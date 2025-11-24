ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో సింగరేణి - ఉద్యోగులకు జీతాలూ ఇవ్వలేని పరిస్థితి!
ఓవర్డ్రాఫ్ట్పై జీతాలు చెల్లించే పరిస్థితి - విద్యుత్ సంస్థల బకాయిలు రూ.29 వేల కోట్లు - పలు సంస్థలకు లేఖలు రాసిన సింగరేణి
Published : November 24, 2025 at 8:54 AM IST|
Updated : November 24, 2025 at 9:19 AM IST
Singareni in Financial Troubles : నల్ల బంగారంతో ఎప్పుడు కళకళలాడుతుండే సింగరేణి, ఇటీవల ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతోంది. నెల నెలా 40,716 మంది ఉద్యోగులకు జీతాలివ్వాలంటే బ్యాంకుల నుంచి ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ (ఓడీ)పై తాత్కాలిక అప్పు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. తెలంగాణ విద్యుత్ సంస్థలు సింగరేణి నుంచి కొంటున్న బొగ్గు, విద్యుత్కు సంబంధించి నెల నెలా బిల్లులు చెల్లించకుండా పెండింగ్ పెడుతుండటంతో బకాయిలు రూ.29 వేల కోట్ల వరకు చేరాయి.
వీటిని వెంటనే చెల్లించాలని ఈ సంస్థలకు సింగరేణి తాజాగా లేఖలు రాసింది. బయట సబ్సిడీ తీసుకుని బకాయిలు చెల్లించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని, బొగ్గు సరఫరా ఆపొద్దని తెలంగాణ జెన్కో సమాధానమిచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. తెలంగాణతో పాటు బొగ్గును కొంటున్న ఏపీ, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాలు ఎప్పటికప్పుడు బిల్లులు చెల్లిస్తున్నందుకే సింగరేణి రోజు రోజుకూ వ్యవహారాలకు నిధులు సర్దుబాటు చేస్తూ నెట్టుకొస్తోంది.
రాష్ట్రం ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోనే పని చేస్తున్నందుకు ఇలా : రోజుకు సగటున 1.52 లక్షల టన్నులు బొగ్గు ఉత్పత్తి చేస్తుండగా ఇందులో మూడోవంతు వరకూ రాష్ట్రంలోని విద్యుత్ కేంద్రాలకే విక్రయిస్తున్నా బిల్లు చెల్లించడం లేదు. బొగ్గును కొంటున్న జెన్కో చెల్లించాల్సిన బకాయిలు రూ.17 వేల కోట్లకు చేరాయి. మరోవైపు డిస్కంలు రూ.12 వేల కోట్ల వరకూ బకాయి పడ్డాయి. కేంద్ర విద్యుత్ శాఖ నిబంధనల ప్రకారం ఒక విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి కరెంటును కొన్న డిస్కంలు 90 రోజుల్లోగా బిల్లులు చెల్లించకపోతే విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేయాలి. జెన్కో, డిస్కంలు, సింగరేణి సంస్థలన్నీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోనే పని చేస్తున్నందున బొగ్గు, విద్యుత్ సరఫరా ఆపలేకపోతున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
తగ్గిన డిమాండ్, ఉత్పత్తి : సౌర, పవన, జల విద్యుదుత్పత్తి పెరిగి బొగ్గుకు డిమాండ్ పడిపోతోంది. సింగరేణి బొగ్గు ధరలు అధికంగా ఉంటున్నాయని పరిశ్రమలు వెనక్కి వెళుతున్నాయి. దీంతో బొగ్గు ధరలు కొంత తగ్గించి సంస్థ ఇబ్బంది పడుతోంది. 2023-24లో సంస్థ 6.90 కోట్ల టన్నుల బొగ్గును రవాణా చేయగా, మరుసటి సంవత్సరం 38 లక్షల టన్నులు తగ్గి టర్నోవర్ పడిపోయింది.
కార్మికులు పూర్తి స్థాయిలో పని చేయకపోవడం కూడా ఉత్పత్తి తగ్గడానికి మరో కారణం. ఉదాహరణకు 2018-19లో ఒక ఉద్యోగి పని చేసే రోజువారీ షిఫ్ట్లో సగటున 6.23 టన్నుల బొగ్గును ఉత్పత్తి చేయగా, 2024-25లో అది 5.41 టన్నులకు పడిపోయింది.
సింగరేణిలో ఏటా పెరుగుతున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు : సింగరేణి సంస్థ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కొట్టుమిట్టాడుతోంది. సంస్థలో రాజకీయ జోక్యం పెరగడం, విద్యుత్తు, బొగ్గు అమ్మకాల ద్వారా రావాల్సిన సొమ్ము రాకుండా బకాయిలు భారీగా పేరుకుపోతున్నాయి. ఈ దశాబ్ద కాలంలో ప్రభుత్వపరంగా గతేడాది మార్చి నాటికి రూ.39,661.57 కోట్ల బకాయిలు పేరుకుపోయాయి. గత ప్రభుత్వ హయాంలో రూ.26 వేల కోట్లు బకాయిలు ఉంటే, ప్రస్తుతం ఈ కాంగ్రెస్ పాలనలో రూ.13 వేల కోట్లకు పైగా రావాల్సి ఉందని కార్మిక సంఘాల నేతలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
