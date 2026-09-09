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హైదరాబాద్​లో మెట్రో, ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఒకే పాస్ - నెలవారీ​ ధర రూ.7,500

తెలంగాణ ప్రభుత్వం సరికొత్త ఉమ్మడి రవాణా విధానం - ఒకే పాస్‌తో మెట్రో రైలు, ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించే సౌకర్యం - అన్నిరకాల బస్సుల్లో ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు వరకు ప్రయాణాలు ఉంటాయన్న ఆర్టీసీ

SINGLE PASS HYDERABAD METRO AND RTC
భాగ్యనగరంలో మెట్రో, ఆర్టీసీ బస్సులకు ఒకే పాస్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2026 at 1:34 PM IST

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Single Pass for Hyderabad Metro and RTC Buses : హైదరాబాద్‌ మహానగర ప్రయాణికులకు ప్రయాణాన్ని మరింత సులభతరం చేస్తూ తెలంగాణ రవాణా శాఖ సరికొత్త ఉమ్మడి రవాణా విధానాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. ప్రస్తుతం వేర్వేరుగా ఉన్న ప్రయాణ టికెటింగ్ వ్యవస్థలను అనుసంధానిస్తూ, మెట్రో రైలు, ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఒకే పాస్‌తో ప్రయాణించే వీలును కల్పించే అవకాశాలను పరిశీలిస్తుంది. ప్రస్తుత అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముగిసిన వెంటనే ఈ వినూత్న ఉమ్మడి రవాణా కార్డును అధికారికంగా ప్రారంభించేందుకు ప్రభుత్వంతో కలిసి ఆర్టీసీ యాజమాన్యం రంగం సిద్ధం చేస్తోంది.

మూడు కేటగిరీలలో పాస్​లు : ప్రయాణికుల విభిన్న అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈ ఉమ్మడి పాస్‌లను మూడు కేటగిరీలలో రూపొందించారు. కేవలం ఒక్క రోజు ప్రయాణించే వారి కోసం రోజువారీ పాస్, వారానికి ఒకసారి అవసరమయ్యే వారి కోసం విక్లీ పాస్, నిత్యం ప్రయాణించే ఉద్యోగులు, విద్యార్థుల కోసం నెలవారీ పాస్ విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకు రానున్నారు. ఇందులో భాగంగా నెలవారీ పాస్ ధరను ప్రాథమికంగా రూ.7,500గా నిర్ణయిస్తూ ఆర్టీసీ అధికారులు ప్రభుత్వానికి తుది నివేదికతో పాటు ఛార్జీల ప్రతిపాదనలను సమర్పించారు.

ఔటర్ రింగ్ రోడ్ పరిధి వరకు : ఈ సరికొత్త పాస్​ ద్వారా భాగ్యనగర ప్రయాణికులు మెట్రో సర్వీసులతో పాటు, ఆర్టీసీ ఆధ్వర్యంలో నడిచే ఆర్డినరీ సర్వీసుల నుంచి మెట్రో లగ్జరీ ఏసీ బస్సుల వంటి వాహనాలలో ప్రయాణించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ సౌకర్యం నగరం చుట్టూ ఉన్న ఔటర్ రింగ్ రోడ్ పరిధి వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది. అయితే, ప్రాథమిక దశలో కేవలం మెట్రో, ఆర్టీసీ సేవలకు మాత్రమే దీనిని పరిమితం చేశారు. హైదరాబాద్​లో నడిచే ఎంఎంటీఎస్‌ (MMTS) లోకల్ రైళ్లను, సెట్విన్ బస్సులను ప్రస్తుతానికి ఈ ఉమ్మడి కార్డు పరిధిలోకి తీసుకురాలేదని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ఈ స్మార్ట్ కార్డ్ విధానం అమలులోకి వస్తే టికెట్ల కౌంటర్ల వద్ద నిరీక్షణ తగ్గడంతో పాటు, మెట్రో, బస్సులలో మధ్య మారే ప్రయాణికులకు సమయం, డబ్బు భారీగా ఆదా అవుతాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

ఓచోట 'డబుల్ డెక్', మరోచోట భూగర్భ మార్గం - మెట్రో రెండో దశలో సరికొత్త హంగులు

ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్ - మెట్రో-ఆర్టీసీ ప్రయాణానికి ఉమ్మడి పాస్

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