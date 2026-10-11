యూనిట్ విద్యుదుత్పత్తికి రూ.5.61 - సింగరేణి థర్మల్ ప్లాంటు నిర్మాణ వ్యయం భారీగా పెంపు
Singareni Thermal Plant Construction: సింగరేణి థర్మల్ ప్లాంటు నిర్మాణ వ్యయం రూ.9,697 కోట్లకు చేరుతుందని అంచనా వేశారు. నిర్మాణం పూర్తికావడానికి ఇంకా నాలుగేళ్ల సమయం పడుతుంది. భవిష్యత్తులో వ్యయం మరింత పెరిగే అవకాశాలున్నాయి.
Published : October 11, 2026 at 2:46 PM IST
Singareni Thermal Plant Construction Cost Hike : మంచిర్యాల జిల్లా పెగడపల్లిలో సింగరేణి సంస్థ నిర్మిస్తున్న 800 మెగావాట్ల థర్మల్ విద్యుత్ ప్లాంటు నిర్మాణ వ్యయం భారీగా పెరిగింది. తొలుత వేసిన అంచనాలతో పోలిస్తే ప్రాజెక్టు వ్యయం గణనీయంగా పెరగడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. 2024-25 లెక్కల ప్రకారం ఈ ప్లాంట్ నిర్మాణ వ్యయం రూ.9,697 కోట్లకు చేరుతుందని అంచనా వేశారు. గతంలో మెగా వాట్కు రూ.10.80 కోట్ల వరకు పెట్టుబడి అవసరం అవుతుందని భావించగా, ప్రస్తుతం ఆ మొత్తం రూ.11.99 కోట్లకు చేరింది. నిర్మాణం పూర్తి కావడానికి ఇంకా నాలుగేళ్ల సమయం పడుతుందని అంచనా వేస్తుండటంతో భవిష్యత్తులో వ్యయం మరింత పెరిగే అవకాశాలున్నాయి.
యూనిట్ విద్యుత్కు రూ.5.61 - అదనంగా లైన్ల ఖర్చు
ఈ ప్లాంటులో ఉత్పత్తి చేసే విద్యుత్కు తొలి ఏడాది యూనిట్కు రూ.5.61 ఖర్చవుతుందని డిస్కంలు వెల్లడించాయి. దీనికి విద్యుత్ లైన్ల కిరాయి వ్యయంగా యూనిట్కు మరో రూ.60 పైసలు అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మరోవైపు మార్కెట్లో విద్యుత్ కొనుగోలు వ్యయం యూనిట్కు రూ.5.25కు మించరాదని జాతీయ సౌర విద్యుత్ సంస్థ ఇటీవల నిర్వహించిన టెండర్లలో తేలినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో థర్మల్ ప్లాంటు ద్వారా ఉత్పత్తి చేసే విద్యుత్ ధరపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. అయితే విద్యుత్ కొనుగోలు ధరతో పాటు సరఫరా విశ్వసనీయత, అందుబాటు, ఇతర నిర్వహణ ఖర్చులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
తెలంగాణ డిస్కంల కొనుగోలుకు ప్రతిపాదన
పెగడపల్లి ప్లాంటులో ఉత్పత్తి అయ్యే విద్యుత్ను తొలుత రాజస్థాన్కు సరఫరా చేయాలని యోచించినప్పటికీ, తాజాగా తెలంగాణ డిస్కంలు తామే కొనుగోలు చేస్తామని తెలంగాణ విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి (టీజీఈఆర్సీ)కి పిటిషన్ దాఖలు చేశాయి. దీనికి అనుబంధంగా తెలంగాణ దక్షిణ డిస్కం సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదికను సమర్పించింది. ప్లాంటు నిర్మాణం ప్రారంభమైన తేదీ నుంచి విద్యుదుత్పత్తి ప్రారంభించడానికి 48 నెలల సమయం పడుతుందని నివేదికలో పేర్కొన్నారు. ఈ పిటిషన్పై అక్టోబర్ 29న బహిరంగ విచారణ నిర్వహించనున్నట్లు ఈఆర్సీ తెలిపింది. ప్రాజెక్టు వ్యయం, విద్యుత్ ఉత్పత్తి ధర, వినియోగదారులపై పడే ఆర్థిక భారాన్ని ఈ విచారణలో పరిశీలించనున్నారు.
ఒడిశా నుంచి బొగ్గు - రవాణా ఖర్చులపై ఆందోళన
ఈ ప్లాంటుకు ఒడిశాలోని నైనీ గని నుంచి ఏటా 40 లక్షల టన్నుల బొగ్గును సరఫరా చేయాలని సింగరేణి నిర్ణయించింది. సుమారు 800 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి బొగ్గును రవాణా చేయాల్సి ఉండటంతో రవాణా వ్యయం కూడా కీలకంగా మారనుంది. తెలంగాణలోని సింగరేణి గనులు సమీపంలోనే ఉన్నప్పటికీ, అవసరమైన నాణ్యత కలిగిన బొగ్గు అందుబాటులో లేకపోవడంతో నైనీ గనిపై ఆధారపడుతున్నట్లు సమాచారం.
నీటి అవసరాలు - పెట్టుబడికి రుణాలే ఆధారం
ప్లాంటుకు అవసరమైన నీటి కోసం షట్పల్లి వద్ద గోదావరి నుంచి ఒక టీఎంసీ, దేవులవాడ వద్ద ప్రాణహిత నది పంపుహౌస్ నుంచి మరో రెండు టీఎంసీల నీటిని తీసుకోవాలని సింగరేణి ప్రతిపాదించింది. ప్రాజెక్టు మొత్తం పెట్టుబడిలో 75 శాతం నిధులను విద్యుత్ ఆర్థిక సంస్థల నుంచి రుణాలుగా సమీకరించాలని నిర్ణయించింది. కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకాల విద్యుత్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ప్లాంటు నిర్మాణాన్ని ప్రతిపాదించినట్లు తెలుస్తోంది.
మొత్తంగా, సింగరేణి థర్మల్ ప్లాంటు నిర్మాణం రాష్ట్ర విద్యుత్ అవసరాలకు ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది? పెరుగుతున్న నిర్మాణ, బొగ్గు రవాణా ఖర్చులు విద్యుత్ ధరపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయి? అన్నది కీలకంగా మారింది. ఈఆర్సీ విచారణలో వెలువడే నిర్ణయాలు వినియోగదారులపై పడే భారాన్ని అంచనా వేయడంలో ప్రాధాన్యం సంతరించుకోనున్నాయి.