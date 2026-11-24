సింగరేణి ఒప్పంద కార్మికులకు శుభవార్త - పదో తరగతి వరకు పిల్లలకు ఉచిత విద్య
Singareni Offers Free Education for Workers kids : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో సింగరేణి యాజమాన్యం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పిల్లలకు సింగరేణి విద్యాసంస్థల్లో పదో తరగతి వరకు ఉచిత విద్య అందించనున్నారు.
కార్మికుల పిల్లలకు సింగరేణి విద్యాసంస్థల్లో ఉచిత విద్య (ETV Bharat)
Published : November 24, 2026 at 9:40 PM IST
సింగరేణి ఒప్పంద కార్మికులకు తీపికబురు చెప్పింది. సింగరేణి కార్మికుల పిల్లలకు సింగరేణి విద్యాసంస్థల్లో పదో తరగతి వరకు ఉచిత విద్య అందించనున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో సింగరేణి యాజమాన్యం కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సంస్థలో పనిచేస్తున్న 30 వేల మంది ఒప్పంద కార్మికుల కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకురనుంది.