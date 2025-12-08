నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ - సింగరేణిలో అప్రెంటిస్షిప్ దరఖాస్తుల ఆహ్వానం
సింగరేణిలో ఏడాది పాటు అప్రెంటిస్షిప్ చేసేందుకు అవకాశం - సింగరేణి సంస్థ నోటిఫికేషన్ జారీ - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?
Published : December 8, 2025 at 3:18 PM IST
Singareni Notification for One-Year Apprenticeship : ఏడాది పాటు అప్రెంటిస్షిప్ చేసేందుకు సుముఖంగా ఉన్నవారి కోసం సింగరేణి సంస్థ శనివారం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఆన్లైన్ ద్వారా అభ్యర్థులు ఈ నెల 25లోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ ప్రతిని విద్యార్హత, కుల ధ్రువీకరణ, ఆధార్కార్డుతో కలిపి సమీపంలోని ఏరియా ఒకేషనల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లలో అందజేయాల్సి ఉంటుంది. 18 సంవత్సరాలు నిండి 28 ఏళ్లలోపు వారు అర్హులు. రిజర్వేషన్ అభ్యర్థులకు 33 ఏళ్లలోపు వర్తిస్తుంది.
దాదాపు 95 శాతం స్థానికులకే : స్థానికులకు 95 శాతం, స్థానికేతరులకు 5 శాతం రిజర్వేషన్ పద్ధతిన అప్రెంటిస్ చేసే అవకాశాన్ని కల్పించనున్నారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, వరంగల్ రూరల్, వరంగల్ అర్బన్, జనగాం, ములుగు, మహబూబాబాద్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, పెద్దపల్లి, మంచిర్యాల, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, మంచిర్యాల, అసిఫాబాద్ అభ్యర్థులను స్థానికులుగా మిగిలిన జిల్లాల అభ్యర్థులను స్థానికేతరులుగా గుర్తిస్తారు. అభ్యర్థుల సీనియారిటీ ప్రాతిపదికగా అవకాశాన్నిస్తారు. ఒకే సంవత్సరం ఉత్తీర్ణులైతే వారి మార్కుల ఆధారంగా సీటు కేటాయిస్తారు.
- తుది జాబితాను కార్పొరేట్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసే ప్రత్యేక కమిటీ నిర్ణయిస్తుంది.
- ఇందులో ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితాను సింగరేణి వెబ్సైట్లోనూ, ప్రధాన కార్యాలయంలోని నోటీసు బోర్డుపైనా ప్రకటిస్తారు.
- ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ : 25.12.2025
- దరఖాస్తును అప్లోడ్ చేయాల్సిన వెబ్సైట్ : scclmines.com
- సమీపంలోని ఎంవీటీసీలకు హార్డ్కాపీలను సమర్పించేందుకు చివరి తేదీ : 08.10.25 నుంచి 25.12.2025 వరకు
- రిజిస్టర్ చేసుకొనే వెబ్సైట్ : www.apprenticeshipindia.org
- ట్రేడ్లు : ఎలక్ట్రీషియన్, టర్నర్, ఫిట్టర్, మిషనిస్టు, డ్రాఫ్ట్స్మెన్, డీజిల్ మెకానిక్, మెకానిక్ మోటార్ వెహికిల్, వెల్డర్
- అప్రెంటిన్షిప్ కాలపరిమితి : ఏడాది
స్టైఫండ్ : రెండేళ్ల ఐటీఐ పూర్తి చేసిన ఎలక్ట్రీషియన్, టర్నర్, ఫిట్టర్, మిషనిస్టు, మెకానిక్ మోటార్ వెహికిల్, డ్రాఫ్ట్స్మెన్లకు రూ.8,050 చొప్పున ఒక సంవత్సరం, ఐటీఐ పూర్తి చేసిన డీజిల్ మెకానిక్, వెల్డర్లకు రూ.7700 చొప్పున చెల్లిస్తారు.
సింగరేణిలో మహిళలకు అవకాశం : మహిళా సాధికారతలో భాగంగా సింగరేణి బొగ్గు గనుల యాజమాన్యం ఓపెన్ కాస్ట్ గనుల్లో మహిళలకు భారీ యంత్రాలపై ఆపరేటర్లుగా పనిచేసే అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఈ ఉద్యోగాలకు మహిళలను ఎంపిక చేయడం సింగరేణి చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి. సింగరేణి సంస్థలో ప్రస్తుతం జనరల్ అసిస్టెంట్ లేదా బదిలీ వర్కర్గా పనిచేస్తున్న వారు దీనికి అర్హులు.
35 సంవత్సరాలు లోపు వయసు ఉండి కనీసం ఏడో తరగతి పాసైన మహిళా అభ్యర్థులు ఈ ఆపరేటర్ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు అని యాజమాన్యం పేర్కొంది. దరఖాస్తు చేసుకునే మహిళలు శారీరక సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలని తెలిపింది. వారికి కనీసం ద్విచక్ర లేదా నాలుగు చక్రాల వాహన డ్రైవింగ్ లైసెన్సు కలిగి ఉండాలని అది ఆగస్టు 2024 కన్నా ముందు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకున్న వారికి ప్రాధ్యానత ఇస్తామని యాజమాన్యం తెలిపింది.
ఎంపిక విధానం : ఈ అర్హతలు కలిగిన మహిళా ఉద్యోగులు వారికి ఇచ్చిన నమూనాతో అప్లికేషన్లను నింపి వాటిని పూర్తి చేసి సంబంధిత శాఖాధిపతి, గని మేనేజర్, జనరల్ మేనేజర్కు అందించాలని యాజమాన్యం తెలిపింది. వారి దరఖాస్తులు స్వీకరణ పూర్తయిన తర్వాత జనరల్ మేనేజర్ సీపీపీ నేతృత్వంలో ఒక కమిటీని వేస్తారు. వారి ఈ దరఖాస్తులను క్షుణ్నంగా పరిశీలించి కనీస అర్హత కలిగిన మహిళా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. ఆ తర్వాత వారి జాబితాను విడుదల చేస్తారు.
ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో సింగరేణి - ఉద్యోగులకు జీతాలూ ఇవ్వలేని పరిస్థితి!
అంతర్జాతీయ స్థాయికి సింగరేణి! - ఐదేళ్లలో రూ.40 వేల కోట్ల పెట్టుబడులకు ప్రణాళికలు