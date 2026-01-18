"అంబిగో" యాప్తో వైద్య, రవాణా సేవలు - ఎంతోమంది ప్రాణాలకు రక్షణగా నిలుస్తోన్న యువకుడు
రోజువారీ ప్రయాణాలకు ఆటో, కారు కూడా "అంబిగో" యాప్ ద్వారా బుకింగ్లు - ఆంధ్రప్రదేశ్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ సమ్మిట్-2026లో స్టూడెంట్ ఇన్నోవేటర్ అవార్డు దక్కించుకున్న సాయికుమార్ నాయక్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 18, 2026 at 3:43 PM IST
Ambigo APP Services in AP : అత్యవసర సమయంలో అంబులెన్స్ సకాలంలో అందుబాటులో లేకుండా కుటుంబంలో ఒకరిని కోల్పోయిన వేదనతో ప్రేరణ పొందిన యువ ఇంజినీరు సాయికుమార్ నాయక్, తన ఆలోచనలను ఆచరణలో పెట్టి "అంబిగో" అనే వినూత్న యాప్ను రూపొందించాడు. అనంతపురం జేఎన్టీయూలో సివిల్ ఇంజినీరింగ్ చదువుతున్న ఈ బీటెక్ విద్యార్థి, వైద్య సేవలు, రవాణా సదుపాయాలను ఒకే చోట అందించే ఈ స్టార్టప్తో అనేకమంది ప్రాణాలను కాపాడుతూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ సమ్మిట్-2026లో స్టూడెంట్ ఇన్నోవేటర్ అవార్డును సాధించాడు.
అత్యవసర పరిస్థితుల్లో: అంబిగో ఒక సాంకేతిక ఆధారిత డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్. ఈ మొబైల్ యాప్ ద్వారా వైద్య, ఆరోగ్య సేవలు పొందవచ్చు. సాధారణ, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అంబులెన్స్ బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు. రోజువారీ ప్రయాణాలకు ఆటో, కారు కూడా యాప్ ద్వారా బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు. రాబోయే రోజుల్లో ఆసుపత్రుల్లో వైద్యసేవలకు టోకన్లు కూడా పొందవచ్చు. అంబులెన్స్ ద్వారా ఇంటివద్దనే ల్యాబ్ పరీక్షలు, ఔషధాలు, వైద్య పరీక్షలు కూడా పొందడానికి కూడా అంబిగో ఉపయోగ పడుతుంది.
అనంత నగరంలో పైలెట్ ప్రాజెక్టుగా అంబిగో నెట్వర్కు, అంబులెన్స్ ప్రారంభించాను. విజయవంతంగా సేవలు కొనసాగుతున్నాయి. స్టార్టప్ ఇండియా గుర్తింపు రావడం, స్టూడెంట్ ఇన్నోవేటర్ అవార్డు లభించడం సంతోషంగా ఉంది. అంబులెన్స్ సకాలంలో అందుబాటులోకి రాక మా కుటుంబంలో ఒకరు ప్రాణాలు విడిచారు. దీని రూపకల్పనతో నలుగురి ప్రాణాలు కాపాడుతున్నామన్న సంతృప్తి దక్కుతోంది. - సాయికుమార్ నాయక్
10 : నెట్వర్క్లో నమోదైన అంబులెన్స్లు
60 : సిద్ధంగా ఉన్న డ్రైవర్లు
40 : ముందుకొచ్చిన కార్ క్యాబ్ సర్వీస్లు
మరో ఆసక్తికరమైన స్టోరీ: ఒక ఆలోచన ఓ యువకుడి జీవితాన్ని మార్చేసింది. స్టార్టప్ కంపెనీని నెలకొల్పి 10 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి చేర్చింది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరుకు చెందిన చలపరెడ్డి సాగర్ కోటేశ్వరరావు విజయగాథ ఇది. అతను ప్రాథమిక విద్యను పాడేరులో పూర్తి చేశాడు. కాకినాడ జేఎన్టీయూలో బీటెక్లో ట్రిపుల్ఈ చదివాడు. పుణేలో ఎంబీఏ పూర్తి చేశాక ముంబయిలోని వొడాఫోన్ కంపెనీలో ఉద్యోగం వచ్చింది. సాఫీగా సాగిపోతున్న అతని జీవితం హఠాత్తుగా ఒడుదొడులకు గురైంది. తల్లికి క్యాన్సర్ అని తెలియడంతో ఉద్యోగం వదిలి సొంతూరు చేరుకున్నాడు. 9 నెలలకే తల్లి చనిపోయింది. ఆ తరువాత కుటుంబ సమస్యల కారణంగా ఉద్యోగం మానేశాడు.
ఓ స్టార్టప్ కంపెనీ పెట్టాలనుకొని: సాగర్ కోటేశ్వరరావు 2016లో ఒక డ్రోన్ కొనుగోలు చేసి దానితో పాడేరు పరిసర ప్రాంతాల అందాలను షూట్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పెట్టేవాడు. అలానే తన స్నేహితులు నిర్వహించిన వినాయక చవితి వేడుకలను చిత్రీకరించాడు. ఆ వీడియోలకు సోషల్ మీడియాలో ఆదరణ లభించడంతో తొలి సంపాదనగా రూ.5000 అందుకున్నాడు. డ్రోన్తో ఓ స్టార్టప్ కంపెనీ పెట్టాలనుకొని 2017-18లో "జోరా డ్రోన్" పేరిట రిజిస్ట్రేషన్ చేశాడు. "జోరా" అంటే గిరిజన భాషలో "నమస్కారం" అని అర్థం. సాగర్ తన ఆలోచనను ఆంధ్రా యూనివర్శిటీ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ సీఈవో రవి ఈశ్వరపుకి తెలిపాడు. ఆయన ప్రోత్సహించి ఆ హబ్లో అంకుర సంస్థ ఏర్పాటుకు చోటు కల్పించారు.
7000 ఎకరాలను డిజిటల్ ట్విన్: పెందుర్తి సమీపంలో రైల్వేశాఖ కేవలం 3 గంటల్లో ఆర్యూబీ నిర్మించగా, ఆ వీడియో ఫొటోలను డ్రోన్స్తో షూట్ చేసి యూట్యూబ్లో పెట్టాడు. అయితే ఆ వీడియోలను చూసిన అప్పటి రైల్వేశాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ సాగర్ను ప్రశంసించారు. అప్పటి నుంచి రైల్వే ప్రాజెక్టులు, ఐఐఎం, ఐఐపీఈ, అటవీశాఖ (కంబాలకొండ), భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం స్థలం, అమరావతి, వీఎంఆర్డీఏ రహదార్లు, ఐటీ హిల్స్ ప్రాంతాల్లో భూములపై సర్వే చేశాడు. వీటితో పాటు విశాఖ పోర్టుకు చెందిన 7000 ఎకరాలను డిజిటల్ ట్విన్ చేశాడు. ఆంధ్రప్రదేశ్ డ్రోన్ కార్పొరేషన్ అతనితో 3 ఏళ్ల పాటు పలు ప్రాజెక్టులకు ఒప్పందం చేసుకుంది. పోలీస్ శాఖ కోరిక మేరకు ఏజెన్సీలో గంజాయి సాగు చేస్తున్న ప్రాంతాలను గుర్తించి ఆ శాఖకు సహకరించాడు.
ఎన్టీఆర్ 30వ వర్ధంతి- ప్రముఖుల నివాళులు