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సింగరేణి సిగలోకి మరో గని - 'పీకేఓసీ-2'తో 25 ఏళ్ల పాటు నిరంతరాయ బొగ్గు ఉత్పత్తికి భరోసా

సింగరేణికి ఇటీవలే దక్కిన తాడిచర్ల-2 బొగ్గు గని - తాజాగా వేలంలో దక్కిన మణుగూరు డీప్ సైట్ బ్లాక్ - చివర్లో జెన్​కో వైదొలగడంతో టెండర్ ఏకగ్రీవం

Singareni Secures PKOC 2Coal Block
Singareni Secures PKOC 2Coal Block (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 4, 2026 at 9:20 AM IST

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Updated : August 4, 2026 at 9:27 AM IST

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Singareni Secures PKOC-2 Coal Block : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా మణుగూరు ఏరియాలోని పీకేఓసీ-2 బొగ్గు గని కేటాయింపుపై ఉత్కంఠ వీడింది. దీని కోసం సింగరేణి, జెన్‌కో సంస్థలు బిడ్‌లు వేయగా, బ్లాకు సింగరేణికే దక్కింది. సోమవారం జరిగిన వేలం ప్రక్రియలో జెన్‌కో టెండర్‌ ప్రక్రియ నుంచి వైదొలడంతో సింగరేణికే పీకేఓసీ-2 బ్లాక్‌ దక్కింది. కొత్త బ్లాకు సింగరేణికి దక్కడంపై సర్వత్రా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

నామినేషన్ పద్ధతిలో తాడిచర్ల-2 కేటాయింపు : నల్ల బంగారాన్ని వెలికితీస్తూ సిరులు పండించే సింగరేణికి ఇటీవలే తాడిచర్ల-2 బొగ్గు గని దక్కింది. ఎలాంటి వేలం లేకుండా నామినేషన్ పద్ధతిలో ఈ బొగ్గు గనిని కేంద్రం సింగరేణికి కేటాయించింది. ఉత్పత్తి పడిపోతూ ఉద్యోగాలు తగ్గిపోతున్న పరిస్థితుల్లో తాడిచర్ల-2 గని కేటాయింపు సింగరేణికి కొత్త ఊపిరి పోసినట్లైంది. ఇక మణుగూరు డీప్ సైట్ బ్లాక్ సైతం వేలంలో సింగరేణికి దక్కింది.

సోమవారం జరిగిన వేలం ప్రక్రియలో జెన్‌కో టెండర్‌ ప్రక్రియ నుంచి వైదొలగగా సింగరేణికి 'ప్రకాశం ఖని ఓపెన్‌ కాస్ట్- పీకేఓసీ' బ్లాక్‌ దక్కింది. కేంద్ర నిబంధనల ప్రకారం ఓవరాల్‌ గ్రేడ్‌-9 టన్ను ధరపై అధికంగా చెల్లించే వారికి బ్లాక్‌ దక్కుతుంది. టన్ను ధర రూ.2,850 ఉండగా దానిపై 6.5 శాతం అదనంగా చెల్లిస్తామంటూ కోట్‌ చేయడంతో ఈ బ్లాక్‌ సింగరేణిని వరించింది.

పీకేఓసీ-2ను దక్కించుకున్న సింగరేణి (ETV)

25 ఏళ్ల పాటు నడవనున్న గని : పి.కె.ఓ.సి-2 డిప్‌సైడ్‌ కోల్‌ బ్లాక్‌లో 180 మిలియన్‌ టన్నుల వరకు బొగ్గు రిజర్వులు ఉన్నాయి. ఏడాదికి 6 మిలియన్‌ టన్నుల చొప్పున 25 ఏళ్ల పాటు ఈ గని నడుస్తుంది. దాదాపు 2 వేల మందికి కొత్తగా ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయి. ఇక్కడ దొరికే జీ-8 బొగ్గు కారణంగా మొత్తం రూ.43 వేల కోట్లకు పైగా ఆదాయం వస్తుంది. అందులో రాష్ట్ర సర్కారుకు రూ.10 వేల కోట్ల ఆదాయం లభిస్తుంది. అంతిమంగా రాష్ట్ర ఇంధన భద్రతకు భరోసా, సింగరేణి అభివృద్ధికి అవసరమైన వనరులు సమకూరతాయి.

పెరగనున్న కార్మికుల సంఖ్య : సింగరేణి పరిధిలోని మరికొన్ని గనులను సంస్థకు కేటాయించాలని కార్మిక సంఘాలు డిమాండ్‌ చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే మణుగూరు ఓసీ గని విస్తరణ పనులు జరుగుతుండగా పి.కె.ఓ.సి దక్కడంతో హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మణుగూరు ఏరియాలో 2,528 మంది కార్మికులు పని చేస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో వారి సంఖ్య కూడా పెరగనుంది.

తెలంగాణ బిడ్డగా కృషి చేశాను : మణుగూరు సమీపంలోని పీ.కే.ఓ.సీ-2 డిప్-సైడ్ బొగ్గు బ్లాక్‌ను సింగరేణికి దక్కించుకునేందుకు తాను కేవలం కేంద్ర మంత్రిగానే కాకుండా, తెలంగాణ బిడ్డగా కృషి చేశానంటూ కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి జి.కిషన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. పి.కె.ఓ.సి-2 బ్లాక్ సింగరేణికి లభించడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన కార్మికులు, అధికారులు, కార్మిక సంఘాల ప్రతినిధులకు అభినందనలు తెలుపుతూ సోమవారం ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు.

కేంద్ర బొగ్గు శాఖ నిర్వహించిన ఆన్‌లైన్ వేలంలో పీ.కే.వై.సీ -2 డిప్-సైడ్ బొగ్గు బ్లాక్‌ను సింగరేణి దక్కించుకోవడం ఒక చరిత్రాత్మక విజయం. సంస్థ మనుగడను కాపాడేందుకు బిడ్డింగ్ ప్రక్రియలో పాల్గొనాలని జారీ చేసిన ఆదేశాల ఫలితంగానే దాదాపు 12 ఏళ్ల తర్వాత వేలం ద్వారా కొత్త బొగ్గు బ్లాక్ లభించింది. సింగరేణి ప్రయోజనాలను కాపాడటంలో తగిన చొరవ చూపడంలో గత బీఆర్​ఎస్ ప్రభుత్వం విఫలమైంది. దీనివల్ల కోయగూడెం-3, సత్తుపల్లి-3 వంటి కీలక బొగ్గు బ్లాకులు ప్రైవేట్ సంస్థల పాలయ్యాయి. ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా బొగ్గు గనుల సేకరణ, కీలక ఖనిజాల అన్వేషణను విస్తరించేందుకు సింగరేణి ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందిస్తోంది. - భట్టి విక్రమార్క, ఉప ముఖ్యమంత్రి

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Last Updated : August 4, 2026 at 9:27 AM IST

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