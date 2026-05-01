శుభక్షేత్ర వెంచర్‌ పేరుతో డబ్బులు వసూలు - మంగ్లీ సోదరుడి పాత్రపై ఆధారాలు!

శుభక్షేత్ర వెంచర్‌ పేరుతో రూ.కోట్లలో వసూలు - ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు రమావత్‌ మధు, గాయని మంగ్లీ సోదరుడు శివ చౌహాన్‌ మధ్య ఆర్థిక లావాదేవీలు - రమావత్‌ మధు అరెస్టు

Ramavath Madhu Arrested in Shubhakhetra Venture Case
Published : May 1, 2026 at 1:59 PM IST

Singer Mangli Brother Shiva Chauhan in Micro Finance Scam Updates : శుభక్షేత్ర వెంచర్‌ పేరుతో రూ.కోట్లలో వసూలు చేసిన కేసులో కీలక మలుపు చోటు చేసుకుంది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు రమావత్‌ మధు సినీ గాయని మంగ్లీ సోదరుడు శివ చౌహాన్‌ మధ్య ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిగాయని పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ కేసులో శివచౌహాన్‌ ఇప్పటివరకూ పాత్ర గుర్తించలేదు. ఇద్దరి మధ్య బ్యాంకు లావాదేవీల్ని పోలీసులు తాజాగా గుర్తించారు. ఇవి మోసానికి సంబంధించినవేనా? ఇతర లావాదేవీల నగదా అనేది ఇంకా నిర్థారణ కాలేదని, దీనిపై దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. రమావత్‌ మధు, శివచౌహాన్‌ మధ్య లావాదేవీలు జరిగిన సమయం, కారణాల మీద ఆరా తీస్తున్నారు.

16 ఎకరాల్లో శుభక్షేత్ర వెంచర్‌ : సంగారెడ్డి జిల్లా న్యాల్‌కల్‌ మండలం దామరగిద్ద గ్రామంలో డీటీసీపీ అనుమతితో 16 ఎకరాల్లో శుభక్షేత్ర వెంచర్‌ ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించి మొత్తం 31 మంది దగ్గర రూ.6.58 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు బాధితులు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఏడాది మార్చిలో ఈవోడబ్ల్యూ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. రమావత్‌ మధు, హేమకాంత్‌రెడ్డి, బండి శివకుమార్, భరత్, శైలజ తదితరుల మీద కేసు నమోదు చేసిన దర్యాప్తు ప్రారంభించిన పోలీసులు తాజాగా రమావత్‌ మధును అరెస్టు చేశారు. ఈ మోసం విలువ దాదాపు రూ.20 కోట్ల వరకూ ఉంటుందని పోలీసులు గుర్తించారు. నిందితులు ఈ డబ్బు ఏం చేశారో ఆరా తీస్తున్నారు. గత ఏడాది నల్గొండ జిల్లా పీఏపల్లి ఠాణాలో నమోదైన గోకులానంద ఇన్‌ఫ్రా ఇండియా ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ మోసం కేసులోనూ రమావత్‌ మధు కీలక నిందితుడుగా ఉన్నట్లు పోలీసులు తెల్చారు.

రూ.10 కోట్ల వరకూ వసూలు : తాజాగా పంజాగుట్టలో పోలీస్‌స్టేషన్‌లో న్యాయవాది సింగపోగు సుబ్బారావు ఫిర్యాదుతో నమోదైన కేసులోనూ రమావత్‌ మధు నిందితుడు. ప్రముఖ గాయని మంగ్లీ, రమావత్‌ మధు, భరత్‌చౌహాన్, శైలజ చౌహాన్, శివ తదితరులు 100 నుంచి 150 మంది దగ్గర తక్కువ పెట్టుబడికి ఎక్కువ లాభాలు ఇస్తామంటూ రూ.10 కోట్ల వరకూ వసూలు చేశారని సుబ్బారావు ఈ ఏడాది మార్చి 27వ తేదీన ఫిర్యాదు ఇచ్చారు. పోలీసులు మంగ్లీ సహా మిగిలినవారి మీద కేసు నమోదు చేశారు. పంజాగుట్టలో నమోదైన కేసులోనూ పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మరోవైపు సైబరాబాద్ ఈఓడబ్లూ పోలీసులు మధును నాలుగు రోజుల కస్టడీకి తీసుకోన్నారు.

ఖాతాల గురించి ఆరా : ఈ నెల 16వ తేదీన అరెస్టైన రమావత్‌ మధును సైబరాబాద్‌ ఈవోడబ్ల్యూ పోలీసులు బుధవారం నాలుగు రోజుల కస్టడీకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. శనివారం వరకు కస్టడీ ఉన్నందున ఈ లోపు ఎవరెవరితో లావాదేవీలు జరిగాయో గుర్తిస్తామని అధికారులు వివరించారు. ఇప్పటికే రమావత్‌ మధు ఖాతాలను స్తంభింపజేసిన పోలీసులు ఇతరుల ఖాతాల గురించి ఆరా తీస్తున్నారు. పరారీలో ఉన్న నిందితులు హేమకాంత్‌రెడ్డి, బండి శివకుమార్, భరత్, శైలజ ఇతరుల కోసం గాలిస్తున్నామని పోలీసులు వెల్లడించారు.

