న్యాయవాది సుబ్బారావుపై ఫిర్యాదు చేసిన మంగ్లీ - ఫైనాన్స్ మోసం కేసుతో సంబంధం లేదని వెల్లడి
తనపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని న్యాయవాది సుబ్బారావుపై మంగ్లీ ఫిర్యాదు - మీడియాలో దుష్ప్రచారం చేస్తానని బెదిరించాడని పేర్కొన్న మంగ్లీ - మంగ్లీ మైక్రో ఫైనాన్స్ పేరుతో రూ.10 కోట్లు మోసం చేశారని సుబ్బారావు ఫిర్యాదు
Published : April 12, 2026 at 5:35 PM IST
Singer Mangli Fraud Case Updates : తనపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారంటూ న్యాయవాది సుబ్బారావుపై గాయని మంగ్లీ పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ చేశారు. తన తరఫు న్యాయవాదితో కలిసి పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చిన మంగ్లీ లిఖిత పూర్వక ఫిర్యాదును పోలీసులకు అందజేశారు. మైక్రోఫైనాన్స్ పేరుతో మంగ్లీ రూ.10 కోట్లు మోసం చేశారని పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లో అడ్వకేట్ సుబ్బారావు ఫిర్యాదు చేసిన సంగతి తెలిసిందే
బాధితుల తరఫున నేను పోరాడుతాను : ఇటీవల న్యాయవాది సుబ్బారావు తన ఆఫీస్కు వద్దకు వచ్చి రూ.10 లక్షలు డిమాండ్ చేశారని, ఇవ్వనందుకు దుర్భాషలాడుతూ మీడియాలో దుష్ప్రచారం చేస్తానని బెదిరించారని ఫిర్యాదులో మంగ్లీ పేర్కొన్నారు. న్యాయవాది సుబ్బారావు తనపై దుష్ప్రచారం చేసి, ప్రాచుర్యం పొందాలని చూస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఫైనాన్స్ మోసం కేసుతో తమకు సంబంధం లేదని తెలిపారు. తనకు చేతినిండా పని ఉందని, ప్రజలను మోసం చేసే పని చేయనని చెప్పారు. బాధితుల తరఫున తాను కూడా పోరాడుతానని అన్నారు. తనకు డబ్బు ఆశ లేదని, పాటలే తన ప్రపంచంగా జీవిస్తున్నానని, కష్టపడి ఈ స్థాయికి వచ్చానని పేర్కొన్నారు. తన మూలాలు మర్చిపోనని, తన తమ్ముడిపై కూడా ఆరోపణలు మోపుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నగదు కట్టలతో ఉన్న వ్యక్తి తన తమ్ముడు కాదని వివరించారు.