తన పాటతో ఊరికి బస్సు సౌకర్యం - సరిగమప ఫేమ్ సింగర్ పార్వతి లైఫ్ స్టోరీ ఇదే
Sarigamapa Singer Parvathi Life Story - పేదకుటుంబం నుంచి వచ్చి లక్ష్యం దిశగా అడుగులు - ప్రస్తుతం మ్యూజిక్ స్కూల్ ప్రారంభించి పిల్లలకు పాఠాలు చెబుతున్న సరిగమప ఫేమ్ సింగర్ పార్వతి
Published : March 25, 2026 at 3:55 PM IST
Sarigamapa Singer Parvathi Life Story : ఆమెది ఓ మారుమూల గ్రామం. వారిది రెక్కడితే కానీ డొక్కాడనీ కుటుంబం. ఉన్న అవకాశాలు తక్కువే కానీ తన కల మాత్రం చాలా పెద్దది. చిన్నప్పటి నుంచి విన్న ప్రతి పాటను పాడుకుంటూ సంగీతాన్నే తన ప్రపంచంగా మార్చుకుంది. ఒక వైపు చదువుకుంటూ మరోవైపు సెలవు రోజుల్లో కూలీ పనులకు వెళ్తూ తల్లిదండ్రులకు అండగా నిలబడింది. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా తన కలను మాత్రం వదల్లేదు. ఆ పట్టుదలే ఆమెను మ్యూజిక్ రియాలిటీ షో వేదిక వరకు తీసుకెళ్లింది. కష్ట పడితే సాధ్యం కానిది ఏమి లేదని నిరూపిస్తోందీ కర్నూల్ జిల్లాకు చెందిన సింగర్ పార్వతి. ఓ మ్యూజిక్ రియాల్టీ షోతో మొదలైన ఆమె పాటల ప్రస్థానం ఇప్పుడు సినిమాల దాకా చేరుకుంది. ఈ విజయం అంత సులువుగా రాలేదు. ఎన్నో అవమానాలు ఎదుర్కొంటూ ఈ స్థాయికి చేరుకుంది పార్వతి.
సరదా అలవాటే జీవిత లక్ష్యం : కర్నూలు జిల్లా లక్కసాగరం గ్రామానికి చెందిన పార్వతి రైతు కుటుంబంలో జన్మించింది. చిన్నప్పటి నుంచే పాటలంటే మక్కువ. ఎక్కడైనా పాట వినిపిస్తే చాలు నేర్చుకోకుండా ఉండేది కాదు. అలా సరదాగా మొదలైన ఆ అలవాటే జీవిత లక్ష్యంగా మారింది. సంగీతంలో ఎలాంటి శిక్షణ తీసుకోకుండానే బోల్ బేబీ బోల్ కార్యక్రమం ఆడిషన్స్కు వెళ్లింది. అక్కడ ఆమె పాడిన తీరుకి నిర్వాహకులు ముచ్చటపడిపోయారు. శిక్షణ తీసుకోవాలని ఆమెకు సలహా ఇచ్చారు. ఆ సూచన మేరకు 2018లో తిరుపతిలో టీటీడీ మ్యూజిక్ కాలేజీలో చేరింది. అక్కడి నుంచే అసలైన సంగీత ప్రయాణం మొదలైంది.
పట్టుదలతో శాస్త్రీయ సంగీతం : మ్యూజిక్ కాలేజీలో చేరక ముందు ఆమెకు తోచినట్టుగా పాడుకునేది పార్వతి. కానీ సంగీత కళాశాలలో చేరిన తరవాత అక్కడ శిక్షణకు అలవాటు పడడానికి కాస్త సమయం పట్టింది. ఇబ్బందులు ఎదురైనా పట్టుదలతో శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని నేర్చుకున్నానని అంటోంది పార్వతి. టీటీడీ ఛానల్లో అన్నమయ్య కీర్తనలు పాడే అవకాశం కూడా వచ్చింది. అయితే కరోనా సమయంలో కొంత ఇబ్బందులు తప్పలేదు. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కూలీ పనికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. అయినా సాధన చేయడం మానలేదు. 2022 లో సరిగమప ఆడిషన్స్కి అనుకోకుండా వెళ్లినా, అవకాశం రావటం జీవితంలో మరిచిపోలేని క్షణమని చెబుతోంది పార్వతి.
"కరోనాలో హాలీడేస్ వచ్చాయి. అప్పుడు బ్రేక్ వచ్చింది. ఆ టైంలో కూడా నేను గుంటూరుకు పనికి వెళ్లాను. బ్రేక్ వచ్చింది కదా ఎందుకు టైం వేస్ట్ అన్నట్లు నేను పనికి వెళ్లాను. అప్పుడు సరిగమప ఆడిషన్స్ వచ్చాయి. కానీ నాకు విసుగొచ్చేసింది. ఇప్పుడెందుకులే బాగా సంగీతం నేర్చుకున్నాక ప్రయత్నిద్దామని అనుకున్నా. కానీ మా క్లాస్ నుంచి అందరూ ఆడిషన్స్కు వెళ్లారు. ఇంకా మా గురువుగారు వచ్చి నువ్వు బాగా పాడుతావు కదా ఎందుకు వెళ్లలేదని అడిగి పంపించారు. లాస్ట్లో వెళ్లినప్పుటికి నేనే సెలెక్ట్ అయ్యాను" - పార్వతి, సింగర్
ఊరికోసం బస్సు సౌకర్యం : మ్యూజిక్ రియాలిటీ షో సరిగమపలో తన ప్రతిభకు మెచ్చి జడ్జీలు ఏం కావాలని అడగ్గా ఊరికి బస్సు సౌకర్యం కావాలి అని అడిగింది పార్వతి. అలా తన పాటల ద్వారా ఊరికి బస్సు తీసుకొచ్చి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంది. ఇప్పటివరకు పలు వెబ్ సిరీస్, సినిమాల కోసం దాదాపు 10 పాటలు పాడింది పార్వతి. మ్యూజిక్ స్కూల్ ప్రారంభించి 20 మందికి పైగా విద్యార్థులకు సంగీత పాఠాలు నేర్పిస్తోంది. భవిష్యత్లో ఇంకా మంచి పాటలు పాడి గాయనిగా ఎదగాలనే లక్ష్యం పెట్టుకుంది పార్వతి.
"ఎవరి సపోర్ట్ లేకుండా నేను ఆడిషన్స్కు వెళ్లి సెలెక్ట్ అయ్యాను. ఇంకా సెలెక్ట్ అవ్వటం స్క్రీన్ పైన పాడటం ఆ టైంలోనే మా ఊరికి బస్సు అడగటం అంతా జరిగిపోయింది. రెండు సాంగ్స్ అయిపోయి నేను ఇంటికి వెళ్లిన వెంటనే మా ఊరికి స్మిత మేడం గారు వచ్చారు. బస్సు ఓపెనింగ్ గ్రాండ్గా చేశారు. ఇప్పుడు మా ఊరికి మూడు సార్లు బస్సు వస్తుంది. తిరుపతిలో ఇన్స్టిట్యూట్ రన్ చేస్తున్నాను. రికార్డింగ్స్, ఆల్బమ్ సాంగ్స్, యూట్యూబ్ లో సాంగ్స్, షూటింగ్స్లో అలా పాటలు పాడాను. ఈ రెండు రాష్ట్రాల నుంచి అమ్మనాన్నలకు మంచి పేరు వచ్చింది. ఇప్పుడు నన్ను ఎక్కడికి వెళ్లిన గుర్తుపడతారు" - పార్వతి, సింగర్