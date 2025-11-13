అంతర్జాతీయ స్థాయికి సింగరేణి! - ఐదేళ్లలో రూ.40 వేల కోట్ల పెట్టుబడులకు ప్రణాళికలు
Published : November 13, 2025 at 9:09 AM IST
Singareni Letter to Government : భూ గర్భ గనుల నుంచి ప్రారంభమైన సింగరేణి సంస్థ వ్యాపారం అంతర్జాతీయ స్థాయికి వెళ్లేందుకు కీలక అడుగులు పడుతున్నాయి. కొత్తగా రెండు లిస్టెడ్ కంపెనీల ఏర్పాటుకు సంస్థ పాలకమండలి ఇటీవల ఆమోదం తెలిపింది. వీటిలో ఒకటి సింగరేణి గ్లోబల్ లిమిటెడ్ (ఎన్జీఎల్) పేరుతో దేశ, విదేశాల్లో కీలక ఖనిజాల తవ్వకాలు చేపడుతుంది.
మరొకటి సింగరేణి గ్రీన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ (ఎస్ఈఎల్). ఇది దేశంలో సౌర, పవన విద్యుత్ కేంద్రాలు, పంప్డ్ స్టోరేజ్ పవర్ ప్లాంట్లు, బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ వ్యవస్థ (బెస్)లను ఏర్పాటు చేసి విద్యుత్ను విక్రయించనుంది. ఈ రెండు కంపెనీల ఏర్పాటుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అనుమతి కోరుతూ ఇటీవల సంస్థ లేఖ రాసింది. వీటిని స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లిస్టెడ్ కంపెనీల జాబితాలో చేర్చి, పెట్టుబడులను సమీకరిస్తామని తెలిపింది. ఇందుకు కారణాలను కూడా వివరించింది.
- దేశంలో ఇప్పటికే 100/200 మెగావాట్ల సౌర/ పవన విద్యుత్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి, షేర్ల విక్రయం ద్వారా ప్రైవేటు కంపెనీలు పెట్టుబడులను సమీకరిస్తున్నాయని సింగరేణి ప్రకటించింది.
- సింగరేణి సైతం 250 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్ ప్లాంట్ల నిర్మాణం పూర్తి చేసి ఉత్పత్తి ప్రారంభించిందని, మరో 260 మెగావాట్ల ప్లాంట్లు నిర్మాణంలో ఉన్నాయని తెలిపింది.
- 500 మెగావాట్ల పంప్డ్ స్టోరేజ్ పవర్ ప్లాంట్లు, 200 మెగావాట్ల బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్లు వివరించింది.
- మంచిర్యాల జిల్లా పెగడపల్లిలో ఉన్న 1200 మెగావాట్ల థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ద్వారా సంస్థ లాభాలను ఆర్జిస్తోంది. అక్కడే రూ.10,500 కోట్ల వ్యయంతో 800 మెగావాట్ల కొత్త ప్లాంటు నిర్మాణ పనులు త్వరలో ప్రారంభించబోతోంది.
భారీగా పెట్టుబడులకు ప్రణాళికలు : రాబోయే ఐదేళ్లలో రూ.40 వేల కోట్ల పెట్టుబడులకు సింగరేణి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. ఇందులో 70 శాతం వరకు రుణాలుగా తీసుకోవాలనుకుంటోంది. విద్యుత్ ప్లాంట్లతో పాటు కొత్తగా కీలక ఖనిజాల గనులను ఇతర రాష్ట్రాలు, విదేశాల్లో చేపట్టేందుకు కసరత్తు చేస్తోంది.
- కర్ణాటకలోని దేవదుర్గ ప్రాంతంలో రాగి, బంగారం నిక్షేపాలపై అధ్యయనం చేసే కాంట్రాక్టు టెండర్ను కేంద్రం నిర్వహించిన వేలంలో అది సింగరేణి దక్కించుకుంది.
- రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన సోలార్ పార్క్లో 7 వేల ఎకరాలను సింగరేణి సంస్థకు కేటాయించింది. తెలంగాణ, రాజస్థాన్ ప్రభుత్వాల సంయుక్త భాగస్వామ్య ఒప్పందంలో భాగంగా అక్కడ 1500 నుంచి 2000 వేల మెగావాట్ల సోలార్ విద్యుత్కేంద్రాలు నిర్మించాలనే ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది.
- ఒడిశాలోని నైనీ ప్రాంతంలో బొగ్గు గనుల తవ్వకాలను ఈ మధ్య ప్రారంభించింది. అక్కడే ఒక్కోటి 800 మెగావాట్ల స్థాపిత సామర్థ్యంతో రెండు విద్యుత్ ప్లాంట్లను రూ.20 వేల కోట్లతో నిర్మించాలనే ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది.
- రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో బొగ్గు బ్లాకుల వేలంలో పాల్గొని ఇతర రాష్ట్రాల్లో గనులను కొనేందుకు కసరత్తు చేస్తోంది.
''బొగ్గు ఉత్పత్తి రంగంలో ప్రైవేట్ సంస్థల ప్రవేశంతో పాటు విదేశాల నుంచి దిగుమతులు సింగరేణి వాణిజ్యానికి పోటీగా మారాయి. పెరుగుతున్న ఉత్పత్తి వ్యయం వల్ల బొగ్గుపైనే ఆధారపడితే రాబోయే 30 ఏళ్లలో సంస్థ మనుగడ కష్టంగా మారుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇతర ఖనిజాల తవ్వకాలు, వ్యాపారాల కోసం రెండు లిస్టెడ్ కంపెనీల ఏర్పాటుకు పాలక మండలి ఆమోదం తెలిపింది. వీటి ద్వారా రూ.వేల కోట్ల పెట్టుబడులతో సంస్థను అంతర్జాతీయ స్థాయికి విస్తరించాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఆదేశించారు.'' - బలరాం, సీఎండీ, సింగరేణి సంస్థ
