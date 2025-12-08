ETV Bharat / state

నిరుద్యోగులకు గుడ్​న్యూస్​ - సింగరేణిలో అప్రెంటిస్​షిప్​ దరఖాస్తుల ఆహ్వానం

సింగరేణిలో ఏడాది పాటు అప్రెంటిస్​షిప్​ చేసేందుకు అవకాశం - సింగరేణి సంస్థ నోటిఫికేషన్​ జారీ - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

Singareni Notification for One-Year Apprenticeship
Singareni Notification for One-Year Apprenticeship (ETV Bharat)
ETV Bharat Telangana Team

Published : December 8, 2025 at 3:18 PM IST

Singareni Notification for One-Year Apprenticeship : ఏడాది పాటు అప్రెంటిస్​షిప్​ చేసేందుకు సుముఖంగా ఉన్నవారి కోసం సింగరేణి సంస్థ శనివారం నోటిఫికేషన్​ జారీ చేసింది. ఆన్​లైన్​ ద్వారా అభ్యర్థులు ఈ నెల 25లోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ ప్రతిని విద్యార్హత, కుల ధ్రువీకరణ, ఆధార్​కార్డుతో కలిపి సమీపంలోని ఏరియా ఒకేషనల్​ ట్రైనింగ్​ సెంటర్లలో అందజేయాల్సి ఉంటుంది. 18 సంవత్సరాలు నిండి 28 ఏళ్లలోపు వారు అర్హులు. రిజర్వేషన్​ అభ్యర్థులకు 33 ఏళ్లలోపు వర్తిస్తుంది.

దాదాపు 95 శాతం స్థానికులకే : స్థానికులకు 95 శాతం, స్థానికేతరులకు 5 శాతం రిజర్వేషన్​ పద్ధతిన అప్రెంటిస్​ చేసే అవకాశాన్ని కల్పించనున్నారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, వరంగల్​ రూరల్​, వరంగల్​ అర్బన్​, జనగాం, ములుగు, మహబూబాబాద్​, జయశంకర్​ భూపాలపల్లి, పెద్దపల్లి, మంచిర్యాల, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, ఆదిలాబాద్​, నిర్మల్​, మంచిర్యాల, అసిఫాబాద్​ అభ్యర్థులను స్థానికులుగా మిగిలిన జిల్లాల అభ్యర్థులను స్థానికేతరులుగా గుర్తిస్తారు. అభ్యర్థుల సీనియారిటీ ప్రాతిపదికగా అవకాశాన్నిస్తారు. ఒకే సంవత్సరం ఉత్తీర్ణులైతే వారి మార్కుల ఆధారంగా సీటు కేటాయిస్తారు.

  • తుది జాబితాను కార్పొరేట్​ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసే ప్రత్యేక కమిటీ నిర్ణయిస్తుంది.
  • ఇందులో ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితాను సింగరేణి వెబ్​సైట్లోనూ, ప్రధాన కార్యాలయంలోని నోటీసు బోర్డుపైనా ప్రకటిస్తారు.
  • ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ : 25.12.2025
  • దరఖాస్తును అప్​లోడ్​ చేయాల్సిన వెబ్​సైట్​ : scclmines.com
  • సమీపంలోని ఎంవీటీసీలకు హార్డ్​కాపీలను సమర్పించేందుకు చివరి తేదీ : 08.10.25 నుంచి 25.12.2025 వరకు
  • రిజిస్టర్​ చేసుకొనే వెబ్​సైట్​ : www.apprenticeshipindia.org
  • ట్రేడ్లు : ఎలక్ట్రీషియన్​, టర్నర్​, ఫిట్టర్​, మిషనిస్టు, డ్రాఫ్ట్స్​మెన్​, డీజిల్​ మెకానిక్​, మెకానిక్​ మోటార్​ వెహికిల్​, వెల్డర్​
  • అప్రెంటిన్​షిప్​ కాలపరిమితి : ఏడాది

స్టైఫండ్​ : రెండేళ్ల ఐటీఐ పూర్తి చేసిన ఎలక్ట్రీషియన్​, టర్నర్​, ఫిట్టర్​, మిషనిస్టు, మెకానిక్​ మోటార్​ వెహికిల్​, డ్రాఫ్ట్స్​మెన్​లకు రూ.8,050 చొప్పున ఒక సంవత్సరం, ఐటీఐ పూర్తి చేసిన డీజిల్​ మెకానిక్​, వెల్డర్లకు రూ.7700 చొప్పున చెల్లిస్తారు.

సింగరేణిలో మహిళలకు అవకాశం : మహిళా సాధికారతలో భాగంగా సింగరేణి బొగ్గు గనుల యాజమాన్యం ఓపెన్ కాస్ట్ గనుల్లో మహిళలకు భారీ యంత్రాలపై ఆపరేటర్లుగా పనిచేసే అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఈ ఉద్యోగాలకు మహిళలను ఎంపిక చేయడం సింగరేణి చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి. సింగరేణి సంస్థలో ప్రస్తుతం జనరల్​ అసిస్టెంట్​ లేదా బదిలీ వర్కర్​గా పనిచేస్తున్న వారు దీనికి అర్హులు.

35 సంవత్సరాలు లోపు వయసు ఉండి కనీసం ఏడో తరగతి పాసైన మహిళా అభ్యర్థులు ఈ ఆపరేటర్​ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు అని యాజమాన్యం పేర్కొంది. దరఖాస్తు చేసుకునే మహిళలు శారీరక సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలని తెలిపింది. వారికి కనీసం ద్విచక్ర లేదా నాలుగు చక్రాల వాహన డ్రైవింగ్​ లైసెన్సు కలిగి ఉండాలని అది ఆగస్టు 2024 కన్నా ముందు డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​ తీసుకున్న వారికి ప్రాధ్యానత ఇస్తామని యాజమాన్యం తెలిపింది.

ఎంపిక విధానం : ఈ అర్హతలు కలిగిన మహిళా ఉద్యోగులు వారికి ఇచ్చిన నమూనాతో అప్లికేషన్లను నింపి వాటిని పూర్తి చేసి సంబంధిత శాఖాధిపతి, గని మేనేజర్​, జనరల్​ మేనేజర్​కు అందించాలని యాజమాన్యం తెలిపింది. వారి దరఖాస్తులు స్వీకరణ పూర్తయిన తర్వాత జనరల్​ మేనేజర్​ సీపీపీ నేతృత్వంలో ఒక కమిటీని వేస్తారు. వారి ఈ దరఖాస్తులను క్షుణ్నంగా పరిశీలించి కనీస అర్హత కలిగిన మహిళా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. ఆ తర్వాత వారి జాబితాను విడుదల చేస్తారు.

