సంస్థలకు నెయ్యి సరఫరా ఆర్డర్లు లభించాయని తెలిపింది. తన విధులను నిర్వర్తించడంలో తీవ్రమైన నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రదర్శించినందుకు గాను, ధర్మారెడ్డిపై క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవాలని అది సిఫార్సు చేసింది. ఈ మేరకు, పదవీ విరమణ పొందిన IAS అధికారి దినేష్ కుమార్ నేతృత్వంలోని ఏకసభ్య కమిషన్ ఇటీవల ప్రభుత్వానికి ఒక నివేదికను సమర్పించింది.
ఆర్థిక సలహాదారు, చీఫ్ ఎకౌంటింగ్ అధికారి బాలాజీ : అప్పట్లో ఈవోగా పనిచేసిన అనిల్కుమార్ సింఘాల్, ఆర్థిక సలహాదారు, చీఫ్ ఎకౌంటింగ్ అధికారిగా బాధ్యతలు నిర్వహించిన బాలాజీ, ప్రొక్యూర్మెంట్ జీఎంలు P.జగదీశ్వర్రెడ్డి, RSSV సుబ్రహ్మణ్యం, నెయ్యి నిపుణుడు బి.సురేంద్రనాథ్, డెయిరీ నిపుణుడు ఎం.విజయభాస్కరరెడ్డిల చర్యలు కల్తీ నెయ్యి సరఫరాకు ఎలా కారణమయ్యాయో కూడా నివేదికలో వివరించింది. వారిలో కొందరిపై చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను సూచించింది.
కల్తీ నెయ్యి సరఫరాకు ఎలా కారణమయ్యాయో వివరణ : ధర్మారెడ్డి 2019 జులై 12 నుంచి 2022 మే 8 వరకు TTD ప్రత్యేకాధికారిగా, అదనపు ఈవోగా పనిచేశారు. 2022 మే 8 నుంచి 2024 జూన్ 10 వరకు అదనపు బాధ్యతలు ఈవోగా పూర్తిగా నిర్వర్తించారు. ఈ హోదాల్లో ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాలు, చర్యలే అక్రమాలకు కారణమయ్యాయని ఏకసభ్య కమిషన్ నివేదికలో పేర్కొంది. 2022 ఫిబ్రవరి 14న ధర్మారెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలోనే నెయ్యి సరఫరా టెండరు నిబంధనల సడలింపునకు అనుమతిచ్చారని వెల్లడించింది. 2021 డిసెంబరులో భోలేబాబా డెయిరీకి నెయ్యి సరఫరా కాంట్రాక్టు ఇచ్చారని తెలిపింది.
2022 జూన్లో దానిపై అనర్హత వేటు వేశారని పేర్కొంది. అయినా నెయ్యి సరఫరా కొనసాగించటానికి ఆ సంస్థకు ధర్మారెడ్డి అనుమతిచ్చారని స్పష్టం చేసింది. భోలేబాబా, వైష్ణవి, ప్రీమియర్ డెయిరీలు కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేస్తున్నాయని 2022 ఆగస్టులోనే తేలినావాటిని బ్లాక్లిస్ట్లో పెట్టకుండా TTDకి నెయ్యి సరఫరా కొనసాగించేలా చేశారని ఏకసభ్య కమిషన్ వివరించింది. ఇది తీవ్ర నిర్లక్ష్యమని తేల్చిచెప్పింది. టెండరు నిబంధనల అమలులో ధర్మారెడ్డి విఫలమయ్యారని స్పష్టం చేసింది. ఆయన చర్యల వల్ల అనేక విధానపరమైన లోపాలు తలెత్తాయని, కల్తీ నెయ్యి రాకుండా కాపాడే రక్షణ వ్యవస్థలు నిర్వీర్యమైపోయాయని నివేదికలో కమిషన్ వివరించింది
2022 జులై 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన నిబంధన : కల్తీనెయ్యి వ్యవహారాన్ని పాలకమండలి దృష్టికి తీసుకెళ్లటంలో అప్పటి ఈవో ధర్మారెడ్డి విఫలమయ్యారని ఏకసభ్య కమిషన్ స్పష్టం చేసింది. బీటా సిటోస్టెరాల్ పరీక్షను తప్పనిసరి చేస్తూ 2022 జులై 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన నిబంధన గురించి పాలకమండలి దృష్టికి తీసుకెళ్లలేదని తెలిపింది.
2022 ఆగస్టులో రెండు డెయిరీలతో నెయ్యి సరఫరా ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నప్పుడు బీటా సిటోస్టెరాల్ పరీక్ష నిబంధన చేర్చకుండా వాటికి ఆమోదం తెలిపారని వెల్లడించింది. కల్తీ నెయ్యి సరఫరా జరుగుతోందంటూ మైసూరులోని CFTRI సంస్థ నిగ్గు తేల్చిన తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని పేర్కొంది. 2022 జులై 1 నుంచే బీటా సిటోస్టెరాల్ పరీక్ష తప్పనిసరైనా 2023 నవంబరు 14 వరకూ ఆ నిబంధనను నెయ్యి సరఫరా టెండరు షరతుల్లో చేర్చలేదని నివేదికలో వెల్లడించింది.
టెండరు నిబంధనల సడలింపు : నెయ్యి సరఫరా టెండరు నిబంధనల సడలింపుతో తలెత్తే ప్రతికూల ప్రభావాలను అంచనా వేయకుండా ఆ ప్రతిపాదనలకు అప్పట్లో ఈవోగా పనిచేసిన అనిల్కుమార్ సింఘాల్ ఆమోదం తెలిపారని ఏకసభ్య కమిషన్ స్పష్టం చేసింది. తర్వాత పాలకమండలి ముందు ఆ ప్రతిపాదనను పెట్టడంతో అక్కడా ఆమోదం పొందిందని వివరించింది. టెండరు నిబంధనల సడలింపు ప్రతిపాదనలు ఆమోదించేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్త తీసుకోలేదని తెలిపింది. ఫలితంగానే కల్తీ నెయ్యి సరఫరాకు అవకాశం కలిగిందని వెల్లడించింది.
2 డెయిరీలతో ఒప్పందానికి సిఫార్సు : TTD ఆర్థిక సలహాదారు, చీఫ్ ఎకౌంటింగ్ అధికారిగా వ్యవహరించిన ఓ.బాలాజీ, కల్తీ నెయ్యి సరఫరా సంస్థలు చొరబాటుకు కారకుడని ఏకసభ్య కమిషన్ తేల్చిచెప్పింది. నెయ్యి సరఫరా టెండరు నిబంధనలు సడలింపుతో తలెత్తే ప్రతికూల ప్రభావాలను అంచనా వేయలేదని వెల్లడించింది. బీటా సిటోస్టెరాల్ పరీక్షను తప్పనిసరి చేస్తూ 2022 జులై 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన నిబంధనను టెండరు షరతుల్లో చేర్చకుండా జాప్యం చేశారని తెలిపింది.
ఆ నిబంధన చేర్చకుండానే 2 డెయిరీలతో ఒప్పందానికి సిఫార్సు చేశారని వివరించింది. రివర్స్ ఆక్షన్ తర్వాత లేఖల ద్వారా ధరలు తగ్గించినా అలాంటి టెండర్లను తిరస్కరించకుండా టెండర్లు ఆమోదించాలని సిఫార్సు చేశారని పేర్కొంది. ఉల్లంఘనకు సహకరించారని నిర్ధారించింది. అతి తక్కువ ధరకు నెయ్యి సరఫరా చేస్తామంటూ వచ్చిన బిడ్లను పక్కాగా పరిశీలించకుండా ఆమోదించారని స్పష్టం చేసింది
2018 మే 17 నుంచి 2020 మే 13 వరకూ ప్రొక్యూర్మెంట్ విభాగం జనరల్ మేనేజర్గా పనిచేసిన పి.జగదీశ్వర్రెడ్డి.., నెయ్యి సరఫరా టెండరు నిబంధనలు సడలించిన కమిటీలో సభ్యుడు. తగిన కారణాలు లేకుండానే టెండరు నిబంధనలు సడలించాలని ఆయన సిఫార్సు చేసినట్లు ఏకసభ్య కమిషన్ తన నివేదికలో తెలిపింది. ఆ ప్రతిపాదనను ఈవో ఆమోదానికి పంపించారని వెల్లడించింది. RSSV స్రుబమణ్యం 2020 మే 13 నుంచి 2023 మే 1 వరకూ ప్రొక్యూర్మెంట్ విభాగం జీఎంగా పనిచేశారు. TTDకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా జరుగుతోందని
CFTRI నివేదికలో వెల్లడైనా దాన్ని సుబ్రమణ్యం ఈవో, పాలకమండలి దృష్టికి తీసుకురాలేదని, ఫైల్ను దాచిపెట్టారని వివరించింది. భోలేబాబా, ప్రీమియర్, వైష్ణవి డెయిరీలు సరఫరా చేస్తున్న నెయ్యిలో కల్తీ ఉన్నట్లు CFTRI నివేదికలో నిగ్గుతేలిన తర్వాత కూడా వాటిపైనా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని తెలిపింది.
కింది స్థాయి అధికారుల పాత్రపైనా అభియోగపత్రంలో వివరణ : నెయ్యి సరఫరా టెండరు నిబంధనలను పటిష్ఠం చేయటంలోనూ, తర్వాత వాటిని పూర్తిగా సడలించటంలోనూ నెయ్యి నిపుణుడైన బి.సురేంద్రనాథ్ పాత్ర ఉందని కమిషన్ తేల్చింది. కల్తీ నెయ్యి సరఫరాదారులతో చేతులు కలిపి, వారి వినతి మేరకు బీటా సిటోస్టెరాల్ పరీక్షకు మినహాయింపు ఇవ్వాలని సిఫార్సు చేశారని వెల్లడించింది. తద్వారా కల్తీ నెయ్యి సరఫరా కొనసాగటానికి దోహదపడ్డారని తెలిపింది.
ప్లాంట్ తనిఖీ బృందం సభ్యుడిగా తన బాధ్యతల్ని నిష్పక్షపాతంగా నిర్వహించలేదని స్పష్టం చేసింది. డెయిరీ నిపుణుడైన ఎం.విజయభాస్కరరెడ్డి బీటా సిటోస్టెరాల్ పరీక్ష తప్పనిసరి అన్న నిబంధన అమలు చేయటంలో విఫలమయ్యారని కమిషన్ వెల్లడించింది. ప్లాంట్ తనిఖీ బృంద సభ్యుడిగా తన బాధ్యతల్ని నిష్పక్షపాతంగా నిర్వహించలేదని స్పష్టం చేసింది. ప్రొక్యూర్మెంట్ జీఎంల కంటే కింది స్థాయి అధికారుల పాత్రపైనా సిట్ అభియోగపత్రంలో వివరించింది. దాని ఆధారంగా వారిపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది.
