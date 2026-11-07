మైనింగ్ రంగంలో అమెరికన్ సంస్థలతో పని చేసేందుకు సిద్ధం : సింగరేణి యాజమాన్యం
Singareni Work with American Companies : రేర్ఎర్త్ మినరల్స్ అన్వేషణలో అమెరికా సంస్థలతో పనిచేసేందుకు సింగరేణి సిద్ధమైంది. హైదరాబాద్ అమెరికన్ కాన్సులేట్స్ అధికారులతో సంస్థ సీఎండీ డాక్టర్ బుద్ధప్రకాష్ జ్యోతి సమావేశమయ్యారు.
Published : November 7, 2026 at 4:50 PM IST
కీలక ఖనిజరంగంలో అమెరికన్ సంస్థలతో పని చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని సింగరేణి యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది. సింగరేణి ప్రతిపాదిత పంప్డ్ స్టోరేజ్ పవర్ ప్లాంట్, జియో సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ సౌకర్యాలు, కీలక ఖనిజ విస్తరణపై యూఎస్ కాన్సులేట్ బృందానికి సింగరేణి అధికారులు వివరించారు. కీలక ఖనిజ రంగంలో సాంకేతిక, ఉమ్మడి భాగస్వామ్యం తదితర అంశాలపై హైదరాబాద్ అమెరికన్ కాన్సులేట్కు చెందిన పొలిటికల్, ఎకనామిక్ చీఫ్ మెరెడిత్ మెజ్లర్ సారథ్యంలోని ఉన్నత స్థాయి అధికారుల బృందం సభ్యులు సింగరేణి భవన్లో సింగరేణి సీఎండీ డాక్టర్ బుద్ధప్రకాష్ జ్యోతితో సమావేశమయ్యారు.
పలు సంస్థలతో పని చేయడానికి అవకాశాలు
సింగరేణి సంస్థతో పలు వ్యాపార సంబంధ అంశాలు, అవకాశాలపై వారు సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. మైనింగ్ రంగంలో అపార అనుభవం గల సింగరేణి సంస్థ కీలక ఖనిజరంగంలోకి ప్రవేశించిందని, ఇప్పటికే పలు దేశాలతో ఉమ్మడి భాగస్వామ్యం, సాంకేతిక సహకారంపై చర్చిస్తోందని సంస్థ ఛైర్మన్ వివరించారు. దీనిపై అమెరికన్ బృందం సభ్యులు తమ దేశంలో కీలక ఖనిజ రంగంలో ఉన్న పలు సంస్థలతో కలిసి పని చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయని వివరించారు.
సింగరేణికి ఆహ్వానం
సింగరేణి సంస్థ ఇటీవల కొత్తగూడెంలో ఏర్పాటు చేసిన జియో సైన్స్ ల్యాబొరేటరీలో ఉన్న సౌకర్యాలు, ఓపెన్ కాస్ట్ గనుల ఓవర్ బర్డెన్ లో దాగి ఉన్న రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ వంటి అంశాలపై కూడా అమెరికన్ బృందం ఆసక్తి చూపించింది. రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వాల ప్రోత్సాహం, సహకారంతో సింగరేణి కీలక ఖనిజ రంగంలో ముందుకు వెళ్తోందని సింగరేణి సీఎండీ పేర్కొన్నారు. కీలక ఖనిజ రంగంలో విదేశీ పెట్టుబడులను, సాంకేతిక, పరిశోధన సంస్థల భాగస్వామ్యాన్ని సింగరేణి సంస్థ కోరుతోందని వివరించారు. అమెరికాలో పలు సంస్థలు ఇటువంటి ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నాయని కాన్సులేట్ సభ్యులు తెలియజేశారు ఏప్రిల్లో అమెరికాలో జరిగే కీలక ఖనిజ సదస్సులో పాల్గొనవలసిందిగా సింగరేణిని ఆహ్వానించారు.
నీటిని వినియోగించుకునే అవకాశం
నేటి ఆధునిక యుగంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వినియోగం విపరీతంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో డాటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు అనువైన ప్రాంతాలను శోధిస్తున్నామని, తెలంగాణలో సింగరేణి ప్రాంతంలో కూడా వీటి ఏర్పాటుకు సుముఖంగా ఉన్నామని అమెరికన్ ప్రతినిధులు తెలిపారు. మూతపడిన ఓపెన్ కాస్ట్ గనులను సద్వినియోగం చేసేందుకు సింగరేణి పలు ప్రాంతాల్లో పంప్డ్ స్టోరేజ్ పవర్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించిందని, డాటా సెంటర్లకు పీక్ అవర్స్లో నిరంతరాయ విద్యుత్ అందించటం కోసం ఈ ప్లాంట్లు ఉపయోగపడతాయని సింగరేణి అధికారులు వివరించారు. తగిన పెట్టుబడి, భాగస్వామ్యంతో ఈ ప్లాంట్ లను ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. అలాగే సమీపంలో గోదావరి నది నుండి కూడా నీటిని వినియోగించుకునే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే పలు అమెరికన్ కంపెనీలు డాటా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేశాయని, మరికొన్ని కంపెనీలు కూడా వీటి ఏర్పాటుకు ముందుకు వస్తున్నాయని, తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్న సౌకర్యాలు వీటి ఏర్పాటుకు సానుకూలంగా ఉన్నట్లు అమెరికన్ కాన్సులేట్ సభ్యులు వివరించారు. అనంతరం సింగరేణి ఛైర్మన్ అమెరికన్ బృందాన్ని సింగరేణి గనులను, జియో సైన్స్ ల్యాబ్ను సందర్శించాలని ఆహ్వానించారు. ఈ సమావేశంలో అమెరికన్ కాన్సులేట్ బృందానికి చెందిన పొలిటికల్, ఎకనామిక్ చీఫ్ మెరెడిత్ మెజ్లర్, పొలిటికల్, ఎకనామిక్ స్పెషలిస్ట్లు శ్రీమలి కరి, శిబా త్రిపాఠి, కమర్షియల్ స్పెషలిస్ట్ సునేల్ కుమ్మర్, సింగరేణి సంస్థ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
కీలక ఖనిజాల అన్వేషణలోకి సింగరేణి విస్తరించాలి : భట్టి విక్రమార్క