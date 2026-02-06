YUVA : జానపద, ఉద్యమ పాటలతో రాణిస్తున్న రాంబాబు - యూట్యూబ్లో సంచలనం
పాటమ్మతోటే ప్రాణం నాకు చదువులమ్మరా పాటకు 108 మిలియన్లు - బహుజన జెండా పాటకు యూట్యూబ్లో 62 మిలియన్ల వ్యూస్ - అవకాశం వస్తే సినిమాల్లో రాణించాలనుకుంటున్న రాంబాబు
Youtube Folk Singer Rambabu : కడు పేదరికం చుట్టూ సమస్యల సుడిగుండం. కానీ ఆ గుండె లోతుల్లోని ఆవేదనను పాటగా మలిచాడా యువకుడు. సమాజాన్ని చైతన్య పరిచే ఆయుధంగా మార్చుకున్నాడు. ఆయన రాసే ప్రతి అక్షరం ఒక సామాజిక చైతన్యం. ఆయన గొంతు విప్పితే అణగారిన వర్గాల ఆవేదన వినిపిస్తుంది. ఇటీవల జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికల్లో "ఎదుగుతున్న ఓ యువతరమా ఒకసారి ఆలోచించు" అంటూ ఆయన పాడిన పాట ఎందరో యువతకు ప్రేరణగా నిలిచింది. కన్నవారి కష్టాన్ని తీర్చడమే లక్ష్యంగా తన కలానికి, గళానికి మరింత పదును పెడుతూ, సినిమా రంగంలో రాణించాలనుకుంటున్న సింగర్ రాంబాబుతో ప్రత్యేక చిట్చాట్.
అవకాశాలు అందకపోయినా : ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా తొర్రూరు మండలం కొత్తగూడెం అనే చిన్న పల్లెలో రాంబాబు జన్మించాడు. పాటమ్మ పాట నుంచి తర్వాత ఐడియలాజికల్ పాటలు పాడుతూ పేరు తెచ్చుకున్నాడు. తర్వాత సమాజానికి సంబంధించిన పాటలు పాడాడు. 'అవకాశాలు అందకపోయినా ఆపకు నీ పయనం' అనే ఓ పాట ఉంది. ఆ పాటంటే తనకు చాలా ఇష్టమని అతడు చెబుతున్నాడు. అవకాశాలు రాని సందర్భాలు, తాను చూసిన సందర్భంలో ఈ పాట రాశానని అంటున్నాడు.
ఈ పాట అంటే ఎస్సై, కానిస్టేబుల్ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థుల నుంచి మంచి స్పందన లభించిందని తెలిపాడు రాంబాబు. దిల్సుఖ్నగర్ నుంచి కోచింగ్ అభ్యర్థుల నుంచి తనకు కాల్స్ వస్తున్నాయని చెప్పాడు. వారు చదివేటప్పుడు, వార్మప్ చేసే సందర్భంలో ఇదో మోటివేషన్లా ఉంది అంటూ వారంతా చెప్పేవారని చెబుతున్నాడు. ఇది పేపర్పై పెట్టిన పాట కాదు మన జీవితంలోని సందర్భాలన్నింటినీ కలగలిపి రాశానని చెబుతున్నాడీ యువకుడు.
ఖర్చులకు వెనుకాడుతూ : తాను ఎంఏ ఇంగ్లిష్, బీఎడ్ పూర్తి చేశాడు. తన చదువంతా తొర్రూరులో సాగింది. తనకు బీఎడ్కు మంచి కళాశాలలో సీట్ వచ్చే సందర్భంలో ఫీజు కట్టడానికి డబ్బుల కూడా లేవు. దీంతో తొర్రూరు అయితేనే తనకు ఖర్చు తగ్గుతుందని ఆ కళాశాలను వదిలి తొర్రూరులోనే చదువుకున్నానని చెబుతున్నాడు.
కాకతీయ యూనివర్సిటీలో పీజీ : చదువుతున్న సమయంలోనే పాటలు పాడటం వల్ల మంచి గుర్తింపు వచ్చిందని రాంబాబు చెబుతున్నాడు. బీఎడ్ చదివేరోజుల్లో అప్పటికి అప్పుడు సందర్భాన్ని అనుసరించి పాటలు రాశానని చెప్పాడు. ప్రతి శనివారం హాఫ్డే క్లాస్ ఉండేదని దానిలో క్రియేటివ్ యాక్టివిటీస్ చేశామని తెలిపాడు. దానిలో తాను ఎక్కువగా పాల్గొన్నాని అన్నాడు. తన పాటలకు వ్యక్తుల ప్రభావం ఎక్కువ అని చెప్పాడు. సమాజంలో జరిగేది చూడటం, వినటంతో, తన తల్లిదండ్రుల కష్టం చూడటంతో చాలా బాధగా అనిపించేదని దీనిని ఎలా అయినా తగ్గించాలి అనుకున్నాని అని చెప్పాడు.
అవకాశాలు వస్తే వదులుకోను : తనకు పలు సినిమా నుంచి అవకాశాలు వచ్చాయని తెలిపాడు. అయినా అదే సమయంలో తాను బహుజన ఉద్యమంలో ఉన్నానని దానికి సంబంధించి అనేక పాటలు రాశానని చెప్పాడు. సావిత్రిబాయి పూలే పాటలు, బహుజన జెండా అనే పాటలు రాశానని అన్నాడు. ఇప్పుడు మరి ఇలాంటి సినిమా అవకాశాలు వస్తే మరి వదులుకోనంటున్నాడు.
"ఎదుగుతున్న యువతరం పాట' ఇది రాజకీయంగా న్యూట్రల్గా ఉండేవారికోసం రాసిన పాట. ఖాళీ సమయాల్లో పాటలు తప్ప మరే పని పెట్టుకుంటాను. మనసు పెడితే ఏ పాటైనా రాయగలం. పాటమ్మ పాటతో నన్ను గుర్తిస్తున్న వారి పైనా కూడా మరో పాట రాశా. యూనివర్సిటీలో ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమంపై చాలా పాటలు రాశాను. కాని అవి వెలుగులోకి రాలేదు. ఆరోజుల్లో రికార్డు చేయలేదు. ఇలా చాలా పాటలు ఉండేవి. భవిష్యత్తు లక్ష్యాలు సినిమాలలోకి వెళ్లాలి. పేదల కష్టాలపై పాటలు పాడాలి" -రాంబాబు, సింగర్
