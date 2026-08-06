సింగరేణి చరిత్రలో మరో మైలురాయి - నైనీ గని నుంచి తొలి బొగ్గు రైల్వే వ్యాగన్
ఒడిశాలోని సింగరేణి నైనీ గని నుంచి తొలి బొగ్గు రైల్వే వ్యాగన్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చేరిక - మంచిర్యాల జిల్లా జైపూర్ సింగరేణి థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రానికి చేరుకున్న బొగ్గు రైలు
Published : August 6, 2026 at 2:52 PM IST
Singareni Naini Mine : తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంధన అవసరాలు తీర్చే దిశగా సింగరేణి చరిత్రలో అత్యంత అద్భుతమైన, చారిత్రాత్మక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. ఒడిశాలోని నైనీ బొగ్గు బ్లాక్ ప్రజా ప్రభుత్వం రాకతో, పాలకుల చిత్తశుద్ధితో కార్యరూపం దాల్చిందని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అధికారులకు డిప్యూటీ సిఎం శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
సింగరేణి థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రానికి బొగ్గు తరలింపు : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల విద్యుత్ అవసరాలను తీర్చడమే లక్ష్యంగా, ఒడిశా నుంచి తెలంగాణలోని సింగరేణి థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రానికి తొలి బొగ్గు రైలు ఇవాళ విజయవంతంగా చేరుకుంది. 1,131 కిలోమీటర్ల ప్రయాణంతో సింగరేణికి తొలి రేకు చేరుకుంది. ఒడిశా రాష్ట్రంలోని నైనీ బొగ్గు గని నుంచి తెలంగాణలోని సింగరేణి థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రానికి బొగ్గు తరలింపు ఒక చారిత్రక అవసరం. రాష్ట్ర విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో కీలకమైన ఈ థర్మల్ కేంద్రానికి నాణ్యమైన బొగ్గును అందించేందుకు తొలి రైలు రేకు ఏకంగా 1,131 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి 59 బాక్స్ వ్యాగన్ల ద్వారా 4 వేల టన్నుల అత్యుత్తమ జీ-10 (G-10) గ్రేడ్ బొగ్గు తెలంగాణ గడ్డపైకి చేరుకుంది.
మల్లు భట్టి విక్రమార్క కృషి కీలకం : నైనీ బ్లాక్లో బొగ్గు ఉత్పత్తి ప్రారంభం కావడం వెనుక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క కృషి కీలకంగా మారాయని సింగరేణి యాజమాన్యం పేర్కొంది. అనుమతుల సాధనలో ఎదురైన ఎన్నో అడ్డంకులను పటాపంచలు చేస్తూ ప్రజా ప్రభుత్వం ఈ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుందని సింగరేణి ప్రకటించింది. అనుమతుల సాధన కోసం డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క స్వయంగా రెండు సార్లు ఒడిశా పర్యటనకు వెళ్లారు. 2024 జులైలో తొలిసారిగా ఒడిశా వెళ్లిన ఆయన అక్కడి ముఖ్యమంత్రి, ఉన్నతాధికారులు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రజలతో సానుకూల వాతావరణంలో చర్చలు జరిపి, ప్రాజెక్టు ఆవశ్యకతను వివరించారు. అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోవడంతో 2025 ఏప్రిల్ 16న నైనీ గనిలో బొగ్గు ఉత్పత్తిని వర్చువల్ విధానంలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క స్వయంగా ప్రారంభించారు.
ఏడాదికి కోటి టన్నులు : భట్టి విక్రమార్క చొరవతో ఇవాళ నైనీ నుంచి తొలి బొగ్గు రేకు సింగరేణి థర్మల్ కేంద్రానికి చేరుకుని రాష్ట్ర ఇంధన రంగానికి కొత్త కళను తీసుకొచ్చింది. కేంద్ర బొగ్గు శాఖ 2015 ఆగస్టు 13న సింగరేణికి నైనీ బొగ్గు బ్లాక్ను కేటాయించింది. ఈ గని రాష్ట్ర విద్యుత్ రంగానికి రాబోయే దశాబ్దాల పాటు వెన్నెముకగా నిలవనుంది. ఈ గని 340.78 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గు నిల్వల సామర్థ్యం కలిగి ఉంది. ఏడాదికి కోటి టన్నులు (10 మిలియన్ టన్నులు) ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో ఈ గని 36 సంవత్సరాలు జీవితకాలం ఉంటుంది.
"సింగరేణి తన ఉత్పత్తిని పెంచుకోవడమే కాకుండా అనేక రకాల కొత్త బ్లాకులను తెచ్చుకోవడం కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహాయం చేస్తోంది. ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద మైనింగ్స్గా ఎదగాలని ప్రభుత్వం ఆశిస్తోంది. సింగరేణి థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రానికి తొలి బొగ్గు రైలు ఇవాళ విజయవంతంగా చేరుకుంది. సింగరేణి కార్మికులకు, యాజమాన్యానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను" - మల్లు భట్టి విక్రమార్క, ఉప ముఖ్యమంత్రి
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