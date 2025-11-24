ETV Bharat / state

ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో సింగరేణి - ఉద్యోగులకు జీతాలూ ఇవ్వలేని పరిస్థితి!

ఓవర్‌డ్రాఫ్ట్‌పై జీతాలు చెల్లించే పరిస్థితి - విద్యుత్‌ సంస్థల బకాయిలు రూ.29 వేల కోట్లు - పలు సంస్థలకు లేఖలు రాసిన సింగరేణి

Singareni in Financial Troubles
Singareni in Financial Troubles (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 24, 2025 at 8:54 AM IST

Updated : November 24, 2025 at 9:19 AM IST

2 Min Read
Singareni in Financial Troubles : నల్ల బంగారంతో ఎప్పుడు కళకళలాడుతుండే సింగరేణి, ఇటీవల ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతోంది. నెల నెలా 40,716 మంది ఉద్యోగులకు జీతాలివ్వాలంటే బ్యాంకుల నుంచి ఓవర్​ డ్రాఫ్ట్​ (ఓడీ)పై తాత్కాలిక అప్పు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. తెలంగాణ విద్యుత్​ సంస్థలు సింగరేణి నుంచి కొంటున్న బొగ్గు, విద్యుత్​కు సంబంధించి నెల నెలా బిల్లులు చెల్లించకుండా పెండింగ్ పెడుతుండటంతో బకాయిలు రూ.29 వేల కోట్ల వరకు చేరాయి.

వీటిని వెంటనే చెల్లించాలని ఈ సంస్థలకు సింగరేణి తాజాగా లేఖలు రాసింది. బయట సబ్సిడీ తీసుకుని బకాయిలు చెల్లించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని, బొగ్గు సరఫరా ఆపొద్దని తెలంగాణ జెన్​కో సమాధానమిచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. తెలంగాణతో పాటు బొగ్గును కొంటున్న ఏపీ, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక థర్మల్​ విద్యుత్​ కేంద్రాలు ఎప్పటికప్పుడు బిల్లులు చెల్లిస్తున్నందుకే సింగరేణి రోజు రోజుకూ వ్యవహారాలకు నిధులు సర్దుబాటు చేస్తూ నెట్టుకొస్తోంది.

రాష్ట్రం ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోనే పని చేస్తున్నందుకు ఇలా : రోజుకు సగటున 1.52 లక్షల టన్నులు బొగ్గు ఉత్పత్తి చేస్తుండగా ఇందులో మూడోవంతు వరకూ రాష్ట్రంలోని విద్యుత్​ కేంద్రాలకే విక్రయిస్తున్నా బిల్లు చెల్లించడం లేదు. బొగ్గును కొంటున్న జెన్​కో చెల్లించాల్సిన బకాయిలు రూ.17 వేల కోట్లకు చేరాయి. మరోవైపు డిస్కంలు రూ.12 వేల కోట్ల వరకూ బకాయి పడ్డాయి. కేంద్ర విద్యుత్ ​శాఖ నిబంధనల ప్రకారం ఒక విద్యుత్​ కేంద్రం నుంచి కరెంటును కొన్న డిస్కంలు 90 రోజుల్లోగా బిల్లులు చెల్లించకపోతే విద్యుత్​ సరఫరా నిలిపివేయాలి. జెన్​కో, డిస్కంలు, సింగరేణి సంస్థలన్నీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోనే పని చేస్తున్నందున బొగ్గు, విద్యుత్​ సరఫరా ఆపలేకపోతున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.

తగ్గిన డిమాండ్​, ఉత్పత్తి : సౌర, పవన, జల విద్యుదుత్పత్తి పెరిగి బొగ్గుకు డిమాండ్​ పడిపోతోంది. సింగరేణి బొగ్గు ధరలు అధికంగా ఉంటున్నాయని పరిశ్రమలు వెనక్కి వెళుతున్నాయి. దీంతో బొగ్గు ధరలు కొంత తగ్గించి సంస్థ ఇబ్బంది పడుతోంది. 2023-24లో సంస్థ 6.90 కోట్ల టన్నుల బొగ్గును రవాణా చేయగా, మరుసటి సంవత్సరం 38 లక్షల టన్నులు తగ్గి టర్నోవర్​ పడిపోయింది.

కార్మికులు పూర్తి స్థాయిలో పని చేయకపోవడం కూడా ఉత్పత్తి తగ్గడానికి మరో కారణం. ఉదాహరణకు 2018-19లో ఒక ఉద్యోగి పని చేసే రోజువారీ షిఫ్ట్​లో సగటున 6.23 టన్నుల బొగ్గును ఉత్పత్తి చేయగా, 2024-25లో అది 5.41 టన్నులకు పడిపోయింది.

సింగరేణిలో ఏటా పెరుగుతున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు : సింగరేణి సంస్థ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కొట్టుమిట్టాడుతోంది. సంస్థలో రాజకీయ జోక్యం పెరగడం, విద్యుత్తు, బొగ్గు అమ్మకాల ద్వారా రావాల్సిన సొమ్ము రాకుండా బకాయిలు భారీగా పేరుకుపోతున్నాయి. ఈ దశాబ్ద కాలంలో ప్రభుత్వపరంగా గతేడాది మార్చి నాటికి రూ.39,661.57 కోట్ల బకాయిలు పేరుకుపోయాయి. గత ప్రభుత్వ హయాంలో రూ.26 వేల కోట్లు బకాయిలు ఉంటే, ప్రస్తుతం ఈ కాంగ్రెస్‌ పాలనలో రూ.13 వేల కోట్లకు పైగా రావాల్సి ఉందని కార్మిక సంఘాల నేతలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Last Updated : November 24, 2025 at 9:19 AM IST

FINANCIAL TROUBLES
SINGARENI
SINGARENI COAL PRODUCTION
ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సింగరేణి
SINGARENI IN FINANCIAL TROUBLES

