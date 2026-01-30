పరిశ్రమలకు సింగిల్విండో విధానంలో అనుమతులు - సిమెంటు ఉత్పత్తిలో ఏపీ రెండో స్థానం
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు, పురోగతి పరిశీలన - తగ్గిన జాప్యం పెరిగిన పారదర్శకత - సిమెంట్ ఉత్పత్తి చేసే రాష్ట్రాల జాబితాలోనూ రాష్ట్రం కీలకం - కేంద్ర ఆర్థిక సర్వే నివేదికలో ప్రస్తావన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 1:59 PM IST
Single-window Clearance For Industries in Amaravati: పరిశ్రమలకు అవసరమైన అనుమతులను ఏపీ ప్రభుత్వం సింగిల్విండో విధానంలో వేగంగా అందిస్తోందని కేంద్ర ఆర్థికసర్వే-2025-26 అభిప్రాయపడింది. పర్యావరణ అనుమతులు ఇచ్చేందుకు పట్టే సమయాన్ని బిజినెస్ రిఫార్మ్ యాక్షన్ ప్లాన్-2024 (బీఆర్ఏపీ) ద్వారా తగ్గించిందని నివేదికలో ప్రస్తావించింది. ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసే విధానాన్ని తీసుకొచ్చిందని ఆర్థికసర్వే నివేదికలో ప్రస్తావించింది.
నివేదికలోని అంశాలు: ‘బీఆర్ఏపీ-2024 ద్వారా సింగిల్విండో విధానంలో పరిశ్రమలకు క్లియరెన్స్లు, ఆన్లైన్లో భూమి రిజిస్ట్రేషన్, పర్యావరణ అనుమతులు ఇచ్చే విధానాన్ని ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది. ఆన్లైన్ కన్సెంట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ను బలోపేతం చేసింది. దీనివల్ల అనుమతుల కోసం డిజిటల్ విధానంలో దరఖాస్తు చేసి ఆన్లైన్లో పురోగతిని చూసుకునే వెసులుబాటు సంస్థలకు లభించింది. ఇలాగే తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాలూ సుస్థిర విధానాలతో పరిశ్రమలకు అనుకూల పరిస్థితులను కల్పించాయని నివేదికలో పేర్కొంది.
సిమెంటు ఉత్పత్తిలో ఏపీకి గుర్తింపు: దేశంలో సిమెంటు ఉత్పత్తి చేసే రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండోస్థానంలో ఉందని ఆర్థికసర్వే ప్రస్తావించింది. దేశంలో ఉత్పత్తయ్యే 85% సిమెంటు 11 రాష్ట్రాల నుంచే వస్తోందని తెలిపింది. ఆ జాబితాలో రాజస్థాన్, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్, గుజరాత్, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, ఉత్తర్ప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, పశ్చిమబెంగాల్ ఉన్నాయి. దేశంలో సిమెంట్ పరిశ్రమ వార్షిక స్థాపిత సామర్థ్యం 690 మిలియన్ టన్నులు. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో సుమారు 453 మిలియన్ టన్నుల సిమెంట్ ఉత్పత్తి జరిగిందని సర్వే పేర్కొంది.
ఏపీలో బల్క్డ్రగ్ పార్కు- దేశంలోనే మూడు: దేశంలో ప్రపంచ ప్రమాణాలతో మూడు బల్క్డ్రగ్ పార్కులను కేంద్రం అభివృద్ధి చేస్తే వాటిలో ఒకటి ఏపీలో ఉందని ఆర్థికసర్వే పేర్కొంది. మిగిలిన రెండు పార్కులు గుజరాత్, హిమాచల్ప్రదేశ్లో ఏర్పాటవుతున్నాయి. ఈ పార్కుల అభివృద్ధికి కేంద్రం రూ.3వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తోంది. కొవిడ్ తర్వాత యాక్టివ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇన్గ్రెడియంట్స్, కీ స్టార్టింగ్ మెటీరియల్స్, డ్రగ్ ఇంటర్మీడియట్స్ దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించేందుకు కేంద్రం బల్క్డ్రగ్ పార్కుల ఏర్పాటుకు నిర్ణయించింది.
అమరావతి నగర నిర్మాణం ఓ అరుదైన అవకాశం: ఆర్థిక సర్వే
ప్రణాళికాబద్ధంగా డిజైన్: ఆర్థిక సర్వే(2025-26) ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి నగర నిర్మాణం ఒక అరుదైన అవకాశమని పేర్కొంది. ఇది సులభతర జీవనానికి భవిష్యత్ నగరంగా నిలుస్తుందని తెలిపింది. ఒక నగరం కిక్కిరిసిపోయాక, సేవల కొరత ఏర్పడ్డాక, అనధికార నిర్మాణాలు పెరిగాక మార్పులు, చేర్పులు చేయడం కంటే గ్రీన్ఫీల్డ్ నగరం ఏర్పాటు ద్వారా అక్కడి జీవన వ్యవస్థని ముందు నుంచే ప్రణాళికాబద్ధంగా డిజైన్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందని వివరించింది. భారీ మౌలిక సౌకర్యాలపై ఆధారపడే నగరాలకంటే విద్య, ఇతర రంగాల అనుసంధానంతో ఏర్పడే నగరాలే వేగంగా వృద్ధి చెందుతాయని స్పష్టం చేసింది. కొత్త నగరాన్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దుకోవచ్చని, ఆంధ్రప్రదేశ్లో అభివృద్ధి చెందుతున్న అమరావతిని అందుకు ఉదాహరణగా ఆర్థిక సర్వే పేర్కొంది.
రాజధాని అమరావతి విస్తరణలో కీలక ముందడుగు - రెండో దశలో 709.6 చ.కి.మీ.లకు మాస్టర్ప్లాన్