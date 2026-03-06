రాజ్యసభ సభ్యులుగా వేం నరేందర్ రెడ్డి, సింఘ్వీ ఎన్నిక ఏకగ్రీవమే! - ప్రకటించడమే తరువాయి
బీఆర్ఎస్ నుంచి పోటీ లేకపోవడంతో ఫలితం ప్రకటించడమే తరువాయి - 9న వెల్లడించనున్న ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి - నామినేషన్ దాఖలు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం, మంత్రులు
Published : March 6, 2026 at 10:34 AM IST
Rajya Sabha Election in Telangana : తెలంగాణ నుంచి రాజ్యసభ సభ్యులుగా వేం నరేందర్ రెడ్డి, అభిషేక్ మను సింఘ్వీల ఎన్నిక ఏకగ్రీవం కానుంది. తెలంగాణ నుంచి రెండు స్థానాలకు ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వెలువడగా, గురువారం నామినేషన్ ప్రక్రియ ముగిసే సమయానికి నరేందర్ రెడ్డి, సింఘ్వీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులుగా నామినేషన్ పత్రాలు దాఖలు చేశారు. అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో ఎన్నికల అధికారి ఉపేందర్ రెడ్డికి సింఘ్వీ మూడు, నరేందర్ రెడ్డి నాలుగు సెట్ల నామినేషన్ పత్రాలను అందించారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, శాసనసభా వ్యవహారాల మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఒక స్వతంత్య్ర అభ్యర్థి కూడా నామినేషన్ వేశారు. అయితే 10 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతుతో కూడిన సంతకాలు లేకపోవడంతో ఆ నామినేషన్ను శుక్రవారం పరిశీలన అనంతరం రిటర్నింగ్ అధికారి తిరస్కరించే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది.
మరోపక్క ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన బీఆర్ఎస్ పార్టీ తన అభ్యర్థిని నిలబెట్టలేదు. ఈ పరిస్థితుల్లో రెండు స్థానాలకు ఇద్దరే అభ్యర్థులు బరిలో నిలవనున్నారు. దీంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజ్యసభ సభ్యులుగా సింఘ్వీ, నరేందర్ రెడ్డిలు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికవడం లాంఛనంగానే జరగనుంది. ఈరోజు నామినేషన్ పత్రాల పరిశీలన ఉంటుంది. ఈ నెల 9న మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు నామినేషన్ ఉపసంహరణకు గడువు ఉంది. గడువు ముగిసిన అనంతరం వీరిద్దరి ఎన్నికపై రిటర్నింగ్ అధికారి అధికారికంగా ప్రకటన చేయనున్నారు.
అభ్యర్థులను తోడ్కొని వెళ్లిన ముఖ్యమంత్రి : తొలుత గురువారం ఉదయం 11 గంటలకు కేబినెట్ మంత్రులతో కలిసి సింఘ్వీ, నరేందర్ రెడ్డి నామినేషన్ పత్రాలు దాఖలు చేశారు. అనంతరం పార్టీ శాసనసభాపక్ష ఆఫీస్లో భేటీ అయ్యారు. దిల్లీ పర్యటన ముగించుకొని ఉదయం 11 గంటలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. అక్కడి నుంచి నేరుగా అసెంబ్లీకి వచ్చిన ఆయన స్వయంగా సింఘ్వీ, నరేందర్ రెడ్డిలను తోడ్కొని వెళ్లి నామినేషన్లను వేయించారు. రేవంత్ రెడ్డి సమక్షంలో వారు తమ మూడో నామినేషన్ సెట్ను సైతం రిటర్నింగ్ అధికారికి సమర్పించారు. అభ్యర్థులకు సీఎం రేవంత్, మండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి, స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్కుమార్ తదితర నాయకులు అభినందనలు తెలిపారు.
ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ సలహాదారుగా ఉన్న వేం నరేందర్ రెడ్డి మహబూబాబాద్ జిల్లా కేసముద్రం మండలం అర్పనపల్లిలో 1960 డిసెంబరు 26న జన్మించారు. ఈయన తల్లిదండ్రులు వెంకటమ్మ, చెన్నకృష్ణారెడ్డి. వరంగల్ నగరం సీకేఎం కాలేజీలో బీఏ డిగ్రీని పూర్తి చేశారు. తర్వాత ఎంఏలో పొలిటికల్ సైన్స్ కూడా చదివారు. మొదటి నుంచీ టీడీపీలో ఉన్న నరేందర్ రెడ్డికి రేవంత్ రెడ్డి కూడా ఆ పార్టీలో చేరాక ఆయనతో దగ్గరి సాన్నిహిత్యం ఏర్పడింది. కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకువచ్చే ప్రక్రియలో నరేందర్ రెడ్డి నాటి పీసీసీ అధ్యక్షుడైన రేవంత్ రెడ్డి వెన్నంటే ఉన్నారు.
- రాజకీయ ప్రస్థానం: సోదరుడు వేం పురుషోత్తంరెడ్డితో కలిసి వేం నరేందర్ రెడ్డి 1982లో టీడీపీ పార్టీలో చేరారు. తెలుగు రైతు రాష్ట్ర సహాయక కార్యదర్శి, తెలుగుదేశం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేశారు.
- 2001లో నల్లబెల్లి జడ్పీటీసీ మెంబర్గా పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు. టీడీపీ తరఫున 2004లో మహబూబాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి శాసనసభలో మొట్టమొదటిసారి అడుగుపెట్టారు.
- 2010లో బై ఎలక్షన్లో వరంగల్ పశ్చిమ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి ఓడిపోయారు.
- 2015లో ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో టీడీపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు.
- 2017లో రేవంత్ రెడ్డితో కలిసి టీడీపీని వీడి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. 2021లో తెలంగాణ పీసీసీ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా నియమితులయ్యారు.
- 2024 జనవరిలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య సలహాదారుగా కేబినెట్ హోదాతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆయనను నియమించింది. ఆ పదవికి ఆయన గురువారమే రాజీనామా చేశారు.
