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ఏపీ జెన్‌కోకు దక్కని సింగరేణి బొగ్గు - ప్రభుత్వం ద్వారా లేఖ పంపే యోచన

ఏపీ జెన్‌కోకు కోటా కింద ఇవ్వాల్సిన బొగ్గును నిలిపివేసిన సింగరేణి - సమస్యను వివరిస్తూ ఆ సంస్థ ఎండీకి అధికారుల లేఖ - విద్యుత్​ ఉత్పత్తిపై భారీ ప్రభావం

Singareni Stopped Supplying Coal To APGenco Form Two Months
ఏపీ జెన్‌కోకు బొగ్గు ఇవ్వని సింగరేణి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 4:38 PM IST

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Singareni Stopped Supplying Coal To APGenco Form Two Months : సింగరేణి గత రెండు నెలలుగా ఏపీ జెన్‌కోకు కేటాయించిన కోటా ప్రకారం బొగ్గు సరఫరాను నిలిపివేసింది. తెలంగాణలోని టీఎస్ జెన్‌కో, ఎన్‌టీపీసీలకు బొగ్గు సరఫరాకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నందున, ఏపీ జెన్‌కోకు సరఫరాను నిలిపివేయాల్సి వచ్చిందని అధికారులు తెలిపారు.

గతంలో కూడా బొగ్గు సరఫరా నిలిపివేతకు సంబంధించిన ఇలాంటి సమస్యనే ఏపీ జెన్‌కో కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లగా నిర్ణీత కోటాను సరఫరా చేసేందుకు సింగరేణి అంగీకరించింది. అయితే జులై నుంచి సరఫరా మళ్లీ నిలిచిపోయింది. ఏపీ జెన్‌కో ఉన్నతాధికారులు పరిస్థితిని వివరిస్తూ సింగరేణి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్‌కు లేఖ రాసినప్పటికీ ఎటువంటి స్పందన రాలేదు. దీనివల్ల ఈ విషయాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా సింగరేణికి అధికారిక లేఖ పంపేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.

విద్యుత్ ఉత్పత్తిపై ప్రభావం: కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ సింగరేణి నుంచి ఏపీ జెన్‌కోకు ఏటా 6.9 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల బొగ్గు కోటాను కేటాయించింది. జూన్ వరకు సింగరేణి కొంత బొగ్గును సరఫరా చేసినప్పటికీ జులైలో సరఫరా ఆగిపోయింది. ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు 2 ఎమ్​ఎమ్​టీ బొగ్గు సరఫరా కావాల్సి ఉంది. అంతేకాకుండా సరఫరా చేసిన బొగ్గు అవసరమైన అధిక నాణ్యతతో కాకుండా తక్కువ నాణ్యతతో ఉంది. ఎల్​నినో పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని థర్మల్ విద్యుత్ ఉత్పత్తిని గరిష్ట స్థాయికి పెంచాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. తెలంగాణలోని థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాలకు రోజుకు 30 రేకుల (రైలు వ్యాగన్ల) బొగ్గు అవసరం. ఉత్పత్తి ఈ అవసరాన్ని మించి ఉంటేనే ఏపీకి బొగ్గు సరఫరా చేస్తామని సింగరేణి చెబుతోంది. ప్రస్తుతం రోజువారీ ఉత్పత్తి 25 రేకులకు మించడం లేదు.

ప్రత్యామ్నాయం వైపు: సింగరేణి సరఫరా చేసే అధిక-నాణ్యత గల బొగ్గుకు సమానమైన నాణ్యత కలిగిన బొగ్గు ఒడిశాలోని మహానది కోల్‌ఫీల్డ్స్ బెంగాల్‌లోని ఈస్టర్న్ కోల్‌ఫీల్డ్స్ వద్ద లభిస్తుంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, రాష్ట్రానికి కేటాయించిన కోటాలో సుమారు 60 శాతాన్ని సింగరేణి నుంచి ఈ రెండు ప్రాంతాలకు బదిలీ చేయాలని కేంద్ర బొగ్గు మంత్రిత్వ శాఖను కోరాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. సింగరేణి నుంచి బొగ్గు సరఫరాలో అంతరాయం కారణంగా గత రెండు నెలలుగా రాష్ట్రం ఎమ్​సీఎల్​, ఈసీఎల్​ నుంచి సేకరించిన బొగ్గుపై ఆధారపడాల్సి వచ్చింది.

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TAGGED:

COAL DELIVERY TO TS GENCO AND NTPC
ANDHRA AND TELANGANA ISSUES
సింగరేణి ఎండీకి ఏపీజెన్‌కో లేఖ
SINGARENI MD ON COAL ISSUES
SUPPLY OF COAL TO APGENCO

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