"అంబిగో" యాప్​తో వైద్య, రవాణా సేవలు - ఎంతోమంది ప్రాణాలకు రక్షణగా నిలుస్తోన్న యువకుడు

రోజువారీ ప్రయాణాలకు ఆటో, కారు కూడా "అంబిగో" యాప్‌ ద్వారా బుకింగ్​లు - ఆంధ్రప్రదేశ్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ సమ్మిట్-2026లో స్టూడెంట్ ఇన్నోవేటర్ అవార్డు దక్కించుకున్న సాయికుమార్‌ నాయక్‌

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 3:43 PM IST

3 Min Read
Ambigo APP Services in AP : అత్యవసర సమయంలో అంబులెన్స్ సకాలంలో అందుబాటులో లేకుండా కుటుంబంలో ఒకరిని కోల్పోయిన వేదనతో ప్రేరణ పొందిన యువ ఇంజినీరు సాయికుమార్ నాయక్, తన ఆలోచనలను ఆచరణలో పెట్టి "అంబిగో" అనే వినూత్న యాప్‌ను రూపొందించాడు. అనంతపురం జేఎన్‌టీయూలో సివిల్ ఇంజినీరింగ్ చదువుతున్న ఈ బీటెక్ విద్యార్థి, వైద్య సేవలు, రవాణా సదుపాయాలను ఒకే చోట అందించే ఈ స్టార్టప్‌తో అనేకమంది ప్రాణాలను కాపాడుతూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ సమ్మిట్-2026లో స్టూడెంట్ ఇన్నోవేటర్ అవార్డును సాధించాడు.

అత్యవసర పరిస్థితుల్లో: అంబిగో ఒక సాంకేతిక ఆధారిత డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌. ఈ మొబైల్‌ యాప్‌ ద్వారా వైద్య, ఆరోగ్య సేవలు పొందవచ్చు. సాధారణ, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అంబులెన్స్‌ బుకింగ్‌ చేసుకోవచ్చు. రోజువారీ ప్రయాణాలకు ఆటో, కారు కూడా యాప్‌ ద్వారా బుకింగ్‌ చేసుకోవచ్చు. రాబోయే రోజుల్లో ఆసుపత్రుల్లో వైద్యసేవలకు టోకన్లు కూడా పొందవచ్చు. అంబులెన్స్‌ ద్వారా ఇంటివద్దనే ల్యాబ్‌ పరీక్షలు, ఔషధాలు, వైద్య పరీక్షలు కూడా పొందడానికి కూడా అంబిగో ఉపయోగ పడుతుంది.

అనంత నగరంలో పైలెట్‌ ప్రాజెక్టుగా అంబిగో నెట్‌వర్కు, అంబులెన్స్‌ ప్రారంభించాను. విజయవంతంగా సేవలు కొనసాగుతున్నాయి. స్టార్టప్‌ ఇండియా గుర్తింపు రావడం, స్టూడెంట్‌ ఇన్నోవేటర్‌ అవార్డు లభించడం సంతోషంగా ఉంది. అంబులెన్స్‌ సకాలంలో అందుబాటులోకి రాక మా కుటుంబంలో ఒకరు ప్రాణాలు విడిచారు. దీని రూపకల్పనతో నలుగురి ప్రాణాలు కాపాడుతున్నామన్న సంతృప్తి దక్కుతోంది. - సాయికుమార్ నాయక్

10 : నెట్‌వర్క్‌లో నమోదైన అంబులెన్స్‌లు
60 : సిద్ధంగా ఉన్న డ్రైవర్లు
40 : ముందుకొచ్చిన కార్‌ క్యాబ్‌ సర్వీస్‌లు

